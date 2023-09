Les Démocrates centristes et les alliés de McCarthy sont en pourparlers secrets pour parvenir à un accord =

Les législateurs impliqués dans les pourparlers – qui appartiennent pour la plupart au groupe bipartite Problem Solvers Caucus, au Groupe de gouvernance républicain ou à la coalition centriste néo-démocrate – se sont efforcés de garder leur travail silencieux. De nombreux républicains impliqués sont incroyablement inquiets à l’idée de révéler leur plan de secours, souhaitant attendre que tous les autres outils de l’arsenal de McCarthy échouent.

Ce moment n’arrivera peut-être pas avant la semaine prochaine, juste avant la date limite de fermeture du 30 septembre.

« De toute façon, il faudra que ce soit bipartisan à un moment donné », a déclaré le représentant. Don Bacon (R-Neb.) a parlé d’une solution à la crise de fermeture. Faisant référence aux réfractaires conservateurs, il a ajouté : « Alors pourquoi négocier avec ces cinq ou dix personnes qui font bouger les poteaux ?

Généralement, le groupe bipartisan se concentre sur deux idées majeures : une manœuvre procédurale pour forcer un vote sur un plan de dépenses de compromis – ou d’une manière ou d’une autre, l’élaboration d’un projet de loi si populaire que McCarthy puisse l’adopter et survivre à toute contestation de la droite. Ce projet de loi serait probablement une solution bipartite à court terme avec des fonds en cas de catastrophe, une aide à l’Ukraine et des politiques frontalières à petite échelle, selon plusieurs personnes informées des négociations et qui ont parlé sous couvert d’anonymat.

Les Problem Solvers ont commencé à montrer leur cadre aux membres mercredi, avec l’intention de voter formellement son approbation d’ici la soirée, selon deux personnes proches des plans qui ont obtenu l’anonymat pour en discuter. Un autre groupe, qui comprenait les principaux collaborateurs de la Coalition néo-démocrate et du Groupe de gouvernance républicain, s’est réuni plus tôt mercredi pour discuter de son propre plan de financement provisoire, selon trois autres collaborateurs familiers avec la situation.

Même si les discussions ont été nées de la crise des dépenses, elles ont dû nécessairement aborder un autre problème flagrant pour l’orateur : les démocrates sont-ils également disposés à protéger son marteau d’un vote visant à le retirer s’il finit par chercher un soutien de l’autre côté de l’allée.

En privé, de nombreux démocrates se disent prêts à aider le Californien à résoudre ces deux problèmes, même s’ils exigeront des concessions – et ils auront besoin de leur leader, Hakeem Jeffriesêtre d’accord.

Pour être clair, tout plan élaboré par ces membres de la base se heurterait à de sérieux obstacles avant d’être voté. Mais les discussions bipartites sur le plan de sauvetage de McCarthy n’ont fait que gagner du terrain alors que ses antagonistes continuent de faire dérailler son autre option – un programme de dépenses réservé au Parti républicain, rempli de politiques frontalières conservatrices et de réductions de financement.

Même si le président pouvait ressusciter cette proposition, les Républicains savaient depuis longtemps qu’elle ne serait pas adoptée par le Sénat. À terme, ils devraient travailler avec les démocrates.

On ne sait pas exactement ce que les démocrates pourraient ou voudraient exiger en échange de leur coopération. La décision finale, disent-ils, reviendra à Jeffries, qui est resté muet sur la manière dont il gérerait un éventuel compromis bipartisan. Toutes les questions que Jeffries se pose sur la possibilité d’une tentative du GOP de rejeter l’orateur, il les écarte comme étant hypothétiques.

(Interrogé sur cette possibilité par POLITICO mardi, Jeffries a déclaré : « Les démocrates de la Chambre se concentrent sur l’amélioration de la vie des Américains ordinaires – en résolvant les problèmes en leur nom. Les républicains de la Chambre se concentrent sur la lutte les uns contre les autres. »)

Jeffries s’est réuni en privé mercredi midi avec l’un des groupes impliqués dans les pourparlers inter-allées : le Problem Solvers Caucus, composé d’environ 60 membres.

À l’intérieur de la salle, Jeffries a indiqué qu’il serait prêt à examiner les différentes idées de solution du bloc centriste – y compris une stratégie procédurale pour adopter un projet de loi provisoire si cela devait arriver, selon quatre personnes proches du dossier. Il a déclaré que tout plan à court terme devrait refléter l’accord budgétaire bipartite conclu ce printemps.

« Vous ferez partie de la solution, et j’ai soutenu vos efforts dans le passé », a déclaré Jeffries au groupe, selon deux personnes proches de ses remarques.

Les règles empiriques enfreintes de McCarthy

Un jour plus tôt, les deux dirigeants des Problem Solvers – Reps. Brian Fitzpatrick (R-Pa.) et Josh Gottheimer (DN.J.) – ont été vus entrant dans le bureau du parlementaire de la Chambre aux côtés de Bacon, un fidèle allié de McCarthy.

