Les démocrates américains veulent une réponse plus dure à l’Arabie saoudite

À Washington, ou du moins dans certains coins de celui-ci, des couteaux sont affûtés pour l'Arabie saoudite. Cela fait près de deux semaines que Riyad et ses homologues du cartel OPEP Plus ont décidé d'augmenter les prix mondiaux du pétrole en annonçant sa plus grande réduction d'approvisionnement depuis des années, quelles que soient les supplications désespérées de l'administration Biden. Les retombées qui en résultent couvent encore à Washington, où beaucoup ont interprété la décision comme un acte calculé pour humilier le président Biden et saper les perspectives de son parti avant les prochaines élections de mi-mandat – en plus de renforcer la machine de guerre subventionnée par les combustibles fossiles du président russe Vladimir Poutine.

Ces derniers jours, les législateurs démocrates ont vanté une série de mesures punitives contre le royaume. Le représentant Ro Khanna (D-Calif.) et le sénateur Richard Blumenthal (D-Conn.) ont annoncé la semaine dernière une législation qui arrêterait immédiatement toutes les ventes d’armes à l’Arabie saoudite pendant un an.

“Il doit y avoir des conséquences pour avoir volé le peuple américain afin de soutenir la guerre inadmissible de Poutine”, a déclaré Khanna dans un communiqué.

Au cours de l’été, le représentant Tom Malinowski (DN.J.), un ancien diplomate américain, a soutenu le voyage controversé de Biden en juillet en Arabie saoudite dans le but de “s’assurer que nos États clients qui dépendent de notre sécurité sont de notre côté”. Mais plus tôt ce mois-ci, lui et deux autres démocrates à la Chambre ont présenté un projet de loi visant à ordonner le retrait des troupes américaines et des systèmes de missiles déployés en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, qui ont également participé à la réduction de la production du cartel.

Le sénateur Chris Murphy (D-Conn.), membre de la commission des relations étrangères du Sénat américain, a demandé la semaine dernière que les systèmes et batteries de missiles américains engagés pour aider à défendre l’infrastructure pétrolière des royaumes du Golfe soient transférés à la place pour protéger l’Ukraine des attaques russes. .

“Les décisions politiques ont des conséquences, et ces mesures permettraient de redimensionner la relation avec l’Arabie saoudite et d’aider l’Ukraine”, a déclaré Murphy dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Dans tout le caucus démocrate, un mécontentement latent face aux enchevêtrements de longue date des États-Unis avec les Saoudiens a explosé en rage totale. L’inquiétude persiste quant au rôle démesuré de l’Arabie saoudite dans les attentats du 11 septembre, un long bilan d’atteintes aux droits de l’homme qui a culminé de façon flagrante avec l’enlèvement et le meurtre du contributeur du Washington Post Jamal Khashoggi, ainsi que la méfiance à l’égard des affections partisanes du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane. pour les républicains et l’ancien président Donald Trump.

Après le coup de poing réticent de Biden avec MBS, la décision de l’OPEP Plus a été considérée comme un coup de poing délibéré dans l’intestin qui a dû être accueilli avec une réponse dure. La colère a donné une nouvelle vie au soi-disant projet de loi NOPEC, une législation du Congrès longuement évoquée qui soumettrait les États membres du cartel aux lois antitrust. Le fait que certains législateurs croient maintenant qu’un projet de loi qui pourrait causer de nouveaux ravages sur les marchés de l’énergie a une chance, bien que mince, d’être adopté est un signe de l’appétit pour la confrontation avec Riyad. “Il est temps pour notre politique étrangère d’imaginer un monde sans cette alliance avec ces backstabbers royaux”, a tweeté le sénateur Richard J. Durbin (D-Ill.).

Dans des remarques publiques, les responsables saoudiens ont traité la réaction américaine avec perplexité. “Lorsque vous êtes en période électorale, ce que certains appellent” la drôle de saison “, beaucoup de choses sont dites et beaucoup de choses sont faites qui n’ont peut-être pas de sens à une autre période”, a déclaré Adel al-Jubeir, ministre des Affaires étrangères. état des affaires étrangères, dit à CNN. “J’espère que c’est à cela que nous avons affaire ici.”

