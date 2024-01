Les Démocrates annulent l’amendement de Rand Paul visant à geler l’aide américaine à l’Autorité palestinienne

Les démocrates du Sénat ont voté jeudi contre un amendement proposé par le sénateur Rand Paul (R-KY) visant à geler l’aide américaine à l’Autorité palestinienne, qui contrôle certaines parties de la bande de Gaza et de la Cisjordanie.

L’amendement aurait interrompu l’aide à l’Autorité palestinienne ou à tout gouvernement palestinien en Cisjordanie ou à Gaza jusqu’à ce que des conditions spécifiques soient remplies, telles que la condamnation formelle par l’Autorité palestinienne de l’attaque du Hamas contre Israël et le retour en toute sécurité des otages détenus par le Hamas. Fox News signalé. L’amendement de Paul était joint au projet de loi de dépenses à court terme que le Congrès passé jeudi pour éviter une fermeture du gouvernement jusqu’en mars.

“La seule chose cohérente dans l’aide étrangère américaine est que l’argent continue à affluer, quel que soit le comportement des bénéficiaires”, a déclaré Paul. dit, selon POLITICO. « On pourrait se demander, avec le massacre et tout le reste, pourquoi donnerions-nous de l’argent aux Palestiniens… ne devraient-ils pas faire quelque chose pour gagner de l’argent ?

Quarante-sept sénateurs démocrates, plus les trois sénateurs indépendants qui font partie du parti, ont voté contre la mesure de Paul. Le sénateur Joe Manchin (D-WV) était le seul démocrate à voter en faveur de l’amendement, et six républicains je n’ai pas lancé un vote. La mesure, qui nécessitait 60 voix pour être adoptée, a échoué 44-50.

“Nous parlons des droits de l’homme mais récompensons ceux qui les violent”, a déclaré Paul jeudi. « Nous ne pouvons plus nous permettre de tenir des discours vides de sens. Cela n’a aucun sens d’emprunter de l’argent à la Chine, puis de donner cet argent à des pays étrangers. C’est financièrement irresponsable et cela affaiblit notre sécurité nationale. L’Amérique doit exiger un changement, un changement de comportement de la part de ceux qui n’acceptent pas le droit d’Israël à exister et de ceux qui cherchent activement à détruire l’État d’Israël et à assassiner des Israéliens innocents.»

Paul, qui s’oppose régulièrement à l’aide américaine aux pays étrangers, a été le seul républicain à rejoindre un résolution du sénateur Bernie Sanders (I-VT) plus tôt cette semaine qui aurait gelé l’aide américaine à Israël à moins que l’administration Biden ne fasse rapport au Congrès dans les 30 jours et ne précise si Israël a commis des violations des droits de l’homme dans sa guerre contre le Hamas. La mesure de Sanders n’a pas été adoptée, le Sénat ayant voté massivement contre, 72 voix contre 11.

La guerre d’Israël contre le Hamas, qui a débuté en réponse à l’attaque brutale du groupe terroriste contre Israël le 7 octobre, en est à son troisième mois. Les terroristes détiennent encore environ 130 otages dans la bande de Gaza, dont six Américains.