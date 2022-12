Les démocrates cherchent une marge de manœuvre au Sénat américain lors du second tour de scrutin d’aujourd’hui en Géorgie

Pour le deuxième cycle électoral américain consécutif, un vote en Géorgie mardi contribuera grandement à déterminer le fonctionnement du Sénat pour les deux prochaines années.

Le second tour de la Géorgie détermine le concours final du Sénat dans le pays, avec le sénateur démocrate sortant Raphael Warnock aux prises avec le républicain Herschel Walker, l’ancienne star de la NFL. Lors du vote de mi-mandat du 8 novembre, Warnock a mené Walker par environ 37 000 voix sur près de quatre millions d’électeurs, mais n’a pas obtenu une majorité de 50% avec les autres candidats dans la course, déclenchant un deuxième tour de scrutin qui dépendra fortement du taux de participation.

Alors que les démocrates se sont assurés de conserver le contrôle du Sénat le mois dernier avec des victoires serrées à mi-mandat au Nevada et en Arizona, ils cherchent à aller au-delà de la division 50-50 dans la chambre vue lors de la session sur le point d’expirer. Cette session a vu la vice-présidente Kamala Harris émettre 26 votes décisifs pour les démocrates, ce qui, selon le site américain de ressources électorales Ballotpedia, est un nouveau record.

Une marge de 51 contre 49 verrait Harris ne pas avoir à être sur appel pour de tels votes et être libéré pour voyager sur les priorités de l’administration Biden, mais est encore plus important pour le Parti démocrate dans son ensemble.

Bien qu’il soit discutable de la quantité de législation que l’administration Biden peut adopter avec les républicains reprenant le contrôle de la Chambre, comme Alex Panetta de CBC News a fait remarquerils voudront au moins faciliter le processus réservé au Sénat de confirmation des juges démocrates dans l’ensemble du système judiciaire fédéral.

Les sénateurs démocrates Joe Manchin, à gauche, et Kyrsten Sinema, vus le 16 novembre 2021, à Capitol Hill à Washington, DC, ont exercé une influence considérable sur la politique lors de la session du Sénat sur le point d’expirer. (Jacquelyn Martin/Associated Press)

Ils voudront également déterminer plus facilement les ordres du jour des divers comités du Sénat sur la surveillance et les priorités. Alors que les démocrates président tous les comités actuellement, la répartition 50-50 à la fois maintenant et en 2001 a impliqué un partage du pouvoir sur les ressources et les budgets et une répartition égale des comités. Ces négociations ne seraient pas nécessaires avec un avantage démocrate de 51-49, les comités comprenant un nombre impair de membres pour briser toute égalité des voix.

La session en cours a également vu des sénateurs démocrates tels que Joe Manchin de Virginie-Occidentale et Kyrsten Sinema d’Arizona exercer une influence considérable lorsqu’ils ont repoussé certains projets de loi proposés par la Maison Blanche et l’ensemble du Congrès. Un vote supplémentaire en poche pourrait éventuellement réduire l’influence d’un seul sénateur pour retarder la législation.

“La vie se passe au Congrès”

Peut-être que la principale raison pour laquelle chaque vote du Sénat compte est terre-à-terre ou morbide, selon votre point de vue.

“La vie se passe au Congrès”, a déclaré Eric Swalwell, membre de la Maison démocrate, à MSNBC dans une interview diffusée lundi, soulignant que six représentants de la Chambre sont décédés depuis qu’ils ont prêté serment pour la 117e session en janvier 2021. Quatre étaient républicains, avec le dernier décès Le démocrate Donald McEachin de Virginie le 28 novembre, trois semaines seulement après avoir été réélu à mi-mandat.

Bien que la Chambre soit plus de quatre fois plus grande que le Sénat, elle est aussi plus jeune. L’âge moyen d’un sénateur américain en 2021, selon le Washington Post, était de 64,3 ans, le plus âgé jamais enregistré.

Alors qu’une poignée de sénateurs au-dessus de cet âge ont choisi de prendre leur retraite au lieu de se présenter en novembre, l’âge n’est pas une garantie contre un changement soudain de la santé. Le sénateur démocrate du Nouveau-Mexique Ben Ray Lujan, 49 ans à l’époque, a subi un accident vasculaire cérébral mineur au début de cette année qui lui a fait manquer un certain nombre de votes, tandis que le nouveau sénateur élu de 53 ans, John Fetterman, un démocrate, a subi un accident vasculaire cérébral en le printemps qu’il a admis affecte son traitement auditif.

Pour le dire franchement, une victoire de Walker et une mort démocrate au cours des deux prochaines années conduiraient temporairement à un avantage républicain de 50-49. Le gouverneur de l’État d’où vient le défunt, qui n’est pas assuré d’être un démocrate, nommerait quelqu’un pour combler le poste vacant. Selon le moment et l’état en question, une élection spéciale aurait lieu ou un vote n’aurait pas lieu avant les élections présidentielles et législatives de 2024.

De nombreux démocrates actuels se souviennent quand ils ont perdu une précieuse supermajorité en 2010 lorsque le républicain Scott Brown a marqué un bouleversement lors d’une élection spéciale après la mort de Ted Kennedy.

Campagne coûteuse et unique

Warnock, pasteur principal de l’église baptiste Ebenezer d’Atlanta, a déjà été sur la route de ruissellement. Lui et son compatriote géorgien Jon Ossoff ont donné aux démocrates le contrôle du Sénat avec des victoires au début de 2021.

Pour les républicains, la candidature de Walker est leur dernière chance de renverser un siège au Sénat cette année après avoir échoué dans le New Hampshire et le Nevada. Walker a l’approbation de l’ancien président Donald Trump, leur relation remontant au début des années 1980 lorsqu’il était porteur de ballon pour les généraux du New Jersey de Trump dans la Ligue de football des États-Unis.

L’ancien président Donald Trump écoute Walker parler le 25 septembre 2021. Le couple a une relation qui remonte à 40 ans. (Ben Gray/Associated Press)

Mais sa campagne a été poursuivie par un examen minutieux de son passé, y compris des révélations d’enfants nés hors mariage et des affirmations selon lesquelles il aurait payé les avortements de deux anciennes petites amies – des accusations que Walker a démenties. L’ancien joueur vedette de l’Université de Géorgie a également été moqué par l’ancien président Barack Obama, entre autres, pour ses discours de campagne sinueux, ses exagérations sur ses réalisations commerciales après le football et sa compréhension fragile de la politique publique.

Lors des élections de novembre, les électeurs noirs de Géorgie ont massivement voté pour Warnock, Walker bénéficiant d’un avantage significatif parmi les électeurs blancs.

Environ 1,9 million de votes ont déjà été exprimés par courrier et lors du vote anticipé, un avantage pour les démocrates dont les électeurs votent plus souvent de cette façon. Les républicains s’en sortent généralement mieux lors du vote effectué le jour du scrutin, les marges déterminant le vainqueur.

La campagne de Warnock a dépensé environ 170 millions de dollars américains pour la campagne, dépassant de loin les près de 60 millions de dollars de Walker, selon leurs dernières divulgations fédérales.

Compte tenu de la proximité de la note précédente et du volume de bulletins de vote par correspondance, il n’est pas clair si un résultat sera connu d’ici mardi soir.