Les démocrates de Caroline du Nord affirment que « l’âme de l’éducation publique » est au scrutin de 2024. Quels sont leurs projets ?

Caroline du Nord Les démocrates affirment que « l’âme même de l’éducation publique » sera sur le bulletin de vote en novembre alors qu’ils s’efforcent de briser la majorité qualifiée des républicains.

À moins d’un mois des élections, les démocrates ne devraient pas obtenir la majorité dans aucune des chambres de la législature. Les républicains contrôlent la Chambre des représentants et le Sénat depuis 2011 et sont favoris pour gagner dans la plupart des circonscriptions législatives, selon Dave’s Redistricting, un site Web qui utilise les élections passées pour déterminer comment chaque circonscription pourrait voter cette année.

Mais en brisant la majorité qualifiée créée en partie par le passage de la représentante de Mecklembourg Tricia Cotham au Parti républicain, les démocrates espèrent ramener le droit de veto du gouverneur. Et ils pourraient empêcher davantage veto annule sur des sujets tels que les chèques scolaires, le sport et les questions sociales brûlantes dans les écoles.

Le comité de campagne législative démocrate s’est concentré sur 14 « courses phares », dont trois sièges à la Chambre des représentants dans la région de Charlotte : les districts 98, 73 et 105. Chacun des candidats démocrates dans ces courses a déclaré que l’éducation était une priorité absolue pour elle. campagne.

« Je pense qu’il est impératif que nous soyons capables de briser la majorité qualifiée », a déclaré Nicole Sidman, la démocrate candidate pour renverser Cotham dans le district 105 de NC House. « Lorsqu’il n’y a pas de majorité qualifiée, vous avez plus d’une voix à la table. Le gouverneur a été élu par la population de Caroline du Nord, donc si ses freins et contrepoids n’ont pas d’importance, la volonté des électeurs n’a pas d’importance non plus.»

Alors, que feraient les démocrates s’ils obtenaient plus de sièges à l’Assemblée législative ? Les candidats locaux déclarent qu’ils se concentrent davantage sur l’augmentation du financement des écoles publiques, y compris sur des augmentations substantielles des salaires des enseignants, plutôt que sur l’augmentation du financement des chèques scolaires.

Chèques scolaires

Des affiches d’information et d’inspiration décorent une classe de troisième année lors du premier jour d’école à l’école élémentaire Idlewild de Charlotte, en Caroline du Nord, le lundi 26 août 2024.

Les démocrates et les républicains s’affrontent fréquemment sur le financement d’Opportunity Scholarships, le programme de bons scolaires de l’État, le gouverneur Roy Cooper ayant opposé son veto en septembre à un projet de loi prévoyant 463 millions de dollars de financement supplémentaire pour les bons scolaires. En 2023, le législateur a élargi l’éligibilité aux familles de tous niveaux de revenus, ce qui a donné lieu à environ 70 000 nouvelles demandes – soit une augmentation de plus de 100 % par rapport à l’année précédente – et à une liste d’attente de plusieurs dizaines de milliers d’étudiants.

Les dirigeants républicains à la Chambre et au Sénat affirment que l’augmentation du financement des bourses d’études donne aux parents de Caroline du Nord un plus grand mot à dire dans l’éducation de leurs enfants. Cotham a été l’un des principaux défenseurs de l’expansion des bons d’éducation, affirmant que le choix universel de l’école est un moyen d’autonomisation des étudiants et des familles.

« L’autonomisation des parents est la définition de la transparence et de la responsabilité », a-t-elle écrit dans un article d’opinion en mai pour National Review, un magazine éditorial conservateur. « En effet, à mesure que l’argent suit les étudiants, les législateurs des États et les universitaires verront quelles approches éducatives réussissent. en temps réel. Et les parents réagiront en conséquence.

Elle a soutenu que les parents obligeraient les écoles de leurs enfants à rendre des comptes, plutôt que de s’en remettre aux réglementations de l’État qui s’appliquent aux écoles publiques.

