Les démocrates américains préparent-ils un retour ? Une élection partielle à New York mettra à l’épreuve

Pendant des mois, l’hypothèse dominante dans la politique américaine était que les démocrates de Joe Biden avançaient lourdement sur le tapis roulant jusqu’à l’abattoir électoral.

Cette hypothèse est testée aujourd’hui.

Un district phare du centre de l’État de New York vote avant les élections de novembre. C’est un balançoire – le 19e district du Congrès – qui a basculé entre les partis et que Biden a remporté à peine un point de pourcentage en 2020.

Si les démocrates l’emportaient lors d’une élection partielle là-bas, cela soulignerait que leurs surprenantes démonstrations de force dans Nebraska , Minnesota et Kansas récemment étaient plus qu’un mirage d’été.

Dernièrement, la disparition des démocrates semble moins certaine. Les sondages de mi-mandat, comme les prix de l’essence, semblent soudain moins calamiteux qu’il y a quelques semaines.

Ils viennent de casser une série de sondages d’une durée de près d’un an les plaçant derrière la soi-disant préférence générique du Congrès et sont maintenant à nouveau à égalité avec les républicains.

L’animateur de télévision conservateur le plus populaire du pays, Tucker Carlson, a récemment été abasourdi sur Fox News par la probabilité que les républicains pourrait même perdre un siège au Sénat qu’ils occupent actuellement en Pennsylvanie.

“Dr. [Mehmet] Oz, [the Republican]se fait écraser par un victime d’un AVC qui était déjà fou. C’est bizarre”, a déclaré Carlson. “La question est : pourquoi cela se produit-il ?”

Nous y reviendrons dans une minute.

Voici, en attendant, les grandes perspectives alors que nous approchons de la fête du Travail et entrons dans la course vers le vote du 8 novembre.

Possibilité émergente : un Congrès divisé

Jusqu’à récemment, les républicains étaient présentés comme susceptibles de gagner les deux chambres : probablement le Sénat et certainement la Chambre des représentants.

Ces projections ont changé. Le Sénat a maintenant une chance décente de rester démocrate tandis que la Chambre semble légèrement plus compétitive.

En signe de vents tournants, le leader républicain au Sénat Mitch McConnell la semaine dernière a reconnu que son parti aurait du mal à gagner cette chambre.

Cette évaluation plus sombre l’aligne sur plusieurs prévisionnistes électoraux indépendants, y compris ceux de Siège du bureau de décision .

Les analystes là-bas donnent désormais aux démocrates 60% de chances de conserver le Sénat (contre 36% en juin) et 14% de chances de remporter la Chambre (contre 6%).

Le 19e arrondissement de New York est considéré comme un indicateur et a voté pour Barack Obama, Donald Trump et de justesse pour Joe Biden. Ici, le candidat démocrate Pat Ryan apparaît sur scène avec la gouverneure de New York Kathy Hochul. (Mary Altaffer/Associated Press)

“Les choses semblent s’être resserrées”, a déclaré Drew McCoy, président de Decision Desk.

D’autres prévisionnistes électoraux interrogés par CBC News au Cook Political Report et au Center for Politics de l’Université de Virginie (UVA) considèrent maintenant le Sénat comme un tirage au sort.

Pourquoi gagner le Sénat est important

Contrôler seulement la moitié du Congrès n’aiderait pas les démocrates à adopter des projets de loi, mais cela aurait de l’importance à bien d’autres égards.

S’ils détiennent le Sénat, les démocrates pourraient continuer à nommer des juges et à remodeler les tribunaux qui leur ont infligé des pertes successives en matière d’avortement, de contrôle des armes à feu et de réglementation climatique.

Ils pourraient contrôler les commissions d’enquête dans une chambre, tandis que l’autre chambre enquête Chasseur Biden et Antoine Fauci .

Ils pourraient également faire des ravages avec le retour politique de Donald Trump. McConnell et l’ex-président ont déjà commencé blâmer chaque autre pour le revers de fortune.

L’avortement et ces autres facteurs resserrent la course

Donc, pour répondre à la question de Carlson : que se passe-t-il ?

Les analystes électoraux soulignent quelques raisons du léger éclaircissement des perspectives des démocrates au cours de l’été.

L’avortement en est un.

Il y a eu un saut dans l’enthousiasme mesuré chez les jeunes pour le vote à mi-mandat depuis que la Cour suprême a renversé Roe v. Wade.

Cette décision a interrompu le schéma habituel de la politique américaine. Habituellement, l’opposition est en colère et excitée, et les partisans du parti au pouvoir sont moins enthousiastes à l’idée de voter à mi-mandat.

Différents sondeurs maintenant montre cet écart d’enthousiasme rétrécissement un peu depuis le printemps .

“Les jeunes ont maintenant quelque chose qui les motive”, a déclaré Jessica Taylor, analyste du Sénat au Cook Political Report.

Ensuite, il y a le coût de la vie. L’année a été éprouvante sur ce front, les prix de l’essence et l’inflation augmentant, tandis que l’approbation des démocrates diminuait.

Cet été, les prix de l’essence et l’inflation ont stagné. En fait, les prix de l’essence ont légèrement diminué alors que le taux de la croissance de l’inflation a atteint zéro en juillet.

Cet effet coup de fouet s’est reflété dans une récente Sondage NBC News .

Soudain, de manière improbable, les problèmes de coût de la vie sont tombés derrière les menaces à la démocratie en tant que priorité des électeurs dans ce sondage, tandis que l’approbation de la gestion de l’économie par Biden est passée de 33% catastrophiques à 40% tout simplement pas bons.

Un troisième facteur : les démocrates sont faire adopter des factures .

