Les démocrates au Congrès pèsent les appels au cessez-le-feu face aux pressions de la gauche

Les démocrates du Congrès, déchirés entre leur soutien à Israël dans sa guerre contre le Hamas et leurs inquiétudes quant aux souffrances des civils à Gaza, se demandent jusqu’où aller pour appeler à des mesures visant à atténuer les pertes civiles alors que l’aile gauche du parti intensifie ses pressions en faveur d’un cessez-le-feu. -feu.

Ces derniers jours, plusieurs démocrates de la Chambre et du Sénat ont demandé des pauses humanitaires temporaires pour faciliter les livraisons d’aide alimentaire, d’eau et de carburant à la bande de Gaza, faisant écho à l’administration Biden. Ils ont fait valoir que ces pauses étaient nécessaires pour empêcher une aggravation d’une crise humanitaire déjà grave et pour négocier la libération de plus de 200 otages, dont des Américains, détenus à Gaza depuis que le Hamas a mené une attaque sanglante contre des civils et des soldats dans le sud d’Israël. 7 octobre.

Mais rares sont ceux qui ont accepté les exigences des démocrates progressistes en faveur d’un cessez-le-feu complet et durable, même si les manifestants pro-palestiniens sont descendus dans la rue ce week-end pour exiger la cessation totale des hostilités. La plupart des démocrates, y compris certains des dirigeants libéraux les plus influents du Congrès, ont soutenu qu’un cessez-le-feu total donnerait au Hamas le temps de se regrouper et de lancer une nouvelle attaque contre Israël.

« Vous devez faire une pause dans les bombardements. Vous devez vous occuper du désastre immédiat. Israël doit changer de stratégie », a déclaré dimanche le sénateur Bernie Sanders, indépendant du Vermont et éminent progressiste juif, dans une interview sur « l’état de l’Union » de CNN. “Je ne vois pas comment on peut obtenir un cessez-le-feu – un cessez-le-feu permanent – ​​avec une organisation comme le Hamas, qui se consacre à l’agitation et au chaos et à la destruction de l’État d’Israël.”

Ces commentaires ont suscité une réaction violente de la part de certains militants progressistes, soulignant les pressions croisées auxquelles les démocrates sont confrontés sur cette question. Leur dilemme, qui reflète celui auquel le président Biden est confronté alors qu’il fait face à l’hostilité croissante de la gauche à l’égard de son soutien à Israël, pourrait avoir des conséquences politiques pour le parti dans son ensemble. Les démocrates dépendront fortement du soutien et de la participation de leurs principaux partisans libéraux dans leur effort pour conserver la Maison Blanche et le Sénat et prendre le contrôle de la Chambre lors des élections de 2024.

Richard J. Durbin, de l’Illinois, est devenu la semaine dernière le premier sénateur démocrate à appeler à un cessez-le-feu, qu’il a déclaré qu’il soutiendrait sous certaines conditions, notamment celle du Hamas qui accepterait d’abord de libérer les otages. Sa décision reflète un changement en cours à Capitol Hill qui a coïncidé avec des changements dans le message public de M. Biden sur Israël.

M. Biden a été déterminé à déclarer que les États-Unis sont solidaires d’Israël. Mais ces derniers jours, lui et les hauts responsables de l’administration ont souligné leurs efforts pour persuader les responsables israéliens de la nécessité de pauses humanitaires pour permettre aux Nations Unies d’acheminer l’aide aux civils.

Le changement de ton intervient alors que des sondages progressistes indiquent qu’une majorité d’électeurs démocrates sont favorables à un cessez-le-feu, ainsi que des preuves que les jeunes et les personnes de couleur critiquent la position de l’administration Biden sur la guerre.

La représentante Rashida Tlaib, démocrate du Michigan et seule Américaine palestinienne au Congrès, a mis en évidence la divergence la semaine dernière dans une vidéo accusant M. Biden de soutenir un génocide à Gaza et le menaçant de conséquences électorales en 2024 s’il ne parvenait pas à le faire. appeler à un cessez-le-feu.

“M. Président, le peuple américain n’est pas avec vous sur ce point », a déclaré Mme Tlaib.

Le droit international définit le génocide comme un crime commis dans l’intention de détruire un groupe national, ethnique, racial ou religieux, en temps de guerre ou de paix. De hauts responsables israéliens ont déclaré qu’ils ciblaient le Hamas et non le peuple palestinien.

La vidéo montrait également des manifestants pro-palestiniens dans le Michigan scandant « du fleuve à la mer », un cri de ralliement faisant référence au territoire situé entre le Jourdain et la mer Méditerranée, que beaucoup considèrent comme appelant à l’éradication d’Israël.

La réaction des autres démocrates face à ce slogan, que la Ligue anti-diffamation considère comme antisémite, a été sévère.

La représentante Elissa Slotkin, également démocrate du Michigan, a insisté dans une série de publications sur la plateforme de médias sociaux X pour que Mme Tlaib s’excuse.

« Aucun d’entre nous, en particulier les dirigeants élus, ne devrait amplifier un langage qui attise une situation tendue et rend plus difficile la recherche d’un terrain d’entente entre nos communautés », a écrit Mme Slotkin, une centriste juive. « Si je savais qu’une phrase que j’avais utilisée avait blessé l’un de mes électeurs, je m’excuserais et la retirerais, quelle que soit son origine. Je vous demanderais la même chose.

M. Biden a demandé que l’aide humanitaire aux Palestiniens fasse partie de tout programme d’envoi d’assistance militaire à Israël.

La représentante Debbie Wasserman Schultz, démocrate de Floride, a également critiqué l’utilisation du slogan par Mme Tlaib, ainsi que ses appels à un cessez-le-feu.

« Cette phrase signifie éradiquer Israël et les Juifs. Point final », a-t-elle écrit dans un article sur X. « Seul le retour des otages, l’élimination du Hamas et la libération de Gaza du terrorisme oppressif sauveront des vies civiles et garantiront la paix, la justice et la dignité que vous recherchez. »

Mme Tlaib a défendu le slogan comme « un appel ambitieux à la liberté, aux droits de l’homme et à la coexistence pacifique, et non à la mort, à la destruction ou à la haine ». Dans un communiqué, elle a également accusé ses collègues de se concentrer sur sa mise au pilori au détriment de sauver des vies.