Le président de l’époque, Donald Trump, a quitté Air Force One à son arrivée à Harlingen, au Texas, le 12 janvier 2021. | Mandel Ngan / Getty Images

Ce serait un épisode bonus inattendu du Trump Show.

Les démocrates de la Chambre ont demandé à l’ancien président Donald Trump de témoigner sous serment lors de son deuxième procès en destitution, qui devrait commencer la semaine prochaine.

Dans une lettre écrite par le principal responsable de la mise en accusation, le représentant Jamie Raskin (D-MD), le membre du Congrès demande à l’ancien président de fournir ce témoignage entre le lundi 8 février et le jeudi 11 février, citant un précédent des présidents Gerald Ford et Bill Clinton, qui «ont tous deux témoigné pendant leur mandat».

Raskin poursuit en avertissant que si Trump rejetait l’invitation, les responsables de la mise en accusation pourraient faire valoir que le refus de témoigner «soutient une forte inférence défavorable concernant vos actions (et votre inaction) le 6 janvier 2021.»

LES GESTIONNAIRES DE MAISON DEMANDENT À TRUMP DE TESTIFIER pic.twitter.com/uj6k2iVtuY – Mike DeBonis (@mikedebonis) 4 février 2021

Comme l’a rapporté Andrew Prokop de Vox, cette deuxième mise en accusation est centrée sur l’insurrection du 6 janvier au Capitole, que les démocrates affirment que Trump a incité en «mentant et en affirmant sans preuve qu’il était le véritable vainqueur de l’élection»; inciter une foule à laquelle de nombreux émeutiers faisaient partie de «se battre comme un enfer»; condamnant «le vice-président Mike Pence pour avoir refusé d’essayer d’empêcher le Congrès de compter les votes électoraux»; et «lent à agir pour contenir la foule et condamner ses membres».

Pour sa part, l’équipe juridique de Trump nie avoir «fait le moindre effort pour renverser la certification des résultats de l’élection présidentielle de 2020», ce qui, comme le souligne Prokop, est «carrément faux», étant donné que Trump a personnellement appelé le secrétaire de Géorgie État pour essayer de le pousser à «trouver[ing]»Votes. L’équipe de Trump soutient également que Trump «exprime[ing] sa conviction que les résultats des élections étaient suspects »est protégée par le premier amendement. L’affirmation centrale de son équipe, cependant, est que Trump ne peut pas être destitué parce qu’il n’est plus président:

C’est un argument que les sénateurs républicains ont adopté, en grande partie pour des raisons politiques plutôt que constitutionnelles – cela leur évite d’avoir à évaluer la conduite de Trump s’ils peuvent simplement prétendre que le procès lui-même est inconstitutionnel. Pourtant il y a pas clair consensus d’experts sur la question. Certains se disputer que, oui, un ancien président serait un simple citoyen, et que la destitution n’est pas destinée aux particuliers. Autres signaler, cependant, que la sanction de l’interdiction d’exercer ses fonctions futures est évidemment tout à fait pertinente pour les anciens titulaires de charge – et qu’il n’a guère de sens pour un fonctionnaire mis en accusation de pouvoir se soustraire à cette interdiction en démissionnant avant la fin de leur procès. Et le Sénat a procédé avec la tenue d’un procès en destitution pour le secrétaire à la Guerre récemment démissionné William Belknap en 1876.

Le président Joe Biden et les dirigeants du Congrès se concentrant sur l’adoption d’un paquet de secours Covid-19, la procédure de destitution a pris un peu de recul, mais si Trump accepte de témoigner, il est peu probable que quoi que ce soit d’autre partage la vedette.