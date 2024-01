Les démocrates « consternés » par le dénigrement de la solution à deux États par Netanyahu

« Le Premier ministre doit être capable de dire non à nos amis », a-t-il déclaré.

Après avoir quitté jeudi une réunion sur la crise au Moyen-Orient avec le secrétaire d’État Antony Blinken et d’autres législateurs de la commission sénatoriale des relations étrangères, le sénateur Chris Van Hollen a déclaré que Washington en avait assez du leadership israélien.

« Je pense que les gens sont au bout du rouleau avec la coalition Netanyahu… qui comprend des extrémistes de droite », a déclaré Van Hollen à POLITICO. « Il est assez clair que Netanyahu écoute bien plus les extrémistes de son gouvernement que le président des États-Unis et l’administration Biden. »

Le démocrate du Maryland a fait valoir que Biden devrait abandonner la « diplomatie tranquille » avec Netanyahu, ainsi que les « signaux mitigés » envoyés « lorsque l’administration Biden contourne la notification du Congrès pour envoyer davantage d’artillerie et d’autres armes à Israël, alors qu’en même temps, ils “Nous demandons à Netanyahu de réduire le nombre de victimes civiles.”

Van Hollen est à l’avant-garde d’un amendement au budget supplémentaire de sécurité nationale de plusieurs milliards de dollars pour mandater le président de veiller à ce que les pays recevant l’assistance militaire américaine, y compris Israël, utilisent les armes conformément au droit américain, au droit humanitaire international et aux lois sur les conflits armés.

Van Hollen a annoncé vendredi que le nombre de co-parrains démocrates de l’amendement était passé d’une douzaine à 18.

Les sénateurs Tina Smith (Démocrate du Minnesota), Raphael Warnock (Démocrate de Géorgie), Laphonza Butler (Démocrate de Californie), Tammy Baldwin (Démocrate du Wisconsin) et Jon Ossoff (Démocrate de Géorgie) ont récemment signé sur. Le groupe initial comprenait les sénateurs Elizabeth Warren (D-Mass.), Jeff Merkley (D-Ore.), Peter Welch (D-Vt.), Martin Heinrich (DN.M.), Tom Carper (D-Del.) , Ben Ray Luján (DN.M.), Bernie Sanders (I-Vt.), Mazie Hirono (D-Hawaii) et Ed Markey (D-Mass.).

Un autre amendement proposé, par le sénateur Tim Kaine (Démocrate de Virginie), garantirait que le Congrès conserve la capacité d’examiner les transferts d’armes vers Israël, auquel il serait renoncé dans le cadre du supplément.

Les législateurs, y compris les démocrates, ont largement soutenu Israël tout au long de sa lutte contre le groupe militant du Hamas, qui a tué quelque 1 200 personnes sur le sol israélien le 7 octobre. Mais alors que l’armée israélienne poursuit ses opérations terrestres et ses frappes aériennes à grande échelle sur la bande de Gaza, En déplaçant la majorité de la population et en faisant des milliers de morts, les démocrates sont devenus plus enclins à critiquer les dirigeants israéliens.

Les démocrates souhaitent également que le président Joe Biden fasse davantage pour faire pression sur Netanyahu afin qu’il ralentisse sa campagne militaire à Gaza, au milieu de l’augmentation des pertes civiles et des souffrances humaines. Quelque 24 000 civils palestiniens

A été tué en moins de quatre mois de combats, selon les autorités palestiniennes.

Dans un communiqué publié vendredi, la sénatrice Tammy Duckworth (Démocrate-Illinois) s’est dite « consternée » par les remarques de Netanyahu. L’opposition du Premier ministre à une solution à deux États ne garantira pas la sécurité de son pays, a-t-elle ajouté.

« Il exclut en réalité une issue durable et pacifique à long terme », a déclaré Duckworth. « La seule voie viable vers une paix durable consiste à établir un État-nation palestinien aux côtés d’Israël. »

Un groupe de 15 démocrates juifs de la Chambre des représentants ont également critiqué les propos du Premier ministre vendredi.

« Nous sommes fortement en désaccord avec le Premier ministre. Une solution à deux États est la voie à suivre », selon une déclaration des législateurs, qui comprenaient les représentants Jake Auchincloss du Massachusetts, Adam Schiff de Californie, Jamie Raskin du Maryland et Elissa Slotkin du Michigan.

Interrogé jeudi sur les propos de Netanyahu, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré aux journalistes que les États-Unis ne cesseraient pas de travailler à une solution à deux États.

« Si nous prenions de telles déclarations comme le dernier mot, aucune aide humanitaire n’arriverait à Gaza et aucun otage ne serait libéré », a déclaré jeudi à POLITICO un haut responsable de l’administration, qui a requis l’anonymat pour répondre franchement à ces remarques. « Comme pour ces questions et bien d’autres, nous continuerons à travailler pour obtenir le bon résultat, en particulier sur les questions sur lesquelles nous sommes fortement en désaccord. »

Jeudi, le sénateur Chris Murphy (Démocrate du Connecticut) a déclaré que ces remarques n’étaient « pas utiles » aux négociations en cours sur un plan de sécurité nationale qui fournirait des milliards d’aide à Israël.

Le sénateur Brian Schatz (Démocrate d’Hawaï) envisage également de proposer un amendement au programme supplémentaire de dépenses de sécurité nationale pour soutenir une solution à deux États qui, selon lui, bénéficiera d’un large soutien.

Netanyahu « saisit chaque occasion pour aggraver les choses ». La position et l’objectif du gouvernement américain restent de parvenir à une solution à deux États, et nous ne lâchons pas cela », a déclaré Schatz avant la réunion de jeudi avec Blinken. « Netanyahu est loin du courant dominant de la politique américaine et rend difficile les perspectives de paix pour quiconque. »