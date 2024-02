Les démocrates de la Chambre envisagent une porte dérobée pour forcer le vote sur le projet de loi sur l’aide à Israël et à l’Ukraine

WASHINGTON – Les démocrates de la Chambre des représentants préparent le terrain pour forcer le vote du projet de loi sur l’aide étrangère de 95 milliards de dollars qui a été adopté au Sénat tôt mardi matin, malgré l’opposition farouche du président de la Chambre, Mike Johnson, R-La. à la législation.

Cela constituerait un coup d’État important si les démocrates réussissaient. Ils visent à utiliser la rare démarche procédurale connue sous le nom de pétition de décharge, qui nécessiterait au moins 218 signatures – dont au moins quelques républicains – pour soumettre le projet de loi au vote.

Le plan consacrerait 60 milliards de dollars au soutien de l’Ukraine, qui combat la Russie depuis février 2022. Il enverrait également 14 milliards de dollars d’aide militaire à Israël, 9 milliards de dollars d’aide humanitaire à Gaza et ailleurs, et près de 5 milliards de dollars pour défendre Taïwan.

Le leader démocrate à la Chambre Hakeem Jeffries, DN.Y. a envoyé mardi une lettre à ses collègues démocrates affirmant que le caucus « utiliserait tous les outils législatifs disponibles » pour faire avancer le projet de loi et a appelé les « républicains traditionnels » à intervenir à la Chambre.

Le leader démocrate a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il pensait qu’il y avait au moins 300 voix à la Chambre pour adopter le projet de loi sur l’aide étrangère, dont une « majorité écrasante » de démocrates.

“Ce n’est pas trop demander, en matière de sécurité nationale américaine, que nous obtenions un vote positif ou négatif et que nous laissions la Chambre des représentants travailler comme elle le souhaite”, a déclaré Jeffries.

Il existe d’autres signes indiquant qu’il existe suffisamment de volonté politique au sein de la chambre basse pour adopter l’aide. Le représentant Andy Biggs, R-Arizona, membre du Freedom Caucus ultraconservateur, a déclaré qu’il était un « non catégorique » au projet de loi, mais il a dit à un animateur de radio conservateur Mardi, “si le projet de loi devait être débattu, il serait adopté – soyons francs à ce sujet”.

Le projet de loi a autorisé le Sénat avec 70 voix mardi.. Seuls deux démocrates et le sénateur Bernie Sanders, I-Vt., ont voté contre le projet de loi, aux côtés d’une majorité de républicains de la chambre.

Le vote du Sénat reflète des divisions similaires à la Chambre. Un nombre croissant de législateurs républicains ont exprimé leurs inquiétudes quant à l’envoi d’une aide supplémentaire à l’Ukraine, et l’aile progressiste du Parti démocrate a protesté contre une aide supplémentaire à Israël sans conditions pour un traitement plus humain des Palestiniens à Gaza.

Mais les coalitions modérées des deux partis semblent rester la voix dominante à la Chambre et au Sénat – et elles se préparent à montrer leurs muscles.

« Cet endroit fonctionne à la majorité… je pense que nous le ferons probablement avec une décharge », a déclaré la représentante Annie Kuster, DN.H., présidente du caucus centriste néo-démocrate, à USA TODAY dans une interview la semaine dernière.

Elle a fait valoir qu’il serait possible d’impliquer l’aile gauche de son parti en ajoutant des conditions selon lesquelles l’aide israélienne soit utilisée « conformément au droit international ». En plus de ces législateurs, Kuster a prédit qu’il y aurait probablement plus que les cinq républicains nécessaires prêts à tenir tête à leurs dirigeants républicains.

Pourtant, transmettre l’aide étrangère ne sera pas une tâche facile. Alors que le Sénat se préparait à voter en faveur du projet de loi d’aide lundi soir, Johnson a publié une déclaration disant que la Chambre n’examinerait pas le paquet car il n’inclut pas la politique de sécurité des frontières.

Ses commentaires interviennent après que lui, l’ancien président Donald Trump et les républicains du Sénat ont rejeté la semaine dernière un accord bipartisan visant à ajouter des dispositions frontalières, arguant que les mesures n’allaient pas assez loin pour resserrer le système d’immigration américain.

“En l’absence d’un seul changement de politique frontalière de la part du Sénat, la Chambre devra continuer à travailler selon sa propre volonté sur ces questions importantes”, a déclaré Johnson, malgré ses critiques à l’égard de l’accord bipartite sur les frontières négocié par les sénateurs pendant des mois.

Plusieurs républicains modérés qui représentent des districts charnières cruciaux ont également indiqué à USA TODAY qu’ils n’étaient pas tout à fait prêts à s’opposer à leur chef.

Lorsqu’on lui a demandé s’il signerait une pétition de décharge, le représentant Marc Molinaro, RN.Y., a déclaré : « Tout ce que je vais vous dire, c’est que nous avons l’obligation de sécuriser notre frontière et de soutenir nos alliés… j’espère que nous pourrons parvenir à un accord. pour être solidaire. »

Le représentant Don Bacon, R-Neb., a déclaré qu’il « devrait d’abord discuter avec l’orateur ».

De plus, le représentant Mario Diaz-Balart, R-Fla., a contesté le fait que « l’orateur a beaucoup à faire. Il a été élu pour prendre des décisions difficiles.

Diaz-Balart a noté que la Chambre a adopté son propre projet de loi pour financer l’aide à Israël, que le Sénat n’a pas encore adopté. Ce projet de loi prévoyait également des coupes coûteuses dans l’Internal Revenue Service, ce qui le rendait désagréable pour de nombreux membres de la Chambre haute.

“Je ne pense pas qu’il soit surprenant qu’il y ait une certaine réticence du côté du président à accepter tout ce que le Sénat envoie sans apporter de corrections ou de changements potentiels”, a-t-il déclaré. “Parce que ça marche dans les deux sens.”