Une potence est vue devant le Capitole américain le 6 janvier, érigée par les partisans de Trump. | Cheval Shay / NurPhoto / Getty Images

«Les préparatifs en matière de sécurité et de logistique avant le 6 janvier n’étaient pas compatibles avec la perspective d’une violence grave et généralisée.»

Quatre comités de la Chambre américaine ont conjointement ouvert une enquête sur ce que les forces de l’ordre et les agences de renseignement savaient sur le potentiel de violence contre le Congrès dans les jours et les semaines qui ont précédé l’émeute du 6 janvier au Capitole américain.

«Les préparatifs en matière de sécurité et de logistique avant le 6 janvier n’étaient pas compatibles avec la perspective d’une violence grave et généralisée», lit-on dans une lettre de samedi cosignée par les présidents du Comité du renseignement (Adam Schiff, D-CA), Homeland Security Committee (Bennie Thompson, D -MS), Comité de surveillance (Carolyn Maloney, D-NY) et Comité judiciaire (Jerry Nadler, D-NY).

La lettre était adressée aux dirigeants du FBI, du Centre national de lutte contre le terrorisme, du Département de la sécurité intérieure et du Bureau du directeur du renseignement national.

« Pourtant, selon les comptes rendus des médias qui ont fait surface ces derniers jours, les autorités fédérales et autres avaient auparavant possédé – et ont peut-être partagé avec certaines parties – des renseignements et d’autres informations prévoyant une menace grave pour la sécurité contre la réunion du Congrès pour certifier les résultats des élections, » la lettre continue. «Ces derniers rapports, s’ils avaient été suivis d’action, auraient pu inciter à une planification plus approfondie de l’événement et à l’infusion d’une sécurité et d’autres ressources bien plus importantes.»

La lettre, qui demande des «documents pertinents» et d’autres informations aux agences, intervient un jour après que le Washington Post a annoncé la nouvelle d’un mémo de la division du renseignement de la police du Capitole mettant en garde contre la violence le 6 janvier.

La note de service, datée de trois jours avant l’émeute, avertissait que l’événement pro-Trump «Stop the Steal» protestant contre le Congrès finalisant la perte du collège électoral de Trump face au président élu Joe Biden pourrait devenir violent – un avertissement qui n’a apparemment pas été entendu.

« Les partisans de l’actuel président voient le 6 janvier 2021 comme la dernière occasion de renverser les résultats de l’élection présidentielle », lit-on dans la note, selon une partie vue par le Post. «Ce sentiment de désespoir et de déception peut inciter davantage à devenir violent. Contrairement aux précédentes manifestations post-électorales, les cibles des partisans pro-Trump ne sont pas nécessairement les contre-manifestants comme ils l’étaient auparavant, mais plutôt le Congrès lui-même est la cible le 6.

Mais malgré cela et d’autres avertissements, y compris un document interne du FBI de janvier qui mettait en garde contre les appels à la «guerre» sur les forums Internet de droite, la police du Capitole a été rapidement submergée le 6 janvier par des émeutiers qui ont violé le Capitole américain et ont finalement occupé la chambre du Sénat.

Cinq personnes sont mortes, dont un policier, mais cela aurait pu être bien pire. Vendredi, le Washington Post a rapporté qu’une foule d’émeutiers s’était approchée à moins de 30 mètres du vice-président Mike Pence alors qu’il était évacué à la hâte de la chambre du Sénat, où il supervisait la certification des résultats des votes du collège électoral.

Le refus de Pence de coopérer avec un stratagème que Trump et des partisans inconditionnels comme Rudy Giuliani ont concocté pour rejeter les résultats du collège électoral en a fait une cible, et certains émeutiers ont pu être entendus chanter, « Accrochez Mike Pence!»Alors qu’ils marchaient dans le Capitole.

D’autres vidéos du chaos montrent à quel point les émeutiers se sont rapprochés des membres de la Chambre des représentants alors qu’ils étaient évacués des lieux.

La représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) a déclaré lors d’une diffusion en direct sur Instagram mercredi que « ce n’est pas une exagération de dire que de nombreux membres de la Chambre ont failli être assassinés », ajoutant qu’elle avait eu une « rencontre rapprochée » pendant l’émeute. au cours de laquelle elle a «pensé [she] allait mourir », bien qu’elle n’ait pas fourni de détails sur ce qui s’était passé.

L’enquête conjointe de la Chambre est l’une des nombreuses sur les circonstances entourant l’émeute du Capitole, qui s’est produite peu de temps après que Trump ait fini de prononcer un discours à ses partisans dans lequel il a invoqué le «combat» ou le «combat» plus de 20 fois (Trump a depuis été destitué en un vote bipartisan pour encourager les troubles).

Comme Cameron Peters l’a détaillé pour Vox, les inspecteurs généraux des départements de la justice, de la défense, de l’intérieur et de la sécurité intérieure ont annoncé vendredi le lancement «d’enquêtes internes sur la façon dont les fonctionnaires se sont préparés pour le 6 janvier et où les échecs se sont produits». Vendredi également, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a annoncé qu’elle avait nommé le lieutenant-général à la retraite Russel Honoré pour enquêter sur la sécurité dans le complexe du Capitole.

En outre, Pelosi et plus de 30 de ses collègues de la Chambre plus tôt cette semaine ont demandé que les hauts responsables de la sécurité du Capitole enquêtent pour savoir si des membres républicains pro-Trump du Congrès auraient pu aider les émeutiers à faire la reconnaissance du Capitole en leur donnant accès à des visites du Capitole en janvier. 5.

Conférencier Pelosi: «Imaginez il y a 10 jours, nous avons vraiment perdu notre innocence dans ce… maintenant nous devons nous protéger des ennemis« domestiques ». À quelle distance à l’intérieur? L’enquête nous le fera savoir. pic.twitter.com/r2bWhD9xai – NowThis (@nowthisnews) 16 janvier 2021

«Si, en fait, il s’avère que les membres du Congrès étaient complices de cette insurrection – s’ils ont aidé et encouragé le crime – il faudra peut-être prendre des mesures au-delà du Congrès, en termes de poursuites pour cela», a déclaré Pelosi lors d’un conférence de presse vendredi.