Sidman, de son côté, estime que les chèques scolaires profitent davantage aux familles riches qu’à celles à faible revenu, tout en aggravant les problèmes dans les écoles publiques. Selon la North Carolina Education Assistance Authority, moins de 20 % des candidats aux bourses Opportunity pour l’année scolaire 2024-2025 avaient un revenu familial de 60 000 $ ou moins par an ou moins pour une famille de quatre personnes. Environ 55 % des candidats avaient un revenu familial de 115 440 $ ou plus, et 18 % avaient un revenu familial de 260 000 $ ou plus.

» Wous avons vu très clairement que les Républicains veulent que notre argent aille aux écoles privées, mais nousQuelle solution les Républicains ont-ils pour faire face à la pénurie d’enseignants ? Même s’ils veulent envoyer tous les enfants dans une école privée, il n’y a pas assez de places », a déclaré Sidman. « Si ce n’est pas une solution qui fonctionne pour tout le monde, alors ce n’est pas une solution. »

Financement des écoles et rémunération des enseignants

Trish Stewart, directrice de l’école primaire d’Idlewild, sourit aux élèves alors qu’ils marchent dans le couloir lors de la première journée d’école, le lundi 26 août 2024.

Au lieu de bons d’études, les démocrates affirment que le problème le plus urgent dans l’éducation en Caroline du Nord aujourd’hui est la rémunération des enseignants et le financement des écoles publiques. Ils soutiennent que l’augmentation du financement public des chèques scolaires sans investissements correspondants dans les écoles publiques contribue à la pénurie d’enseignants à l’échelle de l’État.

Selon la loi actuelle, le financement des écoles publiques pourrait diminuer cette année de 22 millions de dollars, selon un analyse du Bureau du budget et de la gestion de l’État de Caroline du Nord. Si l’Assemblée générale annule le veto et approuve les 463 millions de dollars supplémentaires de financement des bourses d’études Opportunity, l’analyse prévoit une diminution supplémentaire de 76 millions de dollars. Au total, le budget de l’État prévoit environ 18 milliards de dollars pour l’éducation au cours de l’exercice 2024-25. Cela comprend l’enseignement primaire et secondaire, l’enseignement supérieur et le financement de bourses d’études d’opportunité.

« Je dirais que le financement insuffisant est le défi numéro un auquel sont confrontées nos écoles publiques », a déclaré Beth Helfrich, éducatrice et démocrate candidate dans le district 98 de NC House, dans le nord du comté de Mecklenburg. « Nous continuerons à perdre d’excellents enseignants si nous ne leur versons pas les salaires qu’ils méritent. »

Helfrich a déclaré que de nombreux éducateurs choisissent de travailler dans des États voisins comme la Caroline du Sud ou la Virginie, qui ont des salaires moyens d’enseignants plus élevés, plutôt que de rester en Caroline du Nord. Par exemple, les enseignants débutants gagnent au minimum 50 000 $ cette année à Fort Mill, en Caroline du Sud. Les enseignants débutants dans les écoles de Charlotte-Mecklenburg gagnent environ 48 600 $, dont seulement 41 000 $ sont fournis par l’État.

Deanna Townsend-Smith est directrice exécutive du Dudley Flood Center for Educational Equity and Opportunity et ancienne directrice des politiques et des opérations du conseil d’administration du conseil scolaire de Caroline du Nord. Elle dit que l’un des plus gros problèmes de l’État est la rémunération des éducateurs.

« À moins que vous ne soyez prêt à payer les enseignants en tant que professionnels, vous continuerez à voir des problèmes », a déclaré Townsend-Smith au Charlotte Observer.

Certains républicains à la Chambre, dont le président Tim Moore et le président du comité du règlement de la Chambre, Destin Hall, qui sera probablement le prochain orateur, ont exprimé leur soutien aux augmentations de salaire des enseignants. Cependant, ils n’ont pas reçu le même soutien de la part des Républicains au Sénat. Pendant ce temps, les démocrates, dont Cooper, ont appelé à des augmentations plus importantes des enseignants dans tous les domaines, avec des augmentations salariales moyennes de 8,5 % en plus des primes de rétention.

