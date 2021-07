Les démocrates de la Chambre approuvent l’embauche de « rêveurs » en tant que PERSONNEL du Congrès alors que Biden exhorte à la « voie vers la citoyenneté » pour les bénéficiaires du DACA – RT USA News

Hier, le vice-président et moi-même avons rencontré des législateurs pour discuter de la voie à suivre pour la DACA. Nous devons adopter une réforme de l’immigration attendue depuis longtemps et donner aux rêveurs, aux bénéficiaires du TPS, aux ouvriers agricoles et aux travailleurs essentiels un chemin vers la citoyenneté. https://t.co/F81VfH1bNy

– Président Biden (@POTUS) 30 juillet 2021