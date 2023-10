Les Démocrates centristes s’apprêtent à laisser McCarthy en suspens sans bouée de sauvetage

Tout espoir parmi les démocrates modérés d’obtenir des concessions de McCarthy se heurte cependant à un problème majeur : il ne peut se permettre de capituler devant les démocrates. Alors que les centristes spéculaient sur ce qu’ils pourraient obtenir de l’orateur, McCarthy et ses alliés ont indiqué que leur offre finale n’était, pour l’essentiel, rien.

Le leader de la minorité parlementaire Hakeem Jeffries (DN.Y.) quitte une réunion du caucus démocrate de la Chambre au Capitole des États-Unis le 3 octobre 2023. | Francis Chung/POLITIQUE

Rien, sauf – peut-être – un répit temporaire du tourbillon de crise qui a jusqu’à présent défini l’ère McCarthy de la Chambre.

« Je pense qu’il y a un certain nombre de personnes qui se soucient de l’institution et qui voient clairement de quoi il s’agit », a déclaré le représentant. Garret Graves (R-La.), un fidèle allié de McCarthy, interrogé sur le soutien de l’autre côté de l’allée. « Je m’attends à ce que les Républicains et les Démocrates fassent simplement ce qui est juste. »

Mais cela ne suffit tout simplement pas aux démocrates. En comptant sur eux pour éviter une fermeture du gouvernement, McCarthy a ironiquement éliminé leur principale raison pour l’aider à éviter un coup de couteau sur le sol.

Il existe une raison encore plus simple pour laquelle les démocrates les plus vulnérables du parti ne se sentent pas obligés d’aider : McCarthy, en tant que plus grand collecteur de fonds du parti, est également leur plus grand ennemi politique.

« Il est clair qu’il a placé sa présidence exclusivement entre les mains de sa conférence – ce qui est malheureux pour le pays, car il aurait pu passer du statut de président de la majorité à celui de véritable président de la Chambre », a déclaré le représentant. Doyen Phillips (D-Minn.), l’un des centristes qui aurait été prêt à renflouer l’orateur dans des circonstances différentes.

De plus, les démocrates centristes sont fidèles au leader de la minorité Hakeem Jeffries, qui s’est entretenu avec McCarthy lundi soir à l’approche du vote d’expulsion du président. Le démocrate de New York a exhorté son caucus à garder secrets ses projets McCarthy avant le vote de mardi après-midi ; L’équipe dirigeante démocrate a contacté lundi certains centristes pour leur faire cette demande, selon deux personnes proches des discussions.

représentant Matt Cartwright (D-Pa.), par exemple, avait suggéré qu’il pourrait donner une bouée de sauvetage à McCarthy en votant « présent » après que l’orateur ait fait adopter un projet de loi de dépenses bipartite samedi. Mais lundi soir, Cartwright a déclaré dans une brève interview : « Je suis indécis à ce stade. Ce sera intéressant.

représentant Jared Doré (D-Maine), un leader de la coalition centriste Blue Dog, a déclaré mardi dans un communiqué que McCarthy n’était « pas le leader que je choisirais – il n’a pas le pouls de la population du deuxième district du Maine. En l’absence d’avantages significatifs pour le deuxième district du Maine, je ne vois aucune raison de voter pour lui.

Les démocrates ne devraient pas organiser officiellement le vote de mardi sur l’avenir de McCarthy en attendant de voir comment le vote d’éviction se déroulera sur le plan procédural, selon des personnes présentes à la réunion du caucus de la matinée.

La pression en faveur de la cohésion démocrate s’est encore renforcée lors de la réunion du caucus d’environ 90 minutes de mardi, quelques heures avant que McCarthy envisage de forcer la Chambre à rendre son verdict sur son règne. Les dirigeants démocrates étaient tellement déterminés à garder leurs délibérations secrètes que les téléphones portables des membres étaient tenus à l’écart de la salle.

Les législateurs présents l’ont cependant décrit comme une démonstration d’unité pour Jeffries et le parti.

« Il s’est mis dans ce pétrin », a déclaré le représentant. Brad Schneider (D-Illinois), un chef de la coalition centriste néo-démocrate, a déclaré quelques heures avant le vote de mardi. « Ce sera à McCarthy de s’en sortir. »

Daniella Diaz a contribué à ce rapport.