Infrastructure, financement de la recherche, modeste facture d’armes à feu prix des médicaments, Réduction du déficit et le plus grand programme sur le changement climatique dans l’histoire des États-Unis ont passé le Congrès.

Les démocrates ont récemment adopté une série de projets de loi, mettant fin à une période de sécheresse législative. Le plus important était un projet de loi sur le climat, les taxes et le coût des médicaments, que Joe Biden a signé ici ce mois-ci, lorsqu’il a remis le stylo au vote du Sénat Joe Manchin. (Léa Millis/Reuters)

“Ce fut une année étonnamment productive”, a déclaré J. Miles Coleman, rédacteur en chef adjoint de l’unité de prévision électorale du Center for Politics de l’UVA.

“Au moins [Democratic] les membres ont quelque chose sur quoi faire campagne lorsqu’ils rentrent chez eux.… Il y a certainement des signes d’amélioration dans la direction des démocrates.

Ensuite, il y a les cicatrices des primaires républicaines.

Pendant des mois, le facteur le plus important dans les primaires républicaines était de savoir si l’ancien président américain Donald Trump vous approuvait.

Cela a aidé le Dr Oz à devenir le candidat du parti en Pennsylvanie, favori de l’extrême droite Maîtres Blake en Arizona, capital-risqueur et Hillbilly Élégie auteur J.D. Vance dans l’Ohio et la superstar du football à la retraite Herschel Walker en Géorgie.

Or, certains de ces candidats sont en difficulté au début des élections générales.

Les primaires de Trump rencontrent la réalité des élections générales

Ils sont levé de fonds par Démocrates et ils ont moins d’argent à portée de main. Des candidats comme Walker sont confrontés annonces d’attaque à propos de leurs passé . Le parti annule les achats d’annonces dans un état censé être concurrentiel ( Arizona ) tout en injectant de l’argent dans un autre État ( Ohio ) c’est censé être une chose sûre.

C’est pourquoi McConnell a fait allusion à Trump lorsqu’il a déclaré qu’il ne serait pas facile de gagner le Sénat et a semblé blâmer les candidats soutenus par Trump.

“La qualité du candidat a beaucoup à voir avec le résultat”, a déclaré McConnell.

Les républicains n’ont besoin que d’un siège supplémentaire pour contrôler le Sénat ; La Géorgie, le Nevada et le New Hampshire semblent être leurs meilleures chances.

Mais cet effort est sapé par des défis étonnamment proches pour conserver les sièges que leur parti a déjà en Pennsylvanie et, dans une moindre mesure, dans l’Ohio et le Wisconsin.

Ces préoccupations ont été encore soulignées lors des récentes élections partielles où les démocrates ont dépassé leur résultat de 2020 de neuf points et six points dans les bastions républicains en Nebraska et Minnesota .

Au Kansas, l’équipe pro-choix a remporté un victoire écrasante lors d’un référendum sur l’avortement.

C’est pourquoi tant d’yeux dans le monde politique américain regardaient le vote de mardi à New York, qui, contrairement à ces autres courses, impliquait un siège pivotant de bonne foi.

Trump a aidé certains candidats à remporter leurs primaires républicaines ces derniers mois. Maintenant, certains, dont le Dr Mehmet Oz, vu ici, ont du mal alors qu’ils font campagne pour les élections générales de l’automne. (Hannah Beier/Reuters)

Pourquoi les démocrates risquent encore de perdre la Chambre

Ne vous méprenez pas : les démocrates sont encore des outsiders éloignés à la Chambre des représentants, pour des raisons à la fois historiques et récentes.

Les démocrates n’ont presque plus de majorité à revendre. Démocrates actuellement disposent d’une majorité d’environ quatre sièges à la Chambre. C’est minuscule. Depuis les années 1970, le parti du président a perdu en moyenne 28 sièges lors de son premier mi-mandat. Même au cours d’une année normale, a déclaré McCoy, on s’attendrait à ce que le parti du président perde plus de quatre sièges.

“Historiquement parlant, ce sera juste le cas”, a-t-il déclaré.

C’est aussi une année moins bonne que la moyenne pour les titulaires. La cote d’approbation de Biden est historiquement bas pour un président dans sa deuxième année, même s’il a récupéré un peu dernièrement .

Les visages familiers ont également disparu. Trente cinq Les titulaires démocrates ne se présentent plus, contre 27 républicains. Cela fait beaucoup de sièges vacants à reconquérir.

Enfin, le gerrymandering signifie que les démocrates devraient perdre quelques places dans le redécoupage une fois par décennie des frontières du Congrès. Les législatures et les tribunaux des États ont remis aux républicains des cartes plus favorables dans plusieurs États.

Les partis des présidents perdent généralement des dizaines de sièges à mi-mandat. Une exception moderne : George W. Bush, après les attentats terroristes du 11 septembre 2001. (Reuters)

Ensuite, il y a la question de la précision des sondages récents.

Si c’est comme en 2018, les sondages de mi-mandat étaient exacts et sont restés écurie à ce stade de l’été. Les sondages étaient moins fiables en 2014 , 2016 et 2020 : soit ils étaient inexacts, soit ils étaient instables, avec des républicains en plein essor après la fête du Travail.

McCoy a déclaré que septembre est le moment où la dynamique de la course s’installe, alors que de plus en plus de gens reviennent de vacances, répondent aux appels des sondeurs et regardent les publicités électorales.

“Fête du travail”, a-t-il dit. “C’est là que les choses commencent à devenir sérieuses.”

Taylor a déclaré que nous verrons si les démocrates peuvent continuer à défier une loi de gravité politique. Il est inhabituel que les candidats du parti obtiennent des sondages beaucoup plus élevés que la cote d’approbation du président, a-t-elle déclaré.

“