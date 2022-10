Les démocrates de Kane se rassemblent dans l’espoir de créer une autre vague bleue 8 novembre – Shaw Local

ELGIN – Sonnant comme un croisement entre un ancien prédicateur et un annonceur de voitures de course, le président démocrate du comté de Kane, Mark Guethele, a crié dans un microphone dans une salle de banquet bondée le 27 octobre, exhortant les démocrates à accélérer le rythme pour le général du 8 novembre. Élection.

“Viré! Viré! … Frappez aux portes jusqu’à ce que vos mains saignent ! beugla Guéthélé. « C’est l’élection la plus importante pour notre pays ! Sortez le vote !

Guethele a présenté le démocrate haut de gamme JB Pritzker et d’autres candidats lors de l’événement de collecte de fonds «Get Out the Vote» au Centre of Elgin.

Alors que Pritzker se dirigeait vers le podium, la foule s’est levée et a scandé : “Quatre ans de plus !”

“Il nous reste 12 jours et j’espère que vous frappez à toutes les portes”, a déclaré Pritzker, puis a lancé une tirade de critiques contre les républicains.

Le gouverneur a déclaré que le travail organisé avait renversé le bleu du comté de Kane en 2018 et battu Bruce Rauner par la plus grande marge de l’histoire, “et l’a fait à nouveau en 2020” pour vaincre un deuxième mandat présidentiel pour Donald Trump, élisant des démocrates aux plus hauts bureaux du comté.

“Nous avons 12 jours pour faire à Darren Bailey ce que nous avons fait à Bruce Rauner”, a déclaré Pritzker, faisant référence à son challenger républicain.

Ensuite, Pritzker a énuméré les réalisations sous forme de questions telles que le parti qui a augmenté le salaire minimum, élargi la garde d’enfants, augmenté le financement de l’éducation et soutenu le droit des femmes de choisir.

Les démocrates ont créé 1,8 milliard de dollars d’allégements fiscaux pour l’essence, l’épicerie, la propriété et le revenu à une époque de forte inflation, a déclaré Pritzker.

Le représentant américain Bill Foster, D-Naperville, lors d’un rassemblement des démocrates du comté de Kane pour « sortir le vote » jeudi soir à Elgin. (Brenda Schory)

Sous Rauner, l’Illinois a eu huit déclassements de crédit, 17 milliards de dollars de factures en souffrance et a passé deux ans sans budget, a déclaré Pritzker. Mais les démocrates ont payé les factures en souffrance, accordé six augmentations de crédit et équilibré le budget.

“En matière de responsabilité budgétaire, les démocrates sont à la hauteur et les républicains sont, franchement, une bande de prétendants”, a déclaré Pritzker. « Darren Bailey a voté contre tous les budgets. … Nous devons protéger nos progrès.

Bill Foster

Les autres candidats qui ont pris la parole étaient les représentants américains Bill Foster, D-Naperville et Raja Krishnamoorthi, D-Schaumburg, le candidat juge d’appel Chris Kennedy, la candidate à la Cour suprême de l’Illinois Elizabeth Rochford et le candidat trésorier du comté de Kane Jeff Pripusich.

Foster est défié par la républicaine Catalina Lauf.

Foster a déclaré que 15 ans après sa première candidature, il y avait «un petit groupe de démocrates à Elgin et un autre petit groupe de démocrates à Aurora, et une mer de rouge entre les deux».

« Et puis vous, Mark Guethele, dans ce tout petit bureau au sous-sol de Saint-Charles. Et c’était le Parti démocrate qui existait », a déclaré Foster.

Mais Foster a déclaré que si le GOP reprenait la Chambre, il pourrait élire Donald Trump à la présidence de la Chambre. La Constitution n’exige pas que le Président soit membre de la Chambre.

“Vous devez réaliser que le président de la Chambre est le troisième successeur à la présidence”, a déclaré Foster. “Vous prenez une faible probabilité et la multipliez par une grande conséquence et c’est un problème.”

Raja Krishnamoorthi

Le républicain Chris Dargis se présente contre Krishnamoorthi.

Krishnamoorthi a déclaré que les démocrates sont confrontés à un défi lors de cette élection.

Le représentant américain Raja Krishnamoorthi D-Schaumburg, prend la parole lors d’un rassemblement des démocrates du comté de Kane pour “Sortir le vote” jeudi soir à Elgin. (Brenda Schory)

« Mais ne nous tourmentons pas. Organisons-nous. Mobilisons-nous. Soyons énergisés », a déclaré Krishnamoorthi. «Nous croyons en la protection de la sécurité sociale et de l’assurance-maladie et en la baisse (du prix) des médicaments sur ordonnance. Et les enseignants de l’éducation publique et des écoles publiques – nous ne les diabolisons pas. … Et nous nous battons pour la liberté reproductive des femmes.

Krishnamoorthi a déclaré que les démocrates croient au soutien de l’énergie verte, à une réforme globale de l’immigration, à la protection des frontières, à la réduction de la criminalité et à la réduction de la violence armée.

“J’ai obtenu une cote F rouge de la NRA”, a déclaré Krishnamoorthi.

Juger les courses

Kennedy, un juge du comté de Lake, se présente contre la juge du comté de Kane Susan Clancy Boles, une républicaine, pour la deuxième cour d’appel.

Il a déclaré que les juges étaient au bas du scrutin et a exhorté les électeurs à continuer “jusqu’à ce que vous arriviez au Kennedy”.

Le juge Chris Kennedy, qui se présente à la Cour d’appel du deuxième district, prend la parole lors d’un rassemblement des démocrates du comté de Kane pour “Get Out the Vote” jeudi soir à Elgin. (Brenda Schory)

« Cela fait 22 ans que nous n’avons pas eu d’élection compétitive pour la Cour suprême. Nous n’avons jamais eu d’élections générales compétitives pour la cour d’appel », a déclaré Kennedy. “Tous les juges des cours d’appel de ce district sont républicains et l’ont toujours été. Cela va changer dans 12 jours.

Kennedy a déclaré qu’il était approuvé par les forces de l’ordre, les premiers intervenants et les syndicats.

“La course la plus importante sur notre bulletin de vote est la course de Liz Rochford”, a déclaré Kennedy. « Les droits des travailleurs sont en tête du scrutin. Les droits de chacun sont en bas là où sont les juges.

Rochford, un juge du comté de Lake, se présente contre Le républicain Mark Curranun ancien shérif du comté de Lake, aujourd’hui avocat, qui n’est pas juge actuellement.

La juge du comté de Lake, Elizabeth Rochford, qui cherche à se faire élire à la Cour suprême de l’Illinois le 8 novembre, prend la parole lors d’un rassemblement des démocrates du comté de Kane pour “Get Out the Vote” jeudi soir à Elgin. (Brenda Schory)

Rochford a également exhorté les électeurs à remettre leurs bulletins de vote pour voter pour les juges.

Plusieurs barreaux l’ont trouvée hautement recommandée et hautement qualifiée, tandis que Curran n’a été jugée qualifiée ni recommandée par aucun barreau.

“Nous venons d’apprendre qu’ils vont mettre 2 millions de dollars en publicité contre moi dans les 12 prochains jours. Et ils vont dire des mensonges sur moi », a déclaré Rochford. «Ils fabriquent des choses comme une distraction des qualifications dans cette course. Nous avons les qualifications, ils n’en ont pas.

Rochford a déclaré qu’un démocrate ou une femme n’avait jamais été élu pour le deuxième district de la Cour suprême de l’Illinois.

« Ça va être excitant. Ça va être un combat jusqu’à la fin », a déclaré Rochford. “Nous avons ceci.”