Les démocrates dans les courses au Sénat ont un avantage en matière de collecte de fonds

Cette combinaison de photos montre, le sénateur Raphael Warnock, D-Ga., S’adressant aux journalistes sur Capitol Hill à Washington, le 3 août 2021, à gauche, et le candidat républicain au Sénat Herschel Walker s’exprimant à Perry, Géorgie, le 25 septembre, 2021.

Les démocrates participant à certaines des courses au Sénat les plus proches du pays se sont dirigés vers les dernières semaines de leurs campagnes avec un avantage en espèces sur leurs rivaux républicains, selon les dossiers récemment publiés de la Commission électorale fédérale.

John Fetterman, candidat au Sénat démocrate de Pennsylvanie, et Catherine Cortez Masto, D-Nev. et Raphael Warnock, D-Ga., Tous sont entrés en octobre avec plus d’argent que leurs adversaires du GOP, selon les archives. L’argent supplémentaire pourrait donner un coup de pouce à leurs campagnes alors que les démocrates tentent de prendre l’avantage lors des élections du 8 novembre qui pourraient décider du contrôle du Sénat l’année prochaine.

Mandela Barnes, le candidat au siège du Sénat du Wisconsin, en revanche, est entré en octobre avec un peu moins d’argent liquide que le sénateur Ron Johnson, R-Wis.

Le prévisionniste non partisan Cook Political Report a évalué ces quatre courses comme des tirages au sort. Ils font partie des concours critiques qui détermineront si les démocrates peuvent détenir leur très mince majorité au Sénat. Le parti contrôle la chambre haute du Congrès, qui est divisée à 50-50 par parti, grâce au vote décisif du vice-président Kamala Harris.

Alors que les candidats démocrates ont surclassé les républicains dans bon nombre des courses au Sénat les plus importantes, des groupes extérieurs au GOP tels que le Fonds de leadership du Sénat aligné sur Mitch McConnell ont contribué à combler l’écart. Les comités d’action politique alliés aux deux partis ont empilé des millions de dollars dans des publicités d’attaque dans les courses.

Les moyennes des sondages montrent des courses serrées dans les quatre États. Fetterman mène le candidat du GOP Mehmet Oz de plus de 3 points de pourcentage, selon RealClearPolitics.

Warnock devance également le républicain Herschel Walker d’environ 3 points de pourcentage en moyenne, selon le site. Les sondages en Géorgie n’ont pas beaucoup bougé depuis L’ex-petite amie de Walker présumée l’ancienne star du football, une fervente opposante à l’avortement, a payé pour qu’elle se fasse avorter.

Les sondages suggèrent que Cortez Masto et Barnes pourraient avoir plus de mal à gagner leurs courses que leurs homologues démocrates. Le titulaire du Nevada traîne le républicain Adam Laxalt par une moyenne d’un peu moins de 2 points de pourcentage, selon RealClearPolitics. Barnes est en retard sur Johnson de près de 3 points de pourcentage, selon la moyenne des sondages du site.

Les démocrates pourraient avoir besoin d’argent supplémentaire pour les aider à surmonter un paysage national difficile. Un sondage du New York Times/Siena College publié lundi a révélé que 49% des électeurs probables ont déclaré qu’ils prévoyaient de voter pour un républicain pour les représenter au Congrès, contre 45% qui s’attendaient à voter pour un démocrate.

Fetterman et Warnock avaient près de deux fois plus d’argent que leurs rivaux en octobre. Les dossiers montrent que Fetterman avait 4,1 millions de dollars en banque, tandis qu’Oz traînait avec 2,5 millions de dollars. La campagne de Warnock avait 13 millions de dollars en réserves de trésorerie, dépassant celle de Walker, qui avait un peu plus de 7 millions de dollars.

Barnes, lieutenant-gouverneur du Wisconsin, est entré dans la dernière ligne droite de la campagne avec moins d’argent que Johnson, même s’il l’a devancé au troisième trimestre. Barnes avait au nord de 3 millions de dollars en banque en octobre, derrière les plus de 4 millions de dollars de Johnson.

Barnes a facilement surpassé Johnson de juillet à septembre. Sa campagne a rapporté près de 20 millions de dollars, tandis que Johnson a rapporté plus de 11 millions de dollars, selon les archives.