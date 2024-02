Les démocrates conservent la majorité à la Chambre des représentants de Pennsylvanie grâce à leur victoire dans la banlieue de Philadelphie

HARRISBURG, Pennsylvanie (AP) — Les démocrates ont conservé mardi leur faible majorité à la Chambre des représentants de Pennsylvanie après que les électeurs ont élu un ancien membre du conseil scolaire pour les représenter dans une banlieue de Philadelphie qui tend davantage à gauche.

L’élection de Jim Prokopiak au siège du comté de Bucks donnera aux démocrates une majorité de 102 contre 100 à la Chambre, qu’ils ont cherché à défendre lors de quatre élections spéciales l’année dernière. Un législateur républicain démission la semaine dernière a redonné le pouvoir aux démocrates, et la victoire de Prokopiak l’a maintenu en place.

Il a battu la challenger républicaine Candace Cabanas et remplacera l’ancien représentant de l’État John Galloway, qui a démissionné pour exercer ses fonctions de juge magistral.

“Ce que j’ai entendu des électeurs, c’est que les habitants du comté de Bucks ont besoin d’aide pour subvenir aux besoins de leurs familles, veulent contrôler leur propre corps et s’assurer qu’ils ont la capacité de tracer leur propre chemin dans la vie”, a déclaré Prokopiak dans un communiqué. “Je m’engage à mener mes conversations avec les électeurs à Harrisburg et à faire de leurs rêves une réalité.”

Pendant sa campagne, Prokopiak, 49 ans, a déclaré que ses objectifs en tant que législateur s’alignaient sur les ambitions plus larges du parti depuis qu’il a repris la Chambre : plus d’argent pour l’éducation de la maternelle à la 12e année, préserver l’accès à l’avortement et un salaire minimum plus élevé.

“Personne ne peut se permettre de vivre avec le salaire minimum fédéral dans cette région”, a-t-il déclaré. “Si nous voulons parler d’emplois bien rémunérés et de création d’emplois qui permettent de maintenir la vie, la première chose que nous devons faire est d’augmenter le salaire minimum, car il est clair que cela ne fait vivre personne.”

EN SAVOIR PLUS: Les salariés à faible revenu ont de l’espoir alors que le gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, réitère son engagement en faveur d’un salaire minimum de 15 $

Les démocrates ont conservé les six sièges remportés lors d’élections spéciales l’année dernière, dans des circonscriptions démocrates pour la plupart fiables. Prokopiak représentera un siège qui a élu favorablement les démocrates lors des cycles électoraux précédents.

Le siège de Galloway est devenu démocrate et les républicains ont lentement perdu leur emprise sur le comté dans son ensemble.

La course a attiré l’attention nationale du Comité de campagne législative démocrate, qui a dépensé 50 000 $ pour protéger la majorité du parti à la Chambre.

Il s’agit d’une première étape pour le comité, qui a déclaré qu’il prévoyait de dépenser au moins 60 millions de dollars pour les courses à l’échelle nationale au cours de ce cycle, soit le budget le plus important jamais atteint par le groupe. Il mettra un accent particulier sur l’effacement des majorités républicaines en Arizona, au New Hampshire et au Sénat de Pennsylvanie, tout en conservant de petites majorités démocrates revendiquées en 2022 au Minnesota et au Michigan.

“Cette victoire est un signe prometteur pour les démocrates lors des élections de cette année – il est clair que l’élan est de notre côté”, a déclaré la présidente du comité de campagne législative démocrate, Heather Williams, dans un communiqué, ajoutant qu’ils se concentreraient sur la défense de la majorité à la Chambre. et renverser le Sénat de l’État.

Les démocrates de Pennsylvanie ont utilisé leur nouveau pouvoir cette année pour faire avancer un certain nombre de priorités du caucus, et ils ont un allié philosophique dans le bureau du gouverneur avec le gouverneur démocrate Josh Shapiro. Le Parlement reste politiquement divisé avec une ferme majorité républicaine au Sénat.

“Au cours de l’année dernière, je pense que depuis que les démocrates sont majoritaires, ils ont poussé des lois qui ont aidé la classe moyenne”, avait déclaré Prokopiak précédemment. “Je veux faire ça.”