Jubeir a présenté la décision de l’OPEP Plus comme une décision entièrement prise pour des raisons techniques et économiques par les producteurs de pétrole soucieux de leurs intérêts collectifs. Il y a une vérité évidente à cela – et certains analystes ont souligné la nécessité pour les responsables américains de regarder au-delà de leurs cadres de référence nationaux. “Les Saoudiens ne pensaient pas à l’Ukraine – comme beaucoup de gens en Asie et en Afrique, ils ne pensent pas en termes absolus d’être pro ou anti-russe – même si c’était certainement à courte vue”, a écrit Hussein Ibish, chercheur résident senior à l’Institut arabe des États du Golfe à Washington. “Et c’est franchement narcissique pour les démocrates d’imaginer que les Saoudiens ajustent leur grande stratégie nationale autour du prochain vote de mi-mandat.”

Dimanche à la télévision, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a déclaré que Biden répondrait à la colère du Congrès, tout en mettant en garde contre les appels à un changement brutal des relations américano-saoudiennes. “Il va agir méthodiquement, stratégiquement, et il va prendre son temps pour consulter les membres des deux partis, et aussi pour avoir l’opportunité pour le Congrès de revenir afin qu’il puisse s’asseoir avec eux en personne et travailler sur les options, », a déclaré Sullivan.

La relation saoudo-américaine a toujours été un mariage de convenance

Pourtant, il est clair qu’il y a peu d’amour perdu entre le prince héritier et Biden, qui a jadis fait campagne pour faire de Riyad un « paria » et s’est rendu à contrecœur dans le royaume cet été, en grande partie à cause des nouvelles réalités économiques et politiques créées par la guerre en Ukraine. Comme mon collègue Adam Taylor l’a détaillé la semaine dernière, la relation saoudo-américaine s’est construite sur un marché séculaire, défini par le besoin américain de pétrole et le désir de l’Arabie saoudite de s’abriter sous le parapluie sécuritaire de l’hégémonie américaine. Cette transaction de plusieurs décennies n’est pas liée par un traité, est soutenue par un soutien public minimal et n’a pas conduit à la confluence de nombreux autres intérêts sérieux, sans parler des valeurs politiques.

Aaron David Miller, ancien diplomate américain et chercheur principal au Carnegie Endowment for International Peace, m’a dit que ce que nous voyons maintenant est “l’effilochage de ce compromis essentiel”. Les États-Unis n’ont plus besoin des importations de pétrole saoudien (bien qu’il reste vulnérable à l’influence saoudienne sur les prix mondiaux de l’énergie), tandis que MBS et sa cohorte ont clairement indiqué que le royaume allait à long terme diversifier son portefeuille géopolitique, cultivant des liens plus étroits avec pays d’ailleurs, de la Chine au Brésil.

Au cours du week-end, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, en visite à Riyad, a déclaré que MBS avait exprimé son intérêt à rejoindre les pays BRICS, un bloc économique des principales économies émergentes, dont la Russie.

“L’essentiel est que MBS s’en fiche”, a déclaré Miller, “et qu’il croit vraiment qu’il a un énorme effet de levier sur les États-Unis et qu’il a affaire à un président qui est à ses yeux un ralentisseur gênant.” Après tout, une prise de contrôle républicaine du Congrès, suivie d’une élection présidentielle où Trump ou un allié de Trump pourrait arriver au pouvoir, mettrait la table plus favorablement pour le prince héritier.

Le prince saoudien Saud al-Shaalan, proche parent de MBS, a déclaré ceci à la suite des critiques des démocrates sur leur hausse des prix du pétrole : “Quiconque remet en question l’existence de ce pays et de ce royaume, nous tous, nous sommes des projets de djihad et de martyre”.

pic.twitter.com/3nXXnE6lZ4 – Ken Klippenstein (@kenklippenstein) 16 octobre 2022

Pour l’instant, cependant, les Saoudiens ont peu de pom-pom girls à Washington. Les législateurs démocrates veulent appeler MBS sur son bluff et retirer le patronage américain autrefois indiscutablement accordé à Riyad. La communauté politique étrangère au sens large se retourne également contre les Saoudiens. “Une grande partie de l’establishment de la sécurité nationale, qui avait soutenu un plus grand engagement avec Riyad, est profondément touché”, a déclaré Emile Hokayem, expert du Moyen-Orient à l’Institut international d’études stratégiques, au Financial Times. “C’est maintenant une relation transactionnelle froide au mieux.”