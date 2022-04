Les démocrates américains pressent le Congrès d’adopter un projet de loi sur la concurrence technologique en Chine pour renforcer la chaîne d’approvisionnement

Le sénateur Sherrod Brown, D-Ohio, et le représentant Ro Khanna, D-Californie, ont tous deux parrainé une législation qui promet d’investir des milliards de dollars dans la technologie, de renforcer la chaîne d’approvisionnement américaine et de rendre le secteur technologique américain compétitif avec la Chine. Ils siègent tous les deux au comité de la conférence chargé de combiner différentes versions du projet de loi, qui a été adopté séparément par la Chambre et le Sénat américains.

Bien que nous représentions des régions très différentes du pays, nous partageons la même croyance fondamentale : les investissements dans la recherche, le développement et l’innovation ne signifient rien s’ils ne créent des emplois que dans quelques villes sur les côtes ou dans des usines à l’étranger, et ne profitent pas des travailleurs américains dans toutes les régions du pays.

Notre nation est de plus en plus divisée – par parti et par région. Mais la plupart des Américains veulent toujours les mêmes choses – une opportunité et une chance de laisser une vie meilleure à leurs enfants. En revitalisant la fabrication et la production américaines, nous prenons des mesures pour renouveler la promesse d’opportunités économiques de notre nation en répartissant des emplois bien rémunérés dans tout le pays.

Le secteur numérique remodèle notre économie. Mais en fournissant des services numériques dans quelques villes sélectionnées aux États-Unis et en externalisant la production à nos concurrents étrangers, il a exclu trop de travailleurs américains dans le processus et a envoyé l’innovation et la croissance vers d’autres pays.

Les opportunités de salaires élevés sont concentrées dans trop peu d’endroits. Cette concentration actuelle exclut de vastes pans de l’Amérique et crée ses propres problèmes pour les Américains vivant dans les centres actuels de l’économie numérique. Il y a peu d’échelles d’opportunités pour les travailleurs sans diplôme universitaire, des coûts de logement stratosphériques, des routes bloquées, des trains bondés.

C’est un problème depuis des décennies, mais nous commençons à faire des progrès.

Intel, une société dont le siège est situé dans l’un de nos quartiers d’origine dans la Silicon Valley, vient de fournir une feuille de route pour combler ce fossé avec l’annonce d’un investissement de 20 milliards de dollars dans l’Ohio. Son investissement n’est pas seulement un engagement à créer des opportunités dans des endroits au-delà des grands centres métropolitains, c’est aussi un engagement à faire des choses en Amérique.

L’Ohio a un long et fier héritage de fabrication. Il abrite une fabrication de haute technologie essentielle, de l’industrie automobile à l’industrie aérospatiale. La Silicon Valley est une plaque tournante mondiale pour les entreprises du secteur technologique comme Apple, Google, Tesla et Intel. Maintenant, Intel prévoit d’exploiter le meilleur de ce que nos deux circonscriptions ont à offrir en construisant un nouveau centre de fabrication de puces informatiques massif dans le centre de l’Ohio. Les puces à semi-conducteurs stimuleront l’innovation dans la fabrication pour les années à venir, car nous produisons de plus en plus de produits de haute technologie, et Intel s’engage à les fabriquer ici en Amérique.

Pour les habitants de l’Ohio, ces usines devraient créer environ 10 000 nouveaux emplois dans le secteur manufacturier, et des dizaines de milliers d’emplois supplémentaires seront créés avec des fournisseurs de tout l’État. Des artisans syndiqués construiront les installations. Et ce ne sont pas seulement les habitants de l’Ohio qui en bénéficieront. La diffusion des opportunités à travers le pays contribuera à raccourcir les chaînes d’approvisionnement, ce qui réduira les coûts. Les usines automobiles du Michigan à Warren, Detroit et Fort Wayne pourront fabriquer des semi-conducteurs dans un seul État – et non dans un seul hémisphère. Nous devons veiller à ce que ce soit le début d’un boom technologique et manufacturier au cœur de l’Amérique qui créera une échelle d’opportunités pour tous les travailleurs.

Mais nous ne pouvons pas nous asseoir et supposer que cela se produira tout seul.

Pour commencer, le Congrès doit envoyer un projet de loi sur la compétitivité, qui comprend la loi CHIPS, abréviation de Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors for America Act, au bureau du président. Ce projet de loi fournit des ressources réelles et une stratégie coordonnée pour développer la production nationale de puces informatiques à semi-conducteurs.

Actuellement, 75 % de la capacité de fabrication de puces se trouvent dans les pays asiatiques, principalement à Taïwan, en Corée du Sud, au Japon et en Chine. Les fabricants américains ne devraient pas avoir à compter sur des producteurs étrangers alors que nous pouvons les fabriquer ici en Amérique. Lorsque les entreprises ne seront plus obligées de s’appuyer sur de longues chaînes d’approvisionnement en semi-conducteurs qui s’étendent à travers le monde, les Américains frustrés par les longs délais d’attente pour les produits obtiendront leurs produits de haute technologie plus rapidement.

La loi CHIPS n’est qu’un élément d’un paquet législatif beaucoup plus vaste que nous nous efforçons d’adopter pour faire des investissements audacieux dans la recherche, le développement et la fabrication de technologies critiques. Cela garantirait que de nouveaux investissements dans la recherche se traduiraient par une augmentation des emplois dans la fabrication et la haute technologie dans les industries américaines, et garantirait que nous continuons à établir des normes technologiques dans le monde entier dans une économie du 21e siècle.

Il créera des centres d’innovation régionaux partout au pays, dans toutes les régions. Il n’y a aucune raison pour que les emplois dans le secteur numérique n’existent que dans des endroits comme la Silicon Valley, Austin, Boston ou New York. Nous pouvons renforcer les écosystèmes de fabrication dans des endroits comme Dayton, Milwaukee et Pittsburgh.

Personne ne devrait avoir à choisir entre la ville natale qu’il aime et un emploi bien rémunéré au 21St économie du siècle. Si nous pouvons apporter des emplois technologiques bien rémunérés à toutes les communautés – pas seulement aux côtes – et ramener la production en Amérique, nous pouvons commencer à recoudre le tissu de l’économie de notre nation.