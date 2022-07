Les démocrates de la Chambre font pression pour l’impôt sur le revenu minimum des milliardaires de Biden

Alors que les démocrates avancent avec un paquet de réconciliation allégé, les législateurs de la Chambre poussent séparément un autre élément du programme du président Joe Biden : taxer les ultra-riches.

Les représentants Don Beyer, D-Va., Et Steve Cohen, D-Tenn., ont introduit la Billionaire Minimum Income Tax Act, appelant à un prélèvement de 20% sur les ménages d’une valeur supérieure à 100 millions de dollars, affectant environ 0,01% des familles américaines, un congrès fiche descriptive souligné.

La taxe de 20 % s’applique au “revenu total”, y compris les revenus et les plus-values ​​dites non réalisées, ou la croissance des actifs, avec un crédit pour éviter la double imposition et un plan de paiement facultatif, selon la facturequi a été lancé avec 30 co-sponsors.

En savoir plus sur les finances personnelles :

Ce que signifient pour vous les hausses de taux d’intérêt de 75 points de base de la Fed

Voici ce que les conseillers disent à leurs clients alors que les craintes de récession grandissent

Les démocrates veulent renforcer la sécurité sociale. Ce que cela signifie pour les avantages

“Alors que les familles de travailleurs paient des impôts sur chaque chèque de paie ou paiement de pension, les ultra-riches peuvent gagner des centaines de millions de dollars non imposables par an”, a déclaré Cohen. dit dans un communiqué.

“Au lieu que tous leurs milliards aillent acheter des superyachts, des fusées, des équipes sportives professionnelles et Twitter, il est temps que les milliardaires cotisent comme tout le monde pour payer au moins un niveau de base d’impôts”, a-t-il déclaré.

Les 400 familles les plus riches ont payé un impôt fédéral sur le revenu moyen de 8,2 % de 2010 à 2018, selon le maison Blanche. Cela se compare à 13,03 % pour l’Américain moyen.