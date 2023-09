Les démocrates critiquent le juge Clarence Thomas, mais leur projet d’enquêter sur les allégations d’éthique n’est pas clair

CNN

Les démocrates du Sénat ont critiqué mardi le juge Clarence Thomas, au milieu d’informations selon lesquelles le conservateur de la Cour suprême aurait omis de divulguer des voyages de luxe, des cadeaux et une transaction immobilière impliquant un mégadonateur du GOP, mais leur projet d’enquêter sur le juriste conservateur reste flou.

Le président du pouvoir judiciaire du Sénat, Dick Durbin, a promis que sa commission tiendrait une audience sur les violations présumées de l’éthique dans les semaines à venir, mais n’a partagé aucun détail lorsque CNN l’a pressé de savoir si les législateurs demanderaient le témoignage de Thomas ou d’autres personnes susceptibles d’avoir connaissance de sa relation avec le donateur, le milliardaire texan Harlan Crow.

Lorsqu’on lui a demandé si des assignations à comparaître étaient sur la table, Durbin a répondu qu’aucune décision n’avait encore été prise à ce sujet. Il a déclaré qu’il était « trop tôt » pour partager plus d’informations sur ce à quoi pourrait ressembler l’audition de sa commission sur l’éthique à la Cour suprême. Lui et d’autres démocrates du pouvoir judiciaire ont envoyé la semaine dernière une lettre au juge en chef John Roberts lui demandant d’ouvrir une enquête sur les allégations de Thomas.

Le sénateur Richard Blumenthal, un démocrate du Connecticut qui siège au comité judiciaire, a déclaré mardi aux journalistes que « le peuple américain mérite tous les faits entourant la violation flagrante de la loi par le juge Thomas ».

« J’espère que [Thomas] se présentera volontairement, et sinon, nous devrions envisager des assignations à comparaître pour lui et d’autres, comme Harlan Crow, qui ont des informations », a déclaré Blumenthal.

D’autres démocrates membres de la commission ont déclaré mardi qu’ils s’en remettaient à Durbin, qui s’est réuni avec les démocrates lundi soir pour discuter de leur stratégie à l’égard de Thomas.

Pendant ce temps, les républicains semblent pour la plupart unis dans la défense du Thomas, suggérant que le tribunal peut gérer ses propres affaires.

Le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, a attaqué les démocrates pour avoir critiqué le tribunal et a déclaré qu’il avait confiance en Roberts « pour traiter ces questions internes au tribunal ».

« Il me semble que les démocrates ont passé beaucoup de temps à critiquer des membres individuels de la Cour et à s’en prendre à la Cour en tant qu’institution », a déclaré McConnell aux journalistes mardi.

Apporter plus de transparence à la Haute Cour a bénéficié d’un certain soutien bipartite dans le passé, mais le virage à droite de la Cour – en particulier avec les trois juges nommés par l’ancien président Donald Trump – a accru les enjeux partisans autour de la question. Ces dernières années, la majorité conservatrice a pris en charge des décisions cruciales annulant le droit à l’avortement, démantelant la réglementation sur les armes à feu et limitant les pouvoirs des agences exécutives – tout cela suscitant un tollé de la part des démocrates.

Même si les sénateurs démocrates n’ont pas encore arrêté de plan pour leur propre réponse aux allégations de Thomas, ils ont cherché à mettre en lumière le problème et à l’inscrire dans le cadre de leur campagne plus large en faveur d’un code d’éthique pour la Cour suprême, qui est exclue de nombreux des règles d’éthique qui s’appliquent aux échelons inférieurs du pouvoir judiciaire fédéral.

« Je suis troublé par les récents rapports faisant état de conduites potentiellement contraires à l’éthique, voire potentiellement illégales, aux plus hauts niveaux de notre pouvoir judiciaire », a déclaré mardi le sénateur Alex Padilla, un démocrate de Californie, lors d’une audience du comité judiciaire pour trois candidats des tribunaux inférieurs. « Il va sans dire que les juges à tous les niveaux doivent être tenus de respecter des normes éthiques strictes et applicables. »

Durbin a déclaré dans un discours que le Congrès ne devrait pas avoir à attendre que le tribunal agisse.

« La Cour suprême n’a pas besoin d’attendre que le Congrès nettoie sa loi ; les juges pourraient agir aujourd’hui s’ils le voulaient, et si le tribunal n’agit pas, le Congrès doit le faire », a déclaré mardi Durbin, un démocrate de l’Illinois, au Sénat.

Des rapports consécutifs dans ProPublica ce mois-ci ont détaillé comment les voyages de luxe et les cadeaux de Crow à Thomas – et même une transaction immobilière – n’ont pas été signalés dans les informations financières annuelles de Thomas.

Thomas a déclaré que les voyages et les cadeaux pour lui et sa famille financés par les Crows n’avaient pas été signalés parce qu’il avait été informé qu’il n’était pas tenu de le faire, en vertu d’une exemption des règles de divulgation du tribunal pour ce qu’on appelle « l’hospitalité personnelle ». .» Après avoir examiné ces règles par les législateurs, la Conférence judiciaire – qui fait office d’organe décisionnel pour le système judiciaire fédéral – a récemment comblé une lacune dans ces règles qui semble avoir couvert une partie de l’hospitalité reçue par Thomas. Thomas a déclaré qu’il avait l’intention de suivre ces directives mises à jour à l’avenir, et une source proche de la justice a également déclaré à CNN ces derniers jours qu’il prévoyait de modifier son formulaire de divulgation pour signaler la transaction immobilière, la vente de la maison de sa mère à Crow. .

« Si les rapports sont exacts, ça pue », a déclaré lundi soir le sénateur Mitt Romney, dans de rares commentaires d’un républicain critiquant le manque de transparence de Thomas.

D’autres républicains se sont alignés pour défendre le juge – qui a été nommé à la Cour suprême par le président George HW Bush en 1991 – et ont déclaré que ce n’était pas au Congrès d’imposer un code d’éthique à la Haute Cour.

Le sénateur Josh Hawley, membre républicain du Comité judiciaire, a suggéré que les accusations portées contre Thomas faisaient partie d’un « effort de plusieurs décennies visant à cibler Clarence Thomas par ces groupes d’activistes libéraux ».

Ce n’est pas la première fois que Thomas est au centre d’une controverse éthique. L’année dernière, CNN a rapporté que son épouse Ginni Thomas, une militante conservatrice, envoyait des SMS au chef de cabinet de Trump à la Maison Blanche, Mark Meadows, au sujet des efforts de l’ancien président pour annuler sa défaite électorale de 2020, et son lobbying politique a longtemps soulevé des questions sur le moment où les juges sont obligés. de se récuser des affaires.

Pourtant, les républicains ont montré peu d’intérêt à se joindre aux démocrates pour recourir à la législation pour imposer un code d’éthique aux juges.

« La Cour, en quelque sorte historiquement, je pense, s’est en quelque sorte auto-policée », a déclaré le sénateur du Dakota du Sud John Thune, whip du Sénat du GOP, qui a déclaré que Thomas avait été « un juge solide au tribunal au fil des ans et s’est bien acquitté ». là. »

« Voyons ce que fait le tribunal », a déclaré mardi à CNN le sénateur de Caroline du Sud Lindsey Graham, le plus haut républicain du comité judiciaire. « Je préfère qu’ils le fassent en interne. »