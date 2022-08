Les démocrates attendent Barnes lors de la course d’automne contre Ron Johnson

MADISON, Wis. (AP) – Le lieutenant-gouverneur Mandela Barnes a grandi à Milwaukee avec une mère qui était enseignante dans une école publique et un père qui travaillait dans une usine – tous deux membres du syndicat, une référence importante dans un État où le mouvement ouvrier est toujours une force.

À 35 ans, Barnes a près de la moitié de l’âge du sénateur américain moyen et rejoindrait un petit groupe de sénateurs noirs – et serait le premier du Wisconsin – s’il remportait l’élection à la chambre.

Cette biographie devrait faire de Barnes l’un des démocrates les plus en vue aux États-Unis cette année, alors que le parti vise à vaincre l’une de ses principales cibles : le sénateur républicain Ron Johnson. Son éviction est une telle priorité que les principaux rivaux démocrates de Barnes ont abandonné la primaire ces dernières semaines pour se rallier à lui, laissant la primaire de mardi comme une formalité avant ce qui sera certainement une campagne électorale brutale et coûteuse.

“Je voulais m’assurer que nous pouvions gagner cet automne”, a déclaré son rival le plus proche, le cadre des Milwaukee Bucks, Alex Lasry, lorsqu’il a abandonné et soutenu Barnes. “C’est l’objectif n ° 1.”

Évincer Johnson n’a jamais été une plus grande priorité pour les démocrates avec le contrôle majoritaire du Sénat en jeu. Il est le seul républicain du Sénat sortant à se faire réélire cette année dans un État porté par le président Joe Biden. Mais Johnson s’est avéré difficile à battre car il est passé d’un étranger au tea party à l’un des partisans les plus virulents de Donald Trump et au sénateur principal du Wisconsin.

Cette élection est la première de Johnson contre quelqu’un d’autre que Russ Feingold, qu’il a battu en 2010 puis lors d’un match revanche en 2016, des pertes qui piquent encore les libéraux dans l’État swing. Johnson brigue un troisième mandat après avoir dit qu’il ne le ferait pas.

“Les démocrates traverseront le feu et le verre brisé pour battre Ron Johnson”, a déclaré le stratège démocrate Joe Zepecki.

Se concentrant de plus en plus sur l’automne, Barnes met l’accent sur une image d’homme ordinaire dans les publicités de campagne, y compris une dans une épicerie dans laquelle il dit que la plupart des sénateurs ne savent pas ce que coûte un gallon de lait.

“Mais je ne suis pas comme la plupart des sénateurs,” dit Barnes, marchant dans l’allée du magasin. “Ou n’importe lequel des autres millionnaires candidats au Sénat. Ma mère était enseignante et mon père travaillait en troisième équipe.

Barnes a servi quatre ans à l’Assemblée de l’État représentant Milwaukee avant de remporter la primaire de lieutenant-gouverneur à l’échelle de l’État en 2018 pour être jumelé au gouverneur Tony Evers. Evers a ensuite battu le gouverneur Scott Walker, qui a enragé les démocrates pendant huit ans au pouvoir, notamment pour sa loi Act 10 qui a effectivement mis fin à la négociation collective pour la plupart des travailleurs publics.

Barnes, qui doit encore dépasser une poignée d’adversaires peu connus mardi, a déjà tourné son dévolu vers Johnson. Il compare fréquemment le fait de battre Walker à ce qu’il faudra pour refuser à Johnson un troisième mandat.

“Ça va être difficile, une bataille difficile”, a déclaré Barnes après que Lasry a abandonné la course. « Mais je sais que ce sera beaucoup plus facile parce que nous sommes dans le même bateau. Et je vous rappelle qu’il y a quatre ans, la course pour se débarrasser de Scott Walker était difficile, une course que beaucoup de personnes dans le public aujourd’hui disaient impossible. Mais nous l’avons fait parce que nous nous sommes réunis.

Johnson a recueilli environ 7 millions de dollars de dons entre avril et juin, plus que l’ensemble du champ démocrate. Barnes a levé environ 2,1 millions de dollars. Mais dans la semaine qui a suivi le départ de Lasry et des autres, Barnes a rapporté avoir levé 1,1 million de dollars.

Barnes a construit la campagne la plus complète de la primaire, avec des soutiens clés de la part de sénateurs du Vermont Bernie Sanders, du sénateur du Massachusetts Elizabeth Warren et de la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, collectant des fonds et délivrant un message axé sur cette classe moyenne. éducation. Lorsqu’il a été rapporté lors de la campagne de 2018 que Barnes avait gagné si peu qu’il ne payait aucun impôt sur le revenu et qu’il participait au programme Medicaid de l’État, il l’a adopté comme preuve qu’il comprenait à quel point le programme était essentiel pour les travailleurs.

