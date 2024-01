Les démocrates de la Chambre demandent à l’administrateur de Biden de préciser que les Palestiniens ne peuvent pas être expulsés de Gaza

Un groupe de 60 démocrates de la Chambre des représentants exhorte l’administration Biden à souligner que les États-Unis ne soutiennent pas l’expulsion forcée des Palestiniens de Gaza et à résister fermement à tout projet israélien qui inclurait l’expulsion comme solution à la guerre entre Israël et le Hamas.

Dans une lettre envoyée jeudi au secrétaire d’État Tony Blinken et partagée exclusivement avec le HuffPost, un groupe de législateurs dirigé par les représentants Ayanna Pressley (Démocrate du Mass.) et Jamie Raskin (Démocrate du Maryland) a écrit : « Toute expulsion forcée de Les Palestiniens de Gaza ne feraient qu’exacerber le traumatisme et la douleur que les civils palestiniens de Gaza subissent déjà à la suite de ce conflit et provoqueraient davantage de tensions et de conflits régionaux pour les décennies à venir. Nous sommes sérieusement préoccupés à la fois par la rhétorique extrémiste de certains responsables israéliens et par les propositions lancées par certains membres du gouvernement israélien pour le transfert des civils palestiniens hors de Gaza.

Le président Joe Biden a envoyé des signaux mitigés quant à la position de son administration. D’un côté, lui, Blinken et d’autres hauts responsables déclarent publiquement une expulsion des Gazaouis est inacceptable. Mais en octobre, l’administration Biden a envoyé au Congrès un demande » pour une aide militaire et humanitaire supplémentaire pour la région qui cherchait spécifiquement de l’argent pour « répondre aux besoins potentiels des Gazaouis fuyant vers les pays voisins ». Cette demande de financement est toujours à l’étude par les législateurs.

« Notre objectif est d’éviter toute confusion ou interprétation erronée selon laquelle cette demande de financement pourrait d’une manière ou d’une autre signaler le soutien des États-Unis au transfert potentiel des Palestiniens hors de la bande de Gaza. Nous demandons une clarification de la position américaine », écrivent les législateurs. « Les États-Unis doivent rester engagés, comme vous l’avez déclaré à plusieurs reprises, en faveur d’un avenir dans lequel tous les Israéliens et Palestiniens vivront en paix avec des droits, une dignité et une liberté égaux. »

Ces derniers mois, les déclarations d’un certain nombre de responsables et d’organisations israéliennes ont soulevé des inquiétudes quant au risque de déplacement forcé. Le ministre israélien d’extrême droite Itamar Ben Gvir et Bezalel Smotrich ont appelé pour « l’émigration volontaire » des Palestiniens hors de Gaza, ministère israélien des renseignements rédigé une proposition de réinstallation des Gazaouis en Égypte et les responsables israéliens ont en privé a poussé l’idée à ses homologues étrangers.

Ce message est le dernier signe que les démocrates du Capitole éprouvent un malaise croissant face au soutien quasi total de Biden à la réponse israélienne à l’attaque du 7 octobre perpétrée par des militants basés à Gaza, dirigés par le groupe militant palestinien Hamas, qui a tué 1 200 Israéliens. Depuis lors, l’offensive israélienne à Gaza, soutenue par les États-Unis, a tué plus de 24 000 personnes, détruit des centaines de milliers de maisons, provoqué une crise humanitaire majeure parmi près de 2 millions de personnes déplacées et donné lieu à de nombreux crimes de guerre présumés.

Jeudi, Le HuffPost révélé que les démocrates de la Chambre se préparent à appeler à la démission du conseiller controversé de Biden pour le Moyen-Orient, Brett McGurk, et plus tôt dans la semaine, plus de 20% des sénateurs démocrates ont publiquement soutenu une projet de loi du sénateur Bernie Sanders (I-Vt.) demandant une enquête du Département d’État sur les pratiques israéliennes en matière de droits de l’homme. Bien que le projet de loi ait finalement échoué, il montre la volonté croissante des démocrates de remettre en question la politique actuelle des États-Unis envers Israël.

« Le déplacement des Palestiniens à Gaza est une conséquence dévastatrice de la campagne de bombardements aveugles de l’armée israélienne… nous ne pouvons pas permettre que ce déplacement devienne permanent », a déclaré Pressley au HuffPost dans un courriel envoyé vendredi. « Je soutiens la ferme opposition de l’administration au déplacement forcé des Palestiniens à Gaza et je l’exhorte à réaffirmer cette position à la lumière de la rhétorique dangereuse et extrémiste des responsables israéliens. La diplomatie est la seule voie vers la paix, c’est pourquoi nous avons besoin d’un cessez-le-feu immédiat pour sauver des vies, rendre les otages et fournir l’aide humanitaire dont Gaza a désespérément besoin. »

Washington a résisté aux appels à prendre des mesures sérieuses pour forcer Israël à la retenue ou à exiger un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, même si les dirigeants israéliens ont dépassé les délais et les attentes américaines en matière d’apaisement des combats. Les forces israéliennes sont désormais s’engager dans de violents combats dans le sud de Gaza, où les responsables israéliens avaient précédemment dit aux civils palestiniens qu’ils pouvaient se mettre en sécurité. Jeudi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a publiquement rejeté l’idée d’un État palestinien ou même d’un contrôle palestinien significatif sur Gaza après la guerre.

La déportation ou le transfert forcé de civils en pleine guerre est une violation du droit international humanitaire. Une grande partie de la population de Gaza descend déjà de Palestiniens qui ont été chassés de leurs foyers lors de la création d’Israël en 1948. Dans le procès en cours de l’Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de Justice, dans lequel les premiers arguments ont été présentés la semaine dernière, les avocats de l’Afrique du Sud sont citant déplacement interne des habitants de Gaza comme preuve qu’Israël a l’intention de commettre un génocide. Israël, affirme l’affaire, cherche à éradiquer une partie importante des Palestiniens en les chassant de leurs maisons à Gaza et en détruisant leurs résidences. Israël nie les accusations.

Le langage mis en avant par les législateurs dans la demande supplémentaire de Biden au Congrès a suscité l’inquiétude des militants et suscité des critiques pendant des mois. En octobre, un porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche a déclaré au HuffPost qu’il n’était pas prévu d’approuver un transfert forcé.

« Ce n’est qu’une des nombreuses justifications potentielles énumérées sur cette page de la demande et vise l’assistance aux personnes déplacées à Gaza et en Cisjordanie. Cela est inclus parce que le gouvernement américain se prépare à toutes les éventualités possibles, par exemple si des personnes sont déplacées et fuient vers les pays voisins, pas parce que nous pensons que cela se produira ou est susceptible de se produire », a écrit le porte-parole dans un e-mail mettant l’accent sur les caractères gras et soulignés.

« Nous avons demandé un financement d’aide humanitaire au Congrès parce que nous donnons la priorité aux besoins humanitaires des civils palestiniens », a poursuivi le porte-parole. « Même si nous soutenons le passage sûr des civils palestiniens, les États-Unis ne soutiennent pas le déplacement forcé de Palestiniens vers les pays voisins, comme le président et le [NSC strategic communications chief John] Kirby a dit.

HuffPost précédemment révélé que l’envoyé spécial de Biden pour les questions humanitaires au Moyen-Orient, David Satterfield, avait évoqué à l’automne en privé l’idée de déplacer les civils palestiniens de Gaza vers l’Égypte – un échec pour les Palestiniens et les Égyptiens. Les porte-parole du Département d’État nient cette accusation.

Satterfield devrait quitter son poste dans les prochaines semaines, HuffPost révélé Samedi.