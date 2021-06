Les démocrates célèbrent l’anniversaire du massacre de la discothèque Pulse avec un récit réfuté sur le motif anti-LGBT du terroriste – RT USA News

Les sénateurs démocrates célèbrent le cinquième anniversaire du massacre de la discothèque Pulse en dénonçant la haine anti-LGBT, même si les médias ont admis il y a des années que le motif n’était pas lié à l’orientation sexuelle.

Les sénateurs Cory Booker (New Jersey), Ed Markey (Massachusetts), Tammy Duckworth (Illinois) et Dick Durbin (Illinois) faisaient partie de ceux qui ont publié samedi des déclarations rappelant aux adeptes la fusillade et dénonçant les crimes haineux anti-LGBT. Duckworth était particulièrement explicite et indigné, affirmant que 49 personnes avaient été tuées au club d’Orlando dans un « tir rempli de haine » dans lequel « la communauté LGBTQ+ a été ciblée et tuée, tout cela parce qu’elle a osé vivre sa vie ».

Il y a 5 ans, nous avons perdu 49 personnes dans une fusillade mortelle et haineuse à la discothèque Pulse. La communauté LGBTQ+ a été ciblée et tuée, tout cela parce qu’elle a osé vivre sa vie. Encore une fois, je dis : la haine n’a pas sa place ici. Et nous devons mettre fin à l’épidémie de violence armée. pic.twitter.com/mf8Bzwrv8O – Tammy Duckworth (@SenDuckworth) 12 juin 2021

Duckworth a ensuite appelé à la fin de la violence armée et proclamé, « La haine n’a pas sa place ici. » Le problème était que tout son prétexte était faux. Comme l’écrivait le Huffington Post en avril 2018, « Tout le monde s’est complètement trompé sur l’histoire du massacre de Pulse. » D’autres médias, dont NBC News, ont également remis les pendules à l’heure, affirmant que, contrairement aux premières conclusions du motif invoqué par le président de l’époque, Barack Obama, les victimes de la fusillade Pulse n’étaient pas ciblées en raison de leur orientation sexuelle.





Omar Mateen, fils de réfugiés afghans et partisan de l’État islamique (EI, anciennement ISIS), avait initialement prévu de faire sauter le complexe commercial et de divertissement de Disney Springs. Mais après avoir vu une forte présence de sécurité là-bas et au club Eve Orlando la nuit de l’attaque, il s’est rendu à Pulse, qui est apparu sur une recherche Google pour les boîtes de nuit du centre-ville d’Orlando.

Quelques minutes avant le début de la fusillade, il aurait demandé à un agent de sécurité où se trouvaient toutes les femmes. Il a discuté de son véritable motif terroriste dans un appel à la police de Pulse, exigeant que les États-Unis cessent leurs campagnes de bombardement en Irak et en Syrie. Le massacre qui a suivi a marqué la fusillade de masse la plus meurtrière de l’histoire des États-Unis, jusqu’à ce qu’elle soit dépassée par la fusillade de Las Vegas en 2017 qui a fait 58 morts.

Le journaliste indépendant Glenn Greenwald, qui se trouve être gay, a déclaré qu’en faisant la promotion d’un récit irréfutablement réfuté sur le massacre, les politiciens démocrates et les groupes militants « déshonorer la mémoire des victimes – et la cause LGBT. »

Des sénateurs démocrates et des groupes d’activistes faisant la promotion d’un récit faux et irréfutablement réfuté sur la fusillade de Pulse pour leur propre bénéfice. L’animosité anti-LGBT ne faisait pas partie de ce massacre. Cela déshonore la mémoire des victimes – et la cause LGBT – de mentir sur ce qui s’est passé. https://t.co/bhjpeaVSS5 – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 12 juin 2021

« Ce tweet est un mensonge absolu », a-t-il dit à propos du message Twitter de Duckworth. « Chaque journaliste qui a couvert la fusillade et le procès de Pulse vous le dira. C’est exaspérant de voir des sénateurs mentir ainsi de façon flagrante.





Mais le mensonge – ou le mensonge par inadvertance – perdure. Comme d’autres observateurs l’ont souligné, des millions d’Américains se souviennent encore de l’indignation suscitée par le motif apparemment anti-gay du tireur, mais relativement peu ont entendu par la suite que les histoires initiales étaient fausses.

Je parierais que plus de 90 % des Américains familiers avec le tir à impulsion pensent qu’il s’agissait d’un crime haineux anti-gay. Absolument pas. Maintenant… POURQUOI tant d’Américains croient-ils cela ? Je pense que c’est une question intéressante. https://t.co/UsyemEs58v – Sénateur Ted Coups (R-MX) (@BasedCorp) 12 juin 2021

Cela n’aide pas que le faux récit continue d’être raconté. Le représentant de l’État de Floride, Omari Hardy, un démocrate, a fustigé les républicains pour avoir condamné la haine « de toute nature, » qu’il appelait le « version anti-LGBTQ+ de ‘toutes les vies comptent’. » Il ajouta, « Pulse était un crime haineux anti-LGBTQ+. Si vous ne pouvez pas dire cela, alors gardez la bouche fermée.