Ces membres ont refusé de dire ce dont ils avaient discuté concernant les règles de la Chambre. Mais en coulisses, plusieurs options sont sur la table, y compris le choix improbable de poursuivre une démarche procédurale connue sous le nom de requête de décharge qui forcerait l’adoption d’un projet de loi. (Cette avenue est assortie d’un délai strict de 30 jours, elle a donc peu de chance d’empêcher un arrêt dans seulement 11 jours.)

Bacon s’est rappelé plus tard avoir déclaré à un groupe d’environ 30 Républicains, y compris des membres de la direction, lors d’une réunion à huis clos cette semaine, qu’il en avait « fini » avec les négociations réservées au Parti Républicain, arguant que la poignée de récalcitrants de son parti ne pouvait pas être satisfaite. .

Dans une brève interview, McCarthy a reconnu les efforts discrets des centristes des deux partis pour s’associer sur une solution en matière de dépenses. Mais il a spécifiquement rejeté l’idée que l’un de ses républicains soutiendrait une pétition de décharge qui nécessite une majorité de la Chambre pour avancer.

McCarthy a déclaré que sa « règle empirique » lorsqu’il était au pouvoir comportait trois éléments : ne vous opposez pas à une règle pour débattre du projet de loi de votre parti ; soutenez « quiconque sort de la conférence pour prendre la parole » et ne signez pas de pétition de décharge.

Plusieurs Républicains ont violé les deux premiers points de sa liste, a ajouté McCarthy, « et cela a ainsi perturbé l’ensemble de la conférence. Et les gens pensent qu’ils peuvent faire autre chose.

« Si vous êtes nihiliste »

Malgré la faible probabilité d’une pétition de décharge pour financer le gouvernement, elle continue d’être débattue lors de réunions à huis clos alors que les républicains vulnérables indiquent particulièrement clairement qu’ils commencent à perdre patience face au blocus conservateur.

représentant Dan Bishop (RN.C.), qui a participé aux négociations du GOP, a fait allusion à la délégation de New York comme étant « très franche » lors des discussions internes, affirmant que si les républicains ne parviennent pas à conclure un accord de financement à court terme, « nous sommes je vais signer une pétition de libération.

Deux personnes familières avec ces conversations ont pointé du doigt le représentant de New York. Mike Lawlerqui occupe l’un des sièges les plus difficiles du champ de bataille du GOP, s’est particulièrement exprimé lors de réunions privées au sujet des menaces de signature d’une pétition de libération.

Lorsqu’on lui a demandé s’il voyait une chance croissante que les centristes des deux partis s’associent alors que l’impasse persiste, Lawler a répondu : « J’aimerais voir la majorité républicaine de la Chambre gouverner » en adoptant un patch à court terme qui pourrait entamer de nouvelles discussions avec le Sénat.

« Mais en attendant que cela se produise », a-t-il ajouté, « nous devons maintenir le financement et le fonctionnement du gouvernement. Et mon seul commentaire à mes collègues est le suivant : si nous voulons gouverner, nous devons le faire rapidement. »

Le refus de McCarthy d’une éventuelle pétition de décharge intervient après qu’il ait échoué à plusieurs reprises à convaincre ses propres membres de soutenir un projet de loi réservé au GOP qui associerait un financement provisoire à des réductions de dépenses et à un projet de loi républicain sur les frontières. Un législateur républicain impliqué dans les négociations a reconnu que les manœuvres bipartites pourraient aider à faire pression sur les conservateurs pour qu’ils cessent de résister à toute solution.

D’un autre côté, ce législateur a ajouté : « Si vous êtes un nihiliste et que vous voulez incendier l’endroit, vous ne vous en souciez pas. »

Mais il existe également des risques pour les républicains impliqués dans les négociations bipartites. Certains collègues conservateurs mettent déjà en garde contre des réactions politiques de la part des électeurs de base, étant donné que les démocrates avec lesquels ils travaillent veulent les vaincre l’année prochaine.

« Je n’apprécie pas la perspective que des membres libéraux du caucus républicain décident de gouverner en tant que démocrates avec des démocrates », a déclaré Bishop, un critique de McCarthy qui a contribué à faire échouer un projet de loi sur les dépenses de défense cette semaine.

Le plus grand risque dans les conversations actuelles entre les couloirs, cependant, est pour McCarthy lui-même.

Aider à faire avancer un accord bipartisan le ferait franchir une ligne rouge qui, selon ses opposants les plus virulents, pourrait entraîner un vote pour lui retirer son marteau. représentant Matt Gaetz (R-Fla.) s’est officiellement engagé à forcer ce vote si McCarthy présentait un projet de loi de financement « propre ».

Bacon a exhorté l’orateur à rester ferme : « Nous devrions l’ignorer. Vous ne pouvez pas vous prosterner devant ça.