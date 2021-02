Les démocrates centristes fléchissent les muscles et créent des maux de tête pour Biden

WASHINGTON (AP) – Un sénateur démocrate modéré de Virginie-Occidentale est soudainement l’une des personnes les plus puissantes de Washington.

Le sénateur Joe Manchin a eu plusieurs appels téléphoniques en tête-à-tête avec le président Joe Biden. Il peut envoyer la Maison Blanche dans un tourbillon avec une seule interview de cinq minutes ou une déclaration de trois phrases. Et il a peut-être déjà fait dérailler certaines des priorités politiques de l’administration et un candidat au Cabinet.

Et ce n’est pas seulement Manchin qui exerce une influence démesurée sur l’agenda de Biden. Avec une répartition 50-50 au Sénat laissant peu de place à l’erreur sur des votes difficiles, d’autres démocrates modérés comme le sénateur Kyrsten Sinema de l’Arizona et Jon Tester du Montana détiennent également un poids politique important dans le Washington de Biden, ce qui constitue un contrepoids musclé aux progressistes. qui composent la base du parti.

«Chacun de ces membres a la capacité d’être le créateur du roi ou de la reine de Capitol Hill», a déclaré Jim Manley, un assistant de longue date de l’ancien chef de la majorité au Sénat, Harry Reid. «S’ils collent ensemble et fléchissent leurs muscles – surtout compte tenu des marges serrées à la Chambre et au Sénat – ils peuvent avoir un impact réel.

Alors que Biden a passé une grande partie des campagnes électorales primaires et générales démocrates de 2020 à être traqué par des progressistes pour ne pas avoir embrassé des positions d’extrême gauche sur tout, de la justice pénale aux soins de santé, son premier mois au pouvoir a été salué par certains de ses anciens antagonistes les plus éminents. la gauche comme le sénateur indépendant du Vermont Bernie Sanders.

Maintenant, ce sont les modérés qui créent des maux de tête pour le président démocrate.

À la fin de la semaine dernière, Manchin a pratiquement rejeté la candidate de l’administration Biden au poste de directrice du Bureau de la gestion et du budget, Neera Tanden, lorsqu’il a publié une brève déclaration s’opposant à sa nomination en raison de ses tweets controversés attaquant des membres des deux partis. Les perspectives d’approbation de Tanden ont immédiatement sombré. Les observateurs politiques attendent également de voir si Manchin soutiendra le candidat au chirurgien général Vivek Murthy, auquel il s’est opposé en 2014.

L’histoire continue

Il y a quelques semaines, Manchin a fait sensation en critiquant publiquement le vice-président Kamala Harris pour avoir fait une interview télévisée avec une station locale de Virginie-Occidentale qui a été considérée comme un effort pour faire pression sur lui pour qu’il soutienne le projet de loi COVID-19. Il a reçu un appel de la Maison Blanche peu de temps après sa plainte pour tenter de régler le problème.

Manchin est l’un des rares démocrates centristes à avoir exprimé son scepticisme quant au projet de loi COVID-19 de 1,9 billion de dollars de Biden, menaçant de faire dérailler la priorité absolue du président s’ils ne gagnent pas de concessions. Mandchin, Sinema et Tester ont tous appelé à une aide plus ciblée pour les Américains, et ils ont tous, avec cinq autres démocrates centristes et sept républicains, signé un amendement interdisant aux «contribuables à revenu élevé» d’être éligibles à des chèques de relance.

«Le défi ici est que je ne veux pas en faire trop et je ne veux pas en faire trop peu», a déclaré Tester. «Je veux m’assurer que c’est ciblé et justifié.»

Manchin et Sinema s’opposent également à la proposition de Biden d’augmenter le salaire minimum à 15 dollars de l’heure, garantissant probablement qu’il est retiré du projet de loi final sur le COVID-19 même si le parlementaire du Sénat décide qu’il peut être inclus. Ils ont également tous deux attiré la colère des progressistes pour leur refus de soutenir l’élimination du seuil de 60 voix pour l’approbation de la plupart des lois, un groupe progressiste menaçant de recruter des challengers primaires pour s’opposer à eux.

Les modérés influenceront certainement la prochaine grande poussée législative de l’administration Biden, un projet de loi majeur sur les infrastructures et l’emploi qui comprendra des planches climatiques. Mandchin et d’autres pays ruraux veulent voir des engagements financiers pour les infrastructures rurales et les investissements pour compenser les pertes d’emplois dans l’industrie pétrolière et gazière.

Ni Mandchin ni Sinema ne sont considérés comme particulièrement vulnérables à un défi majeur. Les réalités politiques d’un État à tendance rouge comme la Virginie-Occidentale, ou d’un État violet comme l’Arizona, sont en fait ce qui guide le centrisme résolu des sénateurs, dit l’ancien chef de cabinet mandchin Chris Kofinis.

«Chacun de ces sénateurs va encore rester assis là et se demander ce que veulent mes électeurs? De quoi ont-ils besoin? Et je pense que les modérés en général ont tendance à être beaucoup plus sensibles à cela en raison de la nature unique de la politique dans leurs États, qui sont par nature généralement plus divisés », a déclaré Kofinis.

La Maison Blanche partage ces préoccupations politiques.

Pour défendre et élargir leurs majorités à la Chambre et au Sénat lors des élections de mi-mandat de 2022, les démocrates devront gagner les électeurs modérés de banlieue dans des quartiers difficiles et à tendance républicaine et dans des États comme la Pennsylvanie, la Caroline du Nord et l’Ohio, où ils espèrent gagner. dans tout l’État. Le sénateur Mark Kelly de l’Arizona et Raphael Warnock de la Géorgie devront également maintenir le soutien des électeurs modérés s’ils espèrent être réélus dans des États difficiles.

Leur importance pour le vote final sur le projet de loi COVID-19 signifie que certains modérés reçoivent déjà une attention particulière de la Maison Blanche.

Biden a parlé à Mandchin à plusieurs reprises, selon un assistant mandchin, y compris au moins une fois juste après que le président ait prêté serment. Parfois, Manchin tend la main au président, tandis que parfois le président le tend.

Mais les modérés n’obtiennent pas toujours – et ne recherchent pas toujours – l’attention personnelle du président.

Certains de ceux qui viennent d’États au rouge profond, où être perçus comme trop à l’aise avec un président démocrate serait politiquement problématique, évitent de dire s’ils ont parlé à Biden du tout.

Certains, comme Sinema et le sénateur du Maine Angus King, un indépendant qui caucase avec les démocrates, disent que leur personnel est en contact presque quotidien avec la Maison Blanche.

«Je soupçonne qu’ils ont Joe Manchin sur la numérotation abrégée», a plaisanté King. Mais il a déclaré que la dynamique varie d’un membre à l’autre en fonction de leur position sur le projet de loi d’allégement COVID.

Tester a déclaré qu’il n’était pas encore au point où il recherchait des appels personnels du président parce que ses membres du personnel sont profondément impliqués dans les détails des négociations et qu’ils sont en contact fréquent avec leurs homologues de la Maison Blanche.

Mais il était conscient du pouvoir qu’il exerce pour amener le président au téléphone s’il en a besoin.

«Je ne vais pas sonner à sa porte chaque fois que j’ai envie de sonner à sa porte», dit-il. «Je vais utiliser cette capacité pour le contacter quand c’est de la plus haute valeur.»