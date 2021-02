Les démocrates exigent que le GOP purge la membre du Congrès géorgien Marjorie Taylor Greene de deux comités de la Chambre pour ses supposées «déclarations incendiaires et fausses», apparemment avec le soutien de certains républicains.

Les représentants Debbie Wasserman Schultz (D-Floride), Ted Deutch (D-Floride) et Jahana Hayes (D-Connecticut) ont présenté lundi une résolution exigeant que Greene soit destitué du Comité de l’éducation et du travail de la Chambre et du Comité du budget de la Chambre.

« Réduire le préjudice futur qu’elle peut causer au Congrès et lui refuser un siège aux tables des commissions où des politiques factuelles seront rédigées est à la fois une punition appropriée et une restriction appropriée de son influence », Wasserman Schultz a déclaré lors d’une conférence de presse virtuelle.

Le groupe des démocrates de la Chambre présente une résolution à la Chambre qui retirerait la représentante Greene de ses deux missions au comité en raison de ses déclarations incendiaires et fausses. https://t.co/hzCNvNvPQN – NBC News (@NBCNews) 1 février 2021

Le comité des règles de la Chambre examinera la résolution mercredi. Selon des rapports non confirmés cités par plusieurs médias traditionnels, les démocrates de la Chambre tentent de faire pression sur les dirigeants républicains pour qu’ils censurent ou expulsent Greene eux-mêmes. Un démocrate a déjà proposé d’expulser complètement Greene de la Chambre – mais cela semble être un défi de taille, car cela nécessiterait une majorité des deux tiers.

Alors que Taylor Greene a bénéficié du soutien de républicains de haut niveau, y compris de l’ancien président Donald Trump, certains dirigeants du GOP ont fait écho aux critiques des démocrates à l’égard de la députée parvenue. Dans une déclaration cinglante publiée plus tard lundi, le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, a qualifié Taylor Greene de «Cancer pour le Parti républicain», disant qu’elle a acheté «Mensonges loufoques et théories du complot.»

«Quelqu’un qui a suggéré que peut-être aucun avion n’a frappé le Pentagone le 11 septembre, que des fusillades horribles dans des écoles ont été pré-organisées et que les Clinton ont écrasé l’avion de JFK Jr. ne vit pas dans la réalité,» McConnell a dit à la Colline. «Cela n’a rien à voir avec les défis auxquels sont confrontées les familles américaines ou les débats intenses sur le fond qui peuvent renforcer notre parti.»

Greene, qui s’est présentée sans opposition dans son district de Géorgie en novembre, a été la cible de critiques démocrates et médiatiques depuis, accusée de quoi que ce soit, de la sympathie à la «QAnon» théorie du complot à vouloir « exécuter » Leadership démocrate. La semaine dernière, les médias l’ont accusée d’avoir affirmé que les fusillades dans les écoles de Newtown, Connecticut et Parkland Florida avaient été organisées, et que les incendies de forêt de 2018 en Californie étaient causés par «Lasers spatiaux juifs.»

La représentante Cori Bush (D-Missouri), une militante de Black Lives Matter également élue en novembre, a déménagé son bureau de Greene la semaine dernière, affirmant que la collègue sans masque « Réprimandé » elle dans un couloir et « Ciblé » elle sur les réseaux sociaux – ainsi que « Insurrection incitée », pour laquelle elle devrait être expulsée. Greene a répondu avec une vidéo de l’altercation qui montrait les choses se déroulant un peu différemment.

La référence de Bush à « insurrection » – comme les démocrates ont choisi de décrire les troubles du 6 janvier au Capitole américain – suggère que la clameur à propos de Greene ne concerne pas seulement ses publications sur les réseaux sociaux bien avant qu’elle ne soit membre du Congrès. Elle est une fervente partisane de l’ancien président Trump et a déposé des articles de mise en accusation contre le président Joe Biden le mois dernier, pour faire valoir que l’utilisation du processus par les démocrates contre Trump était purement politique.

Le modèle pour l’éviction de Greene semble être la purge de janvier 2019 de Steve King (R-Iowa) après qu’un article du New York Times l’a accusé de racisme. Les républicains étaient impatients de dénoncer King à l’époque. Cette fois, cependant, rien n’indique que les démocrates s’arrêteront avec Greene.

Bush est l’un des nombreux législateurs – y compris le brandon Alexandria Ocasio-Cortez (D-New York) – accusant les sénateurs Josh Hawley (R-Missouri) et Ted Cruz (R-Texas) et quelque 147 membres républicains de la Chambre qui ont osé lever le question sur les irrégularités dans l’élection de Joe Biden de « insurrection » et en demandant leur démission ou leur expulsion du Congrès.

Plusieurs sénateurs ont reconnu que les démocrates envisagent le 14e amendement – utilisé pour priver les confédérés de leurs droits après la guerre civile – comme un outil contre Trump et ses partisans.

Si vous vous défendez contre les choses que quelqu’un qui vous déteste dit à votre sujet, vous avez déjà perdu. – Jesse Kelly (@JesseKellyDC) 1 février 2021