Barnes a présenté sa stratégie d’attaque dans son premier spot télévisé après que ses principaux rivaux se soient retirés, accusant Johnson d’être “déconnecté du Wisconsin”, citant la décision de Johnson de ne pas tenter de sauver 1 000 emplois en quittant l’État. Johnson a déclaré à l’époque que le Wisconsin avait suffisamment d’emplois.

Johnson et les républicains sont déjà au travail, décrivant Barnes comme trop libéral pour le Wisconsin. Dans un État que Trump a remporté en 2016 et perdu en 2020 par un nombre presque égal de voix, l’élection se résumera probablement encore une fois à qui peut gagner les indépendants, un groupe petit mais clé.

“Les courtiers en puissance du parti démocrate ont maintenant dégagé le terrain pour leur candidat de gauche le plus radical”, a tweeté Johnson avant la primaire. “Les politiques socialistes ont produit ce gâchis, et un sénateur de gauche radicale du Wisconsin n’est pas la solution.”

Le Sénat Leadership Fund, un comité d’action politique qui s’efforce de faire élire les républicains, a ciblé Barnes pour avoir tenu un t-shirt “Abolish ICE” ; ses commentaires positifs sur le Green New Deal et Medicaid for all ; et un tweet de 2020 dans lequel il a déclaré: “Définancer la police ne rêve que d’être aussi radical qu’un pardon de Donald Trump.”

Les républicains ont également attaqué Barnes pour avoir soutenu la fin de la caution en espèces et les commentaires qu’il a faits lors d’une mairie candidate l’automne dernier au sujet de la fondation du pays qui faisait référence à l’esclavage et à la colonisation. “Les États-Unis sont la nation la plus riche et la plus puissante du monde, et c’est à cause du travail forcé sur des terres volées”, a déclaré Barnes.

Gagner la primaire sans faire face aux attaques à venir pourrait revenir hanter les démocrates, a déclaré Brian Reisinger, stratège républicain et ancien membre du personnel de campagne de Johnson.

“La question pour les démocrates est maintenant de savoir s’ils ont eu un processus de vérification approfondi pour avoir un candidat qui peut faire ce qu’ils n’ont pas fait auparavant”, a déclaré Reisinger. “Ce n’est pas clair s’ils ont vraiment compris qui peut battre Ron Johnson. Ces candidats ne se sont pas vraiment testés les uns les autres.

Barnes a détourné une question de savoir s’il serait un candidat plus fort si la primaire démocrate avait été plus controversée.

“Ce qui est le plus important, c’est que nous vivons une unité qui n’a jamais été vue auparavant”, a déclaré Barnes. « Dans cet État, nous sommes partis pour construire une large coalition. C’est exactement ce que nous faisons. Il s’agit d’unir le parti. Et je dirais que nous sommes plus unis que nous ne l’avons jamais été auparavant.

Johnson a d’abord été élu en tant que conservateur fiscal, connu pour ses attaques contre les dépenses et son intention de réduire la dette nationale. Ces dernières années, alors que le coronavirus augmentait et que Trump tombait, il est devenu un paratonnerre pour les positions anti-scientifiques et les théories du complot sur les élections de 2020.

Il a rejoint les nombreux républicains qui ont minimisé l’émeute au Capitole américain le 6 janvier 2021, affirmant qu’il n’était pas effrayé par les insurgés mais qu’il aurait été inquiet s’ils avaient été des manifestants de Black Lives Matter. Il est également apparu lors d’une récente audience du comité de la Chambre le 6 janvier que Johnson avait voulu remettre en main propre les bulletins de vote déposés par de faux électeurs du GOP au vice-président Mike Pence.

La cote de popularité de Johnson dans un sondage de la faculté de droit de l’Université Marquette du 22 juin n’était que de 37%, inférieure à la cote d’approbation de 40% du président Joe Biden. Mais Johnson était à peu près égal dans les affrontements avec Barnes. Cependant, l’enthousiasme des républicains était plus élevé que celui des démocrates pour voter lors de la prochaine primaire.

L’électrice démocrate Leah Siordia, qui a assisté à un rassemblement de Barnes avec Warren, a déclaré qu’elle faisait son choix en fonction de qui, selon elle, pourrait battre Johnson. Avant que Lasry n’abandonne, l’analyste informatique à la retraite de 57 ans l’envisageait, mais elle penchait vers Barnes.

“C’est une vraie personne pour moi, pas seulement un milliardaire”, a déclaré Siordia à propos de Barnes. Et elle a ajouté: “Tout le monde est meilleur que Johnson.”

Scott Bauer, l’Associated Press