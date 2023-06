Les démocrates avertissent Musk après le départ des responsables de la sécurité de Twitter

Les récents départs clés de Twitter pourraient mettre la plate-forme dans l’eau chaude avec la Federal Trade Commission si elle ne peut pas se conformer à un accord antérieur, ont averti les sénateurs démocrates vendredi.

Après l’annonce la semaine dernière du départ de la responsable de la confiance et de la sécurité de Twitter, Ella Irwin, et du responsable de la sécurité de la marque et de la qualité de la publicité, AJ Brown, ont écrit quatre sénateurs dans un lettre au propriétaire de Twitter Elon Musk et à la nouvelle PDG Linda Yaccarino qu’ils étaient préoccupés par la capacité de Twitter à respecter ses obligations légales.

Twitter a conclu une décret de consentement avec la FTC finalisée en 2011 qui a interdit à l’entreprise pendant 20 ans d’induire les consommateurs en erreur sur ses protections en matière de sécurité et de confidentialité et exigeant un programme de sécurité de l’information robuste soumis à des audits indépendants. L’année dernière, Twitter a conclu un accord de 150 millions de dollars avec la FTC et le ministère de la Justice pour avoir prétendument violé cet accord en utilisant des informations sur les consommateurs qu’il aurait collectées pour des raisons de sécurité pour cibler les publicités.

Dans la lettre, les sens. Elizabeth Warren, D-Mass., Ed Markey, D-Mass., Ron Wyden, D-Ore., Et Mazie Hirono, D-Hawaii, ont exprimé leur inquiétude quant à la capacité de Twitter à se conformer à ses engagements antérieurs en à la lumière des départs récents.

« Ces changements de personnel, les témoignages d’employés et le lancement précipité de nouveaux produits soulèvent la question de savoir si Twitter est en mesure de se conformer à ses obligations en vertu du décret de consentement de la FTC », ont écrit les sénateurs. « Dans un rejet apparent des inquiétudes concernant la réduction de ses effectifs, l’équipe de M. Musk a déclaré qu’il était » habitué à aller en justice et à payer des amendes, et qu’il ne s’inquiétait pas des risques « », citant un Article du New York Times décrivant la prise de contrôle de Musk.

Les démocrates ont posé plusieurs questions aux dirigeants de Twitter pour savoir si et comment l’entreprise s’était conformée aux obligations de sécurité et de confidentialité du décret de consentement de la FTC. Les sénateurs ont demandé des réponses avant le 18 juin.

« Le comportement de M. Musk révèle une indifférence apparente envers les obligations légales de longue date de Twitter, qui n’ont pas disparu lorsque M. Musk a repris l’entreprise », ont écrit les sénateurs. « Quelle que soit sa richesse personnelle, M. Musk n’est pas exempté de la loi, et la société qu’il a achetée non plus. »

Twitter n’a répondu à une demande de commentaire que par une réponse automatisée.

