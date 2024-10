Les démocrates de la Chambre des représentants dans des courses serrées tentent de montrer qu’ils entendent les préoccupations des électeurs concernant l’immigration

WASHINGTON– Dans certaines des courses à la Chambre les plus serrées du pays, les candidats démocrates se penchent sur une question dont les républicains ont fait une pièce maîtresse de leurs efforts pour élargir leur majorité : immigration.

La représentante Marcy Kaptur, D-Ohio, affirme que toute personne qui traverse la frontière doit le faire légalement. « J’ai voté pour l’embauche de plus de 10 000 nouveaux gardes-frontières, la pénalisation des entreprises qui embauchent illégalement des personnes ici et l’incarcération de toute personne apportant du fentanyl dans notre pays », dit-elle.

La représentante Yadira Caraveo, Démocrate du Colorado, s’appuie sur un shérif local pour faire valoir son point de vue : « Yadira Caraveo sait à quel point l’immigration est brisée – tout comme nous. C’est pourquoi elle a travaillé avec les Républicains pour financer plus de 20 000 agents de la patrouille frontalière et sévir. sur les cartels. »

Et le représentant Don Davis, DN.C., dit aux téléspectateurs qu’il s’est rendu à la frontière trois fois pour voir par lui-même ce qui était nécessaire et c’est pourquoi il travaillait avec les deux parties pour embaucher de nouveaux agents de la patrouille frontalière et renforcer le contrôle du fentanyl. « C’est une chose de parler d’un grand match. C’en est une autre d’agir, de faire quelque chose », dit-il.

Les publicités des trois législateurs montrent comment les démocrates les courses les plus compétitives s’opposent à l’attention intense que les républicains ont placée sur l’immigration dans leurs districts, à l’instar du candidat républicain à la présidentielle, Donald Trump. La manière dont les démocrates se comporteront sur cette question pourrait jouer un rôle important dans la détermination du parti qui contrôlera la Chambre l’année prochaine. Il suffit aux démocrates de renverser quatre sièges pour regagner la majorité.

L’année dernière, tous les démocrates de la Chambre ont voté contre le parti républicain de la Chambre. répression radicale sur l’immigration qui comprenait davantage de murs frontaliers et de nouvelles restrictions sur les demandeurs d’asile. Le vote a ouvert les démocrates de la Chambre à de nouvelles critiques sur une question qui la moitié des électeurs considéré comme l’un des plus importants à l’approche des élections de novembre.

Les publicités démocrates cherchent clairement à démontrer leur soutien à une législation plus restrictive sur la sécurité aux frontières, afin de montrer qu’elles entendent les préoccupations des électeurs. Les sondages montrent qu’un plus grand nombre d’adultes souhaitent voir une diminution de l’immigration aux États-Unis, avec un Sondage Gallup cet été, les Républicains, les Démocrates et les indépendants sont tous nettement plus susceptibles qu’il y a un an d’être favorables à une diminution de l’immigration.

Les républicains méprisent les efforts des candidats démocrates et l’impact qu’ils auront sur l’élection.

« Les politiques de Kamala Harris ont ouvert nos frontières et créé toutes sortes de problèmes liés à la criminalité, au fentanyl, dans toutes les communautés d’Amérique. Les démocrates du Congrès étaient là à chaque étape du processus », a déclaré Richard Hudson, président de la campagne républicaine à la Chambre des représentants. « Et ils essaient maintenant de semer la confusion dans l’esprit du peuple américain à propos de son bilan. Je pense simplement que le peuple américain est plus intelligent que cela et qu’il ne va pas se laisser prendre à cela. »

La représentante Suzan DelBene, présidente de la branche de campagne des démocrates de la Chambre, a déclaré que les publicités sur l’immigration correspondent à un thème que les démocrates ont mis l’accent sur d’autres questions : il faut le bipartisme pour traiter les principaux problèmes auxquels le pays est confronté.

