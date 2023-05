Les démocrates de la Chambre affirment que la lutte contre le plafond de la dette nuit le plus aux personnes âgées.

Les sens. Bernie Sanders, I-Vt., et Elizabeth Warren, D-Mass., ont réintroduit leur propre proposition de sécurité sociale plus tôt cette année, qui vise également à augmenter les prestations tout en étendant la solvabilité du programme par le biais d’impôts sur les riches.

Une différence clé entre les deux plans est la façon dont ils affectent les impôts plus élevés. Le plan Sanders et Warren prévoit de réappliquer les charges sociales de la sécurité sociale pour les revenus supérieurs à 250 000 dollars.

La Social Security 2100 prévoit également l’ajout d’un impôt supplémentaire de 12,4 % sur le revenu net de placement pour les contribuables gagnant plus de 400 000 $.

De plus, le projet de loi introduirait une foule d’expansions aux prestations.

La loi 2100 sur la sécurité sociale augmenterait toutes les prestations de 2 % pour les plus de 65 millions de bénéficiaires du programme.

Il vise également à rendre les prestations plus généreuses pour les bénéficiaires âgés qui perçoivent des prestations depuis 15 ans ou plus, ainsi que pour les personnes âgées à faible revenu et les veuves et veufs de ménages à deux revenus.

Il abrogerait les règles qui réduisent les prestations de certains fonctionnaires et de leurs conjoints, connues sous le nom de Windfall Elimination Provision et Government Pension Offset.