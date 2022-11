Les démocrates américains se retrouvent à la merci de Big Oil avant les mi-mandats

Joe Biden a demandé aux compagnies pétrolières d’augmenter l’offre et de baisser les prix à leurs frais tout en les menaçant de hausses d’impôts. Mais cela aidera-t-il les chances électorales des démocrates ?

En opposition directe au programme vert du Parti démocrate, le président américain Joe Biden a ordonné à l’industrie pétrolière d’augmenter la production et de baisser les prix – sinon. Mais le dirigeant américain a-t-il le pouvoir de contrôler le marché libre ?

Alors que l’opinion publique sur l’économie américaine commence à bouillir, Biden tente de rejeter la faute sur l’industrie pétrolière pour avoir accumulé des bénéfices tout en maintenant les prix à la pompe excessivement élevés, étranglant ainsi la croissance économique.

“Il est temps pour ces entreprises d’arrêter de profiter de la guerre, d’assumer leurs responsabilités dans ce pays et de donner une pause au peuple américain et de s’en sortir très bien”, a-t-il ajouté. Biden a déclaré aux journalistes à la Maison Blanche cette semaine. “S’ils ne le font pas … ils vont payer un impôt plus élevé sur leurs bénéfices excédentaires et faire face à des restrictions plus élevées.” Le dirigeant américain a déclaré qu’il “travailler avec le Congrès pour examiner ces options qui s’offrent à nous et à d’autres.”

On peut toutefois se demander comment les démocrates parviendront à établir un consensus bipartite pour de telles sanctions contre l’industrie pétrolière alors que les républicains, qui ont de bonnes chances de remporter la Chambre le 8 novembre, sont ouvertement hostiles à toute nouvelle “étouffant” impôts.

Bien que les prix de l’essence aux États-Unis aient diminué de 1,25 $ le gallon par rapport à un pic estival, la moyenne nationale actuelle est de 3,76 $ le gallon, ce qui est encore supérieur de 35 cents à la même période l’an dernier. À une époque où l’inflation a explosé pour tout, de la nourriture aux services publics, ces sous supplémentaires font la différence.

Pendant ce temps, l’industrie pétrolière, qui continue d’afficher des bénéfices astronomiques, rejette les affirmations de Biden selon lesquelles le peuple américain est exclu de la manne. Le PDG d’Exxon Mobil Corp, Darren Woods, a déclaré que son entreprise répartissait les bénéfices entre les actionnaires.

“Il y a eu des discussions aux États-Unis sur le fait que notre industrie reverserait une partie de nos bénéfices directement au peuple américain”, Woods a déclaré à Bloomberg News. “C’est exactement ce que nous faisons sous la forme de notre dividende trimestriel.”

La Maison Blanche a riposté sur Twitter plusieurs heures plus tard, disant : “Je n’arrive pas à croire que je doive dire cela, mais donner des bénéfices aux actionnaires n’est pas la même chose que faire baisser les prix pour les familles américaines.”

Biden a mentionné quelque chose dans son discours à la Maison Blanche qui reflète les attentes à courte vue de son administration vis-à-vis de l’industrie pétrolière à un moment où les démocrates tentent d’imposer leur “agenda vert” au peuple américain.

« Les profits records d’aujourd’hui ne sont pas dus au fait qu’ils font quelque chose de nouveau ou d’innovant. Les bénéfices sont une aubaine de guerre », Biden a déclaré, en référence au conflit qui fait actuellement rage entre la Russie et l’Ukraine. La question que se posent de nombreux observateurs est la suivante : pourquoi la Maison Blanche n’a-t-elle pas attendu que ces “nouveau et innovant” technologies étaient en ligne avant de tout annuler d’un coup ?

Alors que les démocrates blâment la Russie, les grandes sociétés pétrolières et l’OPEP pour les difficultés économiques actuelles de l’Amérique, le premier jour de son mandat, le président Biden a arrêté l’exploration pétrolière et gazière dans l’Arctic National Wildlife Refuge, interdit le forage dans l’État de l’Utah et annulé le Pipeline Keystone XL entre les États-Unis et le Canada, le projet phare de Donald Trump qui aurait largement réduit la dépendance américaine vis-à-vis des approvisionnements en pétrole du Moyen-Orient instable et au-delà. Le pétrole canadien aurait été acheminé aux États-Unis aussi librement que la bière pression. Pour couronner le tout, Biden a annoncé en mars une interdiction des importations de pétrole et d’autres énergies russes en représailles à l’offensive de Moscou en Ukraine. Pensait-il vraiment que les prix de l’énergie resteraient inchangés après ces mouvements ?

Au lieu d’attendre que l’économie américaine ait effectué une transition complète vers les énergies renouvelables, les démocrates ont coupé le pays de sa bouée de sauvetage. Cela a mis les États-Unis à la merci des grandes sociétés pétrolières, qui se comportent avec toute la rapacité à laquelle on peut s’attendre dans un pays construit sur l’éthos capitaliste. Tant que l’industrie pétrolière satisfait les actionnaires, ils peuvent affirmer qu’ils “répandre la richesse”, malgré le fait que les investisseurs qui récoltent maintenant une aubaine représentent un pourcentage infime de la population américaine et contribuent peu à la croissance économique globale.

Alors maintenant, avec les élections de mi-mandat qui approchent à grands pas, Biden et le Parti démocrate se retrouvent à se démener pour nettoyer un gâchis de leur propre chef. Alors que les croisés verts réclament des éoliennes, de l’énergie solaire et des voitures électriques, la Maison Blanche a été forcée de prélever 180 millions de barils de la réserve stratégique de pétrole (SPR), désormais épuisée à son plus bas niveau depuis 1984, tout en demandant à l’industrie pétrolière d’augmenter fournir et réduire les prix. Pourtant, Biden pourrait finalement se retrouver snobé par Big Oil, tout comme il l’a été par les “alliés” américains du golfe Persique, en particulier l’Arabie saoudite lorsqu’il leur a demandé d’augmenter la production de pétrole.

Bien que cela puisse sembler une entreprise honorable pour les États-Unis de se sevrer d’une dépendance au pétrole qui tue la planète, le faire sans plan de secours est tout simplement un suicide économique et politique, comme les démocrates pourraient l’apprendre à leurs dépens le 8 novembre.