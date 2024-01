Les démocrates appellent à l’éviction de la chef de l’éducation du Tennessee, Lizzette Reynolds

Les démocrates de la Chambre des représentants ont appelé lundi à l’éviction de Lizzette Reynolds en tant que commissaire à l’éducation du Tennessee, suite à des questions quant à savoir si elle répond aux exigences légales de l’État pour ce poste.

Reynolds possède près de trois décennies d’expérience politique et législative dans le domaine de l’éducation aux niveaux étatique et fédéral. Mais elle n’a ni licence d’enseignant ni expérience dans la direction d’une classe, en violation apparente d’un principe vieux d’un siècle. Droit de l’État exigeant que le commissaire soit une personne « possédant des compétences et de l’expérience en matière d’administration scolaire » et « qualifiée pour enseigner dans l’école du plus haut rang sur laquelle le commissaire a autorité ».

Le représentant John Ray Clemmons de Nashville, qui préside le caucus démocrate de la Chambre, et le représentant Sam McKenzie de Knoxville, président du caucus noir de la législature, ont déclaré que Reynolds devrait se retirer.

“Il n’y a aucun flou dans cette loi”, a déclaré Clemmons lors d’une conférence de presse au Capitole de l’État. “La commissaire Reynolds n’est pas légalement qualifiée et elle doit démissionner.”

Si elle ne le fait pas, a déclaré McKenzie, le gouverneur Bill Lee devrait licencier Reynolds et embaucher un leader qui comprend la méthode d’enseignement, tant en théorie qu’en pratique.

« Il existe de nombreuses personnes qualifiées pour diriger ce formidable système éducatif que nous avons », a déclaré McKenzie.

Appelant à la démission de Lizzette Reynolds, le représentant John Ray Clemmons souligne le libellé de la loi de l’État énumérant les exigences du Tennessee pour être commissaire à l’éducation. Clemmons, qui est un démocrate de Nashville, a été rejoint par (de gauche à droite) le représentant Ronnie Glynn de Clarksville et le représentant Sam McKenzie de Knoxville. (Marta W. Aldrich / Chalkbeat)

Reynolds, titulaire d’un diplôme en sciences politiques de la Southwestern University de Georgetown, au Texas, a été embauché l’année dernière pour succéder à Penny Schwinn.

Son emploi rapporte 255 000 $ par an, contre 236 000 $ lorsqu’elle a commencé en juillet. Le salaire moyen d’un enseignant agréé du Tennessee était de 58 594 $ en 2021-2022, selon le plus récent rapport du département. rapport statistique annuel.

Reynolds était auparavant commissaire adjoint en chef à l’éducation au Texas et a récemment occupé le poste de vice-président des politiques chez ExcelinEd, fondée par l’ancien gouverneur de Floride, Jeb Bush, pour poursuivre des politiques éducatives qui, selon lui, améliorent l’apprentissage des élèves et réduisent les inégalités.

Le défi posé aux références de Reynolds survient alors qu’elle s’efforce de mettre en œuvre plusieurs initiatives politiques de grande envergure adoptées par les législateurs du Tennessee au cours du premier mandat de Lee.

Le Tennessee en est à sa première année de fonctionnement selon une nouvelle formule de financement de l’éducation et doit également appliquer une loi controversée sur la lecture en 2021 en vertu de laquelle des milliers d’élèves de quatrième année devraient être retenus cette année, sur la base des projections des résultats des tests d’État de ce printemps. En outre, l’État supervise des programmes de tutorat et d’été à grande échelle en réponse aux pertes d’apprentissage pendant la pandémie. Et Lee cherche à étendre massivement les bons d’éducation à l’échelle de l’État pour permettre aux familles d’utiliser l’argent du gouvernement pour envoyer leurs enfants dans des écoles privées ou dans certaines écoles à domicile.

Les porte-parole de Lee et Reynolds n’ont pas immédiatement répondu lorsqu’on leur a demandé de commenter.

Dans une interview avec Chalkbeat en juillet dernier, trois semaines après avoir commencé son travail, Reynolds a déclaré que Lee l’avait embauchée pour sa capacité à mettre en œuvre des politiques.

Interrogée ensuite sur son manque de diplômes ou d’expérience en enseignement, elle a parlé de ses expériences dans les écoles publiques en tant qu’étudiante et parent.

« En tant que parent d’élèves des écoles publiques, je suis aussi proche de la salle de classe que possible, car je suis une consommatrice du système scolaire public », a-t-elle déclaré.

La grande majorité des hauts responsables de l’éducation du Tennessee ont été des éducateurs de longue date possédant une connaissance approfondie et une expérience de la pratique de l’enseignement.

Par exemple, Candice McQueen était doyenne du College of Education de l’Université Lipscomb, que l’État classe parmi ses meilleurs programmes de formation d’enseignants, lorsque le républicain Bill Haslam l’a choisie en 2014 pour diriger le département de l’éducation de l’État au cours de son deuxième mandat de gouverneur. Elle a remporté plusieurs prix pour son enseignement aux niveaux K-12 et collégial.

Lana Seivers, qui a été chef de l’éducation du démocrate Phil Bredesen de 2003 à 2008, a été enseignante, directrice et surintendante de district dans le Tennessee pendant la majeure partie de sa carrière. Elle a également siégé à une longue liste de conseils d’État et régionaux liés à l’enseignement primaire et secondaire et à l’enseignement supérieur.

McQueen et Seivers détenaient tous deux plusieurs diplômes d’études supérieures en éducation.

Plusieurs autres commissaires récents avaient des antécédents qui, comme Reynolds, penchaient davantage vers la politique et la politique. Mais ils avaient également une certaine expérience de l’enseignement non traditionnel. Schwinn, qui a précédé Reynolds dans l’administration Lee, et Kevin Huffman, qui était le chef de l’éducation de Haslam pendant son premier mandat, ont commencé leur carrière en classe grâce à Teach for America. Schwinn a également eu un bref passage en tant qu’administrateur d’une école à charte à Sacramento, en Californie.

JC Bowman, directeur exécutif de Professional Educators of Tennessee, a qualifié les embauches de Lee pour diriger le département de l’éducation de « tendance troublante », tout en félicitant Reynolds pour avoir donné accès aux parties prenantes.

« Ce gouverneur a écarté les habitants du Tennessee de postes clés au sein du gouvernement de l’État », a-t-il déclaré. “Il y a des personnes hautement qualifiées dans cet État qui connaissent bien cet État.”

Les dirigeants de la plus grande organisation d’enseignants de l’État ont déclaré que le gouverneur devrait répondre aux questions soulevées.

« Il est de la responsabilité du gouverneur Lee de connaître la loi de l’État du Tennessee et les exigences pour exercer les fonctions de commissaire à l’éducation », a déclaré Tanya T. Coats, présidente de la Tennessee Education Association. “En nommant le commissaire actuel, il semble que son objectif ait été de trouver quelqu’un qui adhèrerait à son programme de privatisation et appliquerait des politiques telles que les notes scolaires de l’AF qui sapent la force de nos écoles publiques.”

Note de l’éditeur : cette histoire en développement sera mise à jour.

