Les démocrates californiens ont raté leur coup en taxant les armes et les munitions

Dans le but d’améliorer la sécurité des armes à feu, la législature californienne a tiré avec succès et ratés lors de sa session annuelle récemment conclue.

Ce sont les ratés qui attirent le plus l’attention.

Mon exemple n°1 d’échec grave est le projet de loi adopté par le Parlement pour imposer une nouvelle taxe d’accise de 11 % sur les ventes d’armes à feu et de munitions. Une fois de plus, la réponse des démocrates au pouvoir à un problème a été d’augmenter les impôts plutôt que de donner la priorité aux dépenses.

Le gouverneur Gavin Newsom n’a pas indiqué ce qu’il pensait de cette taxe. Les groupes de contrôle des armes à feu tentent de faire pression sur lui pour qu’il signe la mesure. Ils craignent qu’il puisse y opposer son veto. Il devrait.

La cible législative était un projet de loi visant à rétablir les restrictions sur le port d’armes dissimulées en public. La Cour suprême des États-Unis a pour l’essentiel rejeté l’ancienne loi l’année dernière.

Le nouveau règlement proposé est tout à fait logique : nous ne devrions pas permettre à n’importe qui de trimballer des armes chargées partout – dans les bars, dans les hôtels de ville, sur les terrains de jeux.

« Vous n’avez pas besoin d’une arme à feu pour aller au match de football de votre fille », déclare le sénateur Anthony Portantino (Démocrate de Burbank), auteur du projet de loi 2 du Sénat. « Vous avez besoin d’une bouteille d’eau et de tranches d’orange. »

Autre échec : l’adoption législative de la résolution de Newsom appelant à une convention constitutionnelle pour adopter un 28e amendement rendant obligatoire un nouveau contrôle fédéral des armes à feu.

Les propositions de Newsom sont fondamentalement solides : une vérification universelle des antécédents des personnes qui achètent des armes à feu et un âge minimum de 21 ans pour les acheteurs. Un délai d’attente « raisonnable » avant de récupérer l’arme. Et pas d’armes d’assaut. Ces restrictions sont déjà en vigueur en Californie et devraient être appliquées dans toute l’Amérique fétichiste des armes.

Mais une convention constitutionnelle est une notion effrayante, car les États rouges pourraient dominer et finir par renforcer le droit aux armes à feu tout en affaiblissant d’autres protections – telles que celles incarnées dans le 1er amendement.

« Une idée terrible », a affirmé Erwin Chemerinsky, doyen de la faculté de droit de l’Université de Berkeley, constitutionnaliste.

Quoi qu’il en soit, dans ce climat politique, Newsom n’a absolument aucune chance de faire adopter un amendement constitutionnel qui renforcerait le contrôle des armes à feu. Rien. Il faudrait qu’il soit ratifié par les trois quarts des États.

Le gouverneur semble avant tout intéressé à rehausser son image nationale et à récolter des dons politiques.

La résolution pour la convention constitutionnelle a été adoptée à la suite d’un vote de parti dans chaque chambre, qui disposent toutes deux d’une super-majorité démocrate. Mais plusieurs démocrates ont refusé de voter.

La taxe sur les armes à feu et les munitions générerait environ 160 millions de dollars par an. L’argent servirait à financer de très bons programmes qui se sont révélés efficaces dans la réduction de la violence armée.

Il y aurait 75 millions de dollars pour les programmes locaux de prévention de la violence armée et 50 millions de dollars pour la sécurité dans les écoles, ainsi que des millions de dollars supplémentaires pour que les forces de l’ordre saisissent les armes à feu des agresseurs conjugaux reconnus coupables et bénéficiant d’une ordonnance d’éloignement.

Tous les Californiens bénéficient de ces programmes – pas seulement les chasseurs respectueux des lois, les tireurs au pigeon d’argile et les personnes soucieuses de leur propre sécurité. Et tous les Californiens devraient les payer sur le fonds général de l’État.

