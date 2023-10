Les Démocrates craignent que leur parti ne se retourne bientôt contre Israël : RAPPORT

Les démocrates du Congrès craignent que leur caucus ne se retourne bientôt contre Israël après l’élan initial de soutien après les attaques terroristes du Hamas de samedi, a rapporté mardi Politico.

Le président Joe Biden a illuminé la Maison Blanche en bleu et blanc lundi soir pour montrer le soutien des États-Unis à l’allié après que plus de 900 Israéliens et au moins 11 Américains ont été tués, et de nombreux autres ont été pris en otages par le Hamas. Les députés démocrates craignent que le soutien sans équivoque à Israël ne diminue à mesure que l’allié lance sa contre-offensive contre le Hamas à Gaza, ce qui pourrait compromettre l’aide militaire au pays, ont-ils déclaré. dit Politique.

« Ces derniers jours, nous avons vu toutes les photos des filles qui ont été tuées lors de ce festival, des enfants, des parents, des survivants de l’Holocauste et des personnes âgées, des centaines de personnes mortes et des histoires selon lesquelles elles ont été tuées. violée », a déclaré un membre du Congrès démocrate à Politico. « C’est terminé. D’accord? Les médias vont bientôt se détourner de tout cela. Et les seules images que nous verrons au cours des prochaines semaines seront celles de Palestiniens morts.»

« C’est donc à ce moment-là que le Progressive Caucus sera tout excité », a ajouté le membre du Congrès. (EN RELATION : « Vous êtes une honte » : Lindsey Graham dit aux membres de la « squad » du Congrès de « la fermer »)

En mars, un sondage Gallup trouvé que le sentiment des démocrates à l’égard d’Israël a considérablement changé, un plus grand nombre manifestant de la sympathie envers les Palestiniens dans une marge de 49 % à 38 %. L’enquête indique que la sympathie des démocrates envers les Palestiniens a augmenté de 11 points par rapport à l’année précédente, tandis que la sympathie envers les Israéliens a diminué.

Les membres de la « Squad », comme le représentant démocrate Cory Bush du Missouri, exprimé sympathie envers les centaines de Palestiniens et d’Israéliens morts « suite aux attaques des militants du Hamas contre les villes frontalières israéliennes et aux bombardements militaires israéliens sur Gaza », et a appelé à la désescalade.

Un autre législateur démocrate a déclaré à Politico que même si ce sentiment n’est pas aussi répandu au sein du caucus, il pourrait s’infiltrer dans le parti une fois que la guerre se prolongera.

« Tout le monde présume simplement qu’il va jouer pour taper et dire ce qu’il va dire. Je pense que cela ne surprend personne. La clé est de s’assurer qu’il ne se développe pas et ne se métastase pas », a déclaré le membre du Congrès démocrate à Politico. « La question est, dans une semaine ou dans cinq jours, que verrons-nous lorsque la contre-attaque commencera sérieusement ?

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu aurait déclaré à Biden que le pays n’avait d’autre choix que d’envahir Gaza après que le Hamas ait initialement lancé 2 200 roquettes sur le pays. Israël a mobilisé lundi plus de 300 000 soldats de réserve en réponse aux attaques terroristes.

Ni la Maison Blanche ni le chef de la minorité démocrate à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, n’ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires de la Daily Caller News Foundation.

Tout le contenu créé par la Daily Caller News Foundation, un service de presse indépendant et non partisan, est disponible gratuitement pour tout éditeur de presse légitime capable de fournir une large audience. Tous les articles republiés doivent inclure notre logo, la signature de notre journaliste et son affiliation au DCNF. Pour toute question concernant nos directives ou notre partenariat, veuillez contacter [email protected].