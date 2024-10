Les démocrates américains s’inquiètent pour la Pennsylvanie – Politico – RT World News

Les rivalités régionales entre le personnel de campagne pourraient causer des problèmes à Kamala Harris

Certains des plus hauts démocrates de Pennsylvanie seraient mécontents de la façon dont la vice-présidente Kamala Harris a mené sa campagne dans le plus grand État du champ de bataille pour la prochaine élection présidentielle américaine.

La Pennsylvanie compte 19 voix au collège électoral et les démocrates espèrent que leurs bastions traditionnels de Philadelphie et de Pittsburgh l’emporteront pour Harris le 5 novembre contre le républicain Donald Trump. Les deux partis sont en passe d’y dépenser plus de 500 millions de dollars en publicité télévisée, soit plus que dans tout autre État.

« Les démocrates craignent que toute erreur, grande ou petite, puisse faire basculer l’élection loin d’eux », Politico a rapporté mercredi, citant des sources internes.

« La Pennsylvanie est un véritable désastre, et c’est incroyablement frustrant » » a déclaré un élu démocrate, qui a demandé à rester anonyme. « J’ai l’impression que nous allons gagner ici, mais nous allons le gagner malgré la campagne de Harris State. »

La directrice de campagne de Harris pour la Pennsylvanie, Nikki Lu, a suscité des critiques de la part de Philadelphie. Une stratège a affirmé qu’elle « donne du pouvoir à une culture » qui a donné aux élus locaux le sentiment « non engagé et manqué de respect ». Lu est originaire de Pittsburgh, de l’autre côté de l’État.

Kendra Brooks, membre du conseil municipal de Philadelphie, a déclaré à Politico que « il y a eu beaucoup de difficultés » au sein de la campagne, en raison de « des gens qui viennent à Philadelphie font des hypothèses sur ce qui doit se passer à Philadelphie et n’ont pas nécessairement les relations nécessaires pour faire bouger la politique de Philadelphie. »

Lu a également été accusé de ne pas en faire assez pour attirer les électeurs noirs et latinos, considérés comme des blocs électoraux clés pour les démocrates. Même si les plaintes concernant la sensibilisation des électeurs sont courantes parmi les démocrates de Pennsylvanie, « Ce niveau de frustration et de pointage du doigt n’existe pas », Politico a noté.















La première responsable de la coalition latino-américaine, Mariel Joy Kornblith Martin, a démissionné après seulement deux semaines de travail et a envoyé une note aux dirigeants des partis de l’État en août pour se plaindre de ne pas avoir reçu les données ou l’infrastructure dont elle avait besoin. Un responsable de la campagne Harris a déclaré que l’affirmation de Martin était « faux. »

Selon Maria Quinones-Sanchez, ancienne conseillère municipale de Philadelphie, la campagne est devenue « Si scientifiques en matière de porte-à-porte et de connexion, qu’ils oublient que culturellement, les Latinos n’aiment que le bruit. »

« Nous avons besoin que de jeunes hommes afro-américains rentrent à la maison. Nous avons besoin que les femmes afro-américaines se manifestent en nombre record et que les Afro-Américains soient mécontents. » a déclaré Ryan Boyer, un important leader syndical de Philadelphie. Il a accusé Lu d’être « lent » pour tendre la main aux substituts qui pourraient aider la communauté noire, comme la maire Cherelle Parker.

Lu elle-même n’a fait aucun commentaire à Politico. La directrice de campagne de Harris, Julie Chavez Rodriguez, a envoyé une déclaration selon laquelle les démocrates étaient « diriger l’opération la plus grande et la plus sophistiquée de l’histoire de la Pennsylvanie », avec 50 employés s’adressant aux électeurs noirs et 30 autres aux Latinos.

Ces dernières semaines, cependant, la campagne a fait appel à l’ancienne directrice de terrain du président Barack Obama pour la Pennsylvanie, Paulette Aniskoff, ainsi qu’à plusieurs autres agents ayant des liens avec Philadelphie.