Le budget de l’État de cette année atteint le montant record de 311 milliards de dollars. Il y a sûrement assez d’argent dans le Trésor pour financer des efforts aussi louables.

En fait, le bureau du gouverneur s’est récemment vanté que « l’année dernière, le gouverneur Newsom [invested] un montant record de 156 millions de dollars… dans des programmes anti-violence spécialement adaptés aux besoins individuels des communautés. Il l’a fait sans augmenter les impôts.

Mais si la législature et le gouverneur décident que davantage de recettes fiscales sont nécessaires pour améliorer ces programmes, ils devraient alors s’en prendre à tout le monde, et pas seulement aux propriétaires d’armes. De toute façon, il est peu probable que de nombreux criminels achètent leurs armes dans des magasins d’armes, de sorte qu’ils ne paieraient pas la taxe.

Les partisans du projet de loi affirment que la mesure s’inspire d’une taxe d’accise fédérale vieille d’un siècle – jusqu’à 11 % – sur les armes et les munitions. Ils soulignent que cette taxe a toujours été soutenue par l’industrie des armes à feu. Mais c’est un argument fallacieux.

La taxe fédérale finance la conservation de la faune. Les chasseurs sont d’accord avec ça. La taxe d’État proposée – la première dans le pays – serait destinée à des programmes de lutte contre la violence, de sécurité scolaire et d’application de la loi, traditionnellement financés par tous les bénéficiaires.

Le projet de loi, AB 28 du député Jesse Gabriel (Démocrate-Encino), avait besoin d’un vote à la majorité des deux tiers et l’a à peine obtenu.

Le projet de loi réglementant le port d’armes dissimulées interdirait ces armes dans les bâtiments gouvernementaux, les écoles, les établissements médicaux, les églises, les terrains de sport et les bars, entre autres « lieux sensibles ».

Il imposerait des normes uniformes à l’échelle de l’État pour la délivrance de permis de port d’armes à feu dissimulées. La délivrance des permis ne serait plus laissée à la discrétion du shérif local. New York avait une loi similaire, mais la Cour suprême des États-Unis a jugé qu’elle violait le droit aux armes à feu du 2e amendement.

Portantino a tenté de faire adopter un projet de loi identique à l’AB 28 l’année dernière, mais il a été victime de la politique vengeresse d’un adversaire démocrate qui a depuis quitté l’Assemblée législative.

Il y a deux semaines, sa mesure a été adoptée par le Sénat par 48 voix contre 21 et par l’Assemblée par 28 voix contre 8.

Newson a annoncé il y a longtemps qu’il signerait le projet de loi. Mais des groupes de défense des droits des armes à feu ont déjà intenté une action en justice pour contester cette mesure.

Le Parlement a également obtenu des résultats plus légers en matière de sécurité et de contrôle des armes à feu.

Un simple projet de loi exigerait que les acheteurs d’armes à feu soient informés, par écrit, des risques liés à la présence d’armes à feu.

«Beaucoup de gens achètent des armes à feu parce qu’ils pensent que cela les rendra plus en sécurité à la maison», déclare le député Marc Berman (D-Menlo Park), auteur du projet de loi AB 1598. «Mais les preuves sont incontestables. Garder une arme à feu dans votre maison augmente considérablement la probabilité que vous ou quelqu’un que vous aimez soyez victime de violence armée…

« Vous mettez une arme dans la table de nuit avec un chargeur. Et lorsque votre conjointe revient des toilettes en pleine nuit, elle devient une cible.

La mesure a été adoptée avec des voix majoritairement démocrates.

La législature californienne a largement réussi à adopter des lois strictes sur le contrôle des armes à feu. L’État se concentre désormais sur la défense de ses lois actuelles devant les tribunaux favorables aux armes à feu, y compris au plus haut niveau.

Pendant ce temps, les législateurs devraient comprendre que puiser dans les poches des propriétaires d’armes n’est pas comparable au contrôle justifié de qui achète des armes et de quels types.