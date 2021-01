Citant «l’environnement politique toxique» à New York, la National Rifle Association a annoncé qu’elle entamerait une procédure de mise en faillite, sous les applaudissements des démocrates. La NRA veut déménager au Texas et continuer à fonctionner à partir de là.

Des défenseurs exubérants du contrôle des armes à feu, tels que le représentant Eric Swalwell (D-Californie) – fraîchement promu au comité de la sécurité intérieure de la Chambre – ont applaudi vendredi la manchette annonçant la décision de la NRA de déposer son bilan.

C’est l’année où nous protégeons nos enfants #EndGunViolence https://t.co/KFGQ8KXTjz – Représentant Eric Swalwell (@RepSwalwell) 15 janvier 2021

La déclaration réelle publiée par le groupe de défense du deuxième amendement, cependant, expliquait que la NRA demandait la protection contre les faillites du chapitre 11 afin de se restructurer en tant qu’organisme à but non lucratif du Texas et « Sortir de ce qu’il croit être un environnement politique et réglementaire corrompu à New York », ce qui lui permettrait de poursuivre ses opérations sans «Environnement politique toxique».

La NRA a décrit New York, où elle est constituée depuis 1871, comme «Un État où les élus ont utilisé comme arme les pouvoirs juridiques et réglementaires qu’ils exercent pour sanctionner l’Association et ses membres à des fins purement politiques.»

Aussi sur rt.com « Sans fondement et politiquement motivé »: la NRA contre-poursuit New York AG qui cherche à fermer une organisation pro-armes

Il s’agissait d’une référence pas si voilée aux accusations portées en août 2020 par le procureur général de l’État, Letitia James, qui a accusé la NRA de détourner des fonds et les a décrites comme un «Organisation terroriste» et «Entreprise criminelle».

James, un démocrate, a réagi à l’annonce de vendredi en déclarant que la NRA « La situation financière revendiquée a enfin atteint son statut moral: en faillite. »

Comme la NRA doit recevoir l’approbation du tribunal pour la restructuration, James a juré de «Ne pas permettre à la NRA d’utiliser cette tactique ou toute autre tactique pour échapper à la responsabilité et à la surveillance de mon bureau.»

le @NRALa situation financière revendiquée a finalement atteint son statut moral: en faillite. Pendant que nous examinons son dépôt de bilan, nous n’autoriserons pas le @NRA d’utiliser cette tactique ou toute autre tactique pour échapper à la responsabilité et à la surveillance de mon bureau. – NY AG James (@NewYorkStateAG) 15 janvier 2021

Cependant, on ne sait pas comment James a l’intention d’accomplir cela, car la NRA a déposé ses requêtes auprès du tribunal fédéral des faillites de Dallas, au Texas. Le groupe affirme que son emploi et ses opérations devraient rester inchangés en attendant la procédure, le siège social restant à Fairfax, en Virginie, pour le moment.

La NRA dit qu’elle proposera un plan pour « Paiement intégral de toutes les créances valides » et s’attend à respecter ses engagements «Employés, fournisseurs, membres et autres parties prenantes de la communauté.»

Pendant ce temps, le gouverneur Greg Abbott, un républicain, a réagi à l’annonce en la tweetant et en ajoutant: «Bienvenue au Texas, un État qui protège le 2e amendement.»

NRA déménage peut-être au Texas. De leur lettre: «Le Texas apprécie les contributions de la NRA, célèbre nos membres respectueux des lois et se joint à nous en tant que partenaire dans le respect de la liberté constitutionnelle.» Bienvenue au Texas, un État qui protège le deuxième amendement https://t.co/CCoP5DmGMI – Greg Abbott (@GregAbbott_TX) 15 janvier 2021

Le deuxième amendement dit «Le droit du peuple de garder et de porter des armes ne sera pas violé», et fait partie du Bill of Rights ajouté à la Constitution américaine en 1791.

La NRA a été fondée 80 ans plus tard, par des officiers de l’Union cherchant à améliorer les compétences d’adresse au tir manquantes pendant la récente guerre civile. Son premier président était le général Ambrose Burnside.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!