« Les gens ont constaté à maintes reprises le dysfonctionnement des Républicains au Congrès », a déclaré DelBene. « Et ils voient comment ils font de la politique sur des questions qui sont importantes pour nos communautés, alors nous allons les tenir responsables de cela et parler de la façon dont nous nous efforçons de gouverner et de faire avancer les choses pour le peuple américain. »

Le représentant Tom Suozzi, DN.Y., a remporté une élection spéciale en février, en partie grâce à la sécurité des frontières dans ses publicités de campagne, a déclaré DelBene. Elle a déclaré qu’il avait établi un modèle pour d’autres publicités démocrates qui mettaient l’accent sur la collaboration entre les partis pour résoudre les problèmes.

« Le gouvernement est assis à la table pour négocier des solutions bipartites. C’est ce qui se passait jusqu’à ce que Donald Trump dise « non » parce qu’il voulait que cela reste une question politique dont il pouvait parler », a déclaré DelBene.

La référence de DelBene à Trump découle de ses critiques sévères à l’égard d’un projet de loi sur l’immigration présenté au Sénat en février. Trump a qualifié le projet de loi, qui a été négocié au cours de mois de négociations, de grand cadeau pour les démocrates et de souhait de mort pour son parti. Le projet de loi comprenait également une aide à l’Ukraine et à Israël. Républicains bloqué lors d’un vote test clé, en partie parce que Trump a exigé qu’ils s’y opposent.

Il ne s’agit pas uniquement des opérateurs historiques qui diffusent des annonces liées à l’immigration. Les challengers démocrates le sont également. Ils accusent les républicains sortants d’avoir contribué aux efforts visant à faire échouer le projet de loi bipartite sur les frontières, qui est mort au Sénat à la demande de Trump.

Dans un quartier charnière de l’Arizona qui s’étend jusqu’à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, la démocrate Kirsten Engel met en scène un ancien agent des forces de l’ordre qui parle des vies qu’il a vues détruites par le fentanyl qui traverse la frontière. L’ancien officier affirme que le représentant républicain Juan Ciscomani « a contribué à faire échouer » le projet de loi du Sénat sur l’immigration, qui aurait conduit à l’embauche de davantage d’agents de la patrouille frontalière.

« Engel mettra de côté la politique visant à sécuriser la frontière et à arrêter le flux de drogue », a déclaré l’ancien officier à propos du challenger démocrate.

Ciscomani, un républicain de première année à la Chambre, avait critiqué certains aspects du projet de loi du Sénat. Mais cette mesure n’a jamais été votée à la Chambre. Néanmoins, il s’est dit disposé à améliorer le projet de loi si on lui en donnait l’occasion.

« L’attaque est : ‘oh, lui, vous savez, il vient de décider de tuer le projet de loi, ou il est mort à l’arrivée.’ Premièrement, je n’ai pas cette autorité. Je n’ai pas ce pouvoir en tant que seul membre de la Chambre », a déclaré Ciscomani. « Mais si cela avait été transmis à la Chambre, vous pariez, j’aurais été là à la table pour travailler là-dessus pour l’améliorer. »

En Pennsylvanie, la challenger démocrate Janelle Stelson s’en prend aux deux partis dans sa publicité de campagne. Elle se présente contre le président sortant républicain Scott Perry. Elle dit que trop de démocrates nient l’existence d’une crise à la frontière sud, mais que ce que Perry a fait était pire.

« Il s’est opposé à une loi qui, selon les agents de la patrouille frontalière, serait utile. Il veut un enjeu de campagne au lieu de résoudre le problème », dit Stelson. « Faire passer la politique avant notre sécurité est dégoûtant. »

Lorsqu’on lui a demandé une réponse à l’annonce, la campagne de Perry a envoyé une déclaration par courrier électronique du membre du Congrès dans laquelle il a déclaré que le projet de loi du Sénat « faisait exactement le contraire » de la sécurisation de la frontière.

« Les électeurs comprennent la fausse facture que Stelson vend et ils rejetteront sa tentative désespérée de dissimuler les politiques d’immigration imprudentes de son parti qui mettent en danger les populations de tout le centre-sud de la Pennsylvanie », a déclaré Perry.