La Caroline du Nord se classe au 41e rang du pays pour la rémunération des enseignants, contre 38e en 2023, selon la National Education Association. Les salaires des enseignants débutants en Caroline du Nord sont en moyenne d’un peu plus de 40 000 $, ce qui porte l’État au 42e rang ou salaire des enseignants débutants.

Le financement par élève en Caroline du Nord s’élevait à environ 11 000 dollars en 2021, soit environ 5 000 dollars de moins que la moyenne nationale, selon le dernier rapport du Centre de droit de l’éducation. Il était également inférieur à celui des États voisins.

Les démocrates visent les républicains car la Caroline du Nord continue de reculer dans le classement national en matière de rémunération des enseignants sous le contrôle républicain des deux chambres. Cette année, avec une augmentation salariale moyenne de 3 %, les salaires des éducateurs de Caroline du Nord ont augmenté à un taux inférieur à l’inflation. – effectivement, une baisse de salaire.

« Je pense que c’est révélateur, car avec cette quantité de pouvoir, vous pouvez vraiment voir quelles sont les priorités du GOP en ce moment », a déclaré Helfrich. « Au lieu d’augmenter le financement de nos écoles publiques, ils retirent le financement et le réorientent. »

Le sénateur Phil Berger, leader du Sénat de l’État, n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur les priorités républicaines en matière de politique éducative au Sénat.

Courses non législatives

Candidats au poste de surintendant des écoles du NC Maurice Green (à gauche) et républicain Michele Morrow (à droite).

Le démocrate Maurice « Mo » Green, ancien surintendant des écoles du comté de Guilford, se présente contre la républicaine Michele Morrow, critique de longue date des écoles publiques, pour le poste de surintendant de l’instruction publique de Caroline du Nord. Leurs approches ne pourraient pas être plus différentes.

«J’étais profondément préoccupé par l’orientation de nos écoles publiques en Caroline du Nord et par leur financement. Je pense que nos écoles sont terriblement sous-financées », a déclaré Green. « L’âme même de l’éducation publique est sur le bulletin de vote en novembre. »

Alors que Green affirme que l’augmentation du financement des écoles sera essentielle à l’amélioration des écoles, Morrow ne voit pas les choses de cette façon. Elle a déjà qualifié les écoles publiques d’« armée d’endoctrinement des démocrates socialistes » et a déclaré qu’investir plus d’argent dans le système équivaudrait à « jeter de l’argent dans le feu des poubelles » alors qu’il faut une « solution ascendante ».

Morrow soutient l’expansion des chèques scolaires par le législateur, affirmant que la concurrence poussera les écoles publiques à être meilleures tout en offrant plus de choix aux parents.

« Il est absolument nécessaire que nous ayons une concurrence saine dans le système de libre marché, une concurrence qui crée le meilleur produit au meilleur prix », a-t-elle déclaré lors d’un débat en ligne organisé par Best NC en septembre. «Nos systèmes scolaires publics devraient placer la barre plus haut afin que nous puissions garder tout le monde dans nos écoles et donner envie aux gens d’y être.»

Green soutient que l’augmentation du financement public des écoles privées sans financement supplémentaire pour le système scolaire public conduit les écoles publiques à l’échec. Il considère également que sa mission est de restaurer la confiance déclinante dans le système scolaire public et dans les éducateurs eux-mêmes.

Townsend-Smith a souligné que les courses aux élections auront un impact sur la politique éducative à l’avenir. Oui, le surintendant de l’instruction publique a une influence évidente sur l’éducation, mais les décisions concernant le financement sont prises par le pouvoir législatif tandis que le gouverneur nomme les membres du conseil national de l’éducation.

«Le vote compte», a-t-elle déclaré. « Comprenez pour qui vous votez et connectez-vous avec des organisations qui peuvent vous aider à rester informé du contenu du bulletin de vote. »