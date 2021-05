Les démocrates au Congrès veulent rédiger un plan de soins de santé à option publique

Les démocrates prennent l’option publique pour un essai routier.

La proposition d’un nouveau régime d’assurance publique connaît ses premiers signes de vie ce Congrès: la présidente du comité sénatorial de la santé, Patty Murray, et le président du comité de la santé de la Chambre, Frank Pallone, ont envoyé mercredi une lettre aux législateurs, aux experts politiques, aux défenseurs des patients et à l’industrie des soins de santé. demander des commentaires sur la législation sur l’option publique qu’ils prévoient de rédiger.

La lettre, à elle seule, ne fait pas grand-chose. Néanmoins, après que l’option publique ait été exclue des principales propositions politiques jusqu’à présent de la Maison Blanche Biden et qu’elle serait exclue du budget du président, c’est la première indication que les démocrates sont toujours sérieux à propos de l’idée.

Si les démocrates écrivent un projet de loi et essaient de le faire passer à la Chambre et/ou au Sénat, ce serait le premier véritable test depuis plus d’une décennie de la façon dont une option publique résisterait à un examen politique.

Les républicains, qui s’efforcent de trouver un message efficace pour s’opposer au président Joe Biden, sauteraient probablement sur l’occasion d’accuser les démocrates de vouloir que le gouvernement prenne en charge les soins de santé des gens, comme ils l’ont fait dans la campagne contre la loi sur les soins abordables avant leurs gains. à mi-parcours 2010. L’industrie fait déjà agressivement un cas contre l’expansion des soins de santé du gouvernement.

Mais les démocrates avancent en partie parce qu’ils croient que la politique des soins de santé a changé depuis le débat de l’ACA, lorsque l’option publique a été sabordée parce qu’elle n’avait pas assez de soutien au Sénat malgré la supermajorité du parti de 60 sièges.

L’ACA a survécu aux tentatives d’abrogation des républicains en 2017 et est maintenant assez populaire auprès du public américain. L’option publique interroge également les électeurs, bénéficiant du soutien de plus des deux tiers des adultes américains dans un récent sondage de la Kaiser Family Foundation. Près de la moitié des républicains ont dit qu’ils le soutiennent ; Les démocrates pensent que s’opposer à une option publique pourrait en fait être un vote difficile pour certains de leurs collègues d’en face.

Mais les opinions ne sont pas encore durcies et les gens peuvent encore être persuasifs. Les idées politiques peuvent sembler plus populaires dans l’abstrait avant qu’elles ne deviennent des combats importants et polarisés ; la preuve que les messages positifs ou négatifs peuvent considérablement déplacer le soutien pour ou contre Medicare-for-all est un exemple éloquent.

Encadrer une option publique comme plus de choix peut être efficace avec certains indépendants et républicains, disent des universitaires qui ont testé l’opinion publique sur la question. Mais cet effet dure-t-il une fois qu’il y a une campagne républicaine et commerciale décrivant la politique comme du socialisme? Ou la réhabilitation de l’ACA, qui, selon les démocrates, a été motivée par des succès politiques significatifs, a-t-elle érodé l’efficacité d’un tel message ?

Cette grande question politique pourrait déterminer le sort de toute future proposition visant à étendre les soins de santé du gouvernement. Nous commencerions à avoir une idée de la réponse si les démocrates parviennent à faire avancer un projet de loi d’option publique au Congrès.

C’est aussi une chance pour les démocrates de se concentrer sur un plan spécifique. Comme Sarah Kliff et moi-même l’avons signalé précédemment, plusieurs propositions d’« option publique » circulent autour de Washington. Certains seraient intentionnellement limités à des populations sélectionnées; d’autres seraient plus coûteux, avec l’objectif à plus long terme d’enrôler autant d’Américains que possible.

La lettre Pallone-Murray demande des commentaires sur un certain nombre de questions politiques clés: Qui devrait être éligible à l’option publique? Combien doit-il payer aux prestataires ? Quels avantages le plan devrait-il offrir?

Les attentes doivent être tempérées quant à savoir si l’option publique va bientôt aller n’importe où. Les démocrates jouent au ralenti, la proposition étant jusqu’à présent exclue de leurs plans pour tout projet de loi de «réconciliation budgétaire» qui pourrait être adopté sans aucun vote républicain au Sénat. Cela peut ne pas être conforme aux règles qui restreignent les politiques qui peuvent être adoptées via le processus de réconciliation. Il faudrait également le soutien presque unanime des démocrates pour passer, compte tenu de leurs faibles majorités à la Chambre et au Sénat. Il est facile d’imaginer un scénario dans lequel un projet de loi d’option publique passe de justesse à la Chambre mais ne dégage pas le Sénat.

Pourtant, cette étape de Pallone et Murray est remarquable: deux des meilleurs démocrates travaillant dans le domaine des soins de santé donnent une chance à l’option publique.