ATLANTA — Les challengers cherchent à lancer Robert F. Kennedy Jr. Le juge a déclaré lundi à un juge que le candidat indépendant à la présidence devait être disqualifié parce que l’adresse de New York qu’il avait utilisée sur les pétitions d’accès au scrutin en Géorgie était une « imposture ».

Il montre comment un décision d’un tribunal de New York La semaine dernière, le fait que Kennedy ne réside pas à l’adresse indiquée dans la banlieue de New York a été utilisé pour contester l’accès de Kennedy aux bulletins de vote dans d’autres États. Le juge a décidé que Kennedy ne devait pas apparaître sur les bulletins de vote de New York, mais Kennedy envisage de faire appel.

En Géorgie, les opposants soutiennent que, puisque Kennedy a utilisé l’adresse de New York sur les pétitions nécessaires pour qu’un indépendant soit éligible, ses pétitions devraient être annulées.

« Le tribunal a conclu, par des preuves claires et convaincantes, que les requérants avaient démontré que sa résidence de New York était une imposture utilisée à des fins politiques », a déclaré l’avocat Adam Sparks après une audience lundi à Atlanta. « Il n’y vit pas. Il a prétendu le faire sur chaque page de sa requête ici en Géorgie. C’est inapproprié. Cela invalide la requête, point final. »

Mais un avocat de Kennedy a présenté à Michael Malihi, un juge administratif, l’historique de vote de Kennedy comme preuve de sa résidence à New York.

« M. Kennedy a résidé toute sa vie dans l’État de New York », a déclaré l’avocat Larry Otter.

Selon Otter, les candidats tentent d’imposer des conditions supplémentaires à un candidat à la présidence, en plus de celles énumérées dans la Constitution américaine, à savoir qu’il doit avoir au moins 35 ans, être né aux États-Unis et vivre dans le pays depuis au moins 14 ans. Otter a déclaré que les décisions judiciaires récentes soutiennent sa position.

Sparks a également contesté le statut d’indépendant de Kennedy. Il a fait valoir que, comme Kennedy se présente comme candidat de plusieurs partis dans d’autres États — y compris le parti de Kennedy, « We the People Party » —, Kennedy ne peut pas être considéré comme indépendant selon la loi géorgienne.

« Ils contournent les exigences de qualification en Géorgie en jouant avec le système », a déclaré Sparks.

Otter a déclaré que les autres partis ne sont pas présents en Géorgie.

Les démocrates contestent également les places de vote pour les candidats indépendants Cornel Ouestle Parti vert, qui a nommé Jill Steinet Claudia De la Cruz du Parti pour le socialisme et la libération.

Bien qu’aucun de ces candidats ne soit susceptible de remporter les 16 votes électoraux de la Géorgie, des candidats indépendants et tiers pourraient faire pencher la balance en faveur du vice-président démocrate. Kamala HarrisJoe Biden a remporté la Géorgie par moins de 12 000 voix en 2020.

Les comtés de Géorgie ont déterminé que Kennedy, West et De la Cruz avaient chacun recueilli au moins 7 500 signatures pour être éligibles. Stein espère utiliser un nouvelle loi géorgienne attribuer une place de vote aux candidats d’un parti qui se qualifient dans au moins 20 autres États.

Malihi a entendu lundi deux contestations contre Kennedy, ainsi qu’une contestation contre De la Cruz. Il entendra jeudi les contestations contre West et le Parti vert. Malihi fera part de ses conclusions au secrétaire d’État de Géorgie, Brad Raffensperger, qui rendra une décision finale. Une décision doit être prise avant que la Géorgie n’envoie les bulletins de vote militaires et étrangers à partir du 17 septembre.

Les avocats des démocrates soutiennent que chacun des 16 grands électeurs de De la Cruz et de Kennedy devait déposer une demande de nomination séparée. Les avocats de De la Cruz ont contesté cette interprétation lundi, affirmant qu’il était erroné de croire que la campagne aurait besoin de 120 000 signatures.

Un avocat des Démocrates a déclaré que les pétitions comportaient des erreurs de formatage illégales et a fait valoir que le fait que le bureau de Raffensperger les ait acceptées ne signifie pas qu’elles sont juridiquement valables. L’avocat de De la Cruz a déclaré que le juge devrait s’en remettre à l’interprétation de l’agence

Estevan Hernandez, un bénévole de De la Cruz en Géorgie, a critiqué les démocrates pour avoir défié d’autres candidats avec des arguments techniques, affirmant qu’il s’agissait d’une « manœuvre antidémocratique ».

« Un riche avocat bénéficiant du soutien de la machine du Parti démocrate tente de passer outre l’intention claire de ces plus de 15 000 personnes d’avoir Claudia de La Cruz sur le bulletin de vote », a déclaré Hernandez après l’audience.

La Géorgie est l’un des six États où les démocrates et leurs alliés ont contesté les pétitions de Kennedy. La campagne de Kennedy affirme avoir suffisamment de signatures pour accéder aux urnes dans les 50 États, mais l’accès est contesté en Géorgie et ailleurs.

Dans Pennsylvanieles challengers soutiennent que la fausse adresse de Kennedy pour les documents de nomination ne respecte pas la loi de l’État. Un avocat de Kennedy a déclaré que la contestation contenait des allégations spécieuses. le tribunal tiendra une audience Mardi.

Robert Wittenstein, un habitant de la banlieue d’Atlanta qui a porté plainte contre Kennedy, a refusé de dire qui payait. Les deux autres recours entendus lundi ont été coordonnés par le Parti démocrate de l’État.

Clear Choice Action, un comité d’action politique proche des démocrates, a soutenu les poursuites judiciaires à New York et dans certains autres États.

« La vérité, c’est que je pense que les gens devraient jouer selon les règles, et c’est important », a déclaré Wittenstein après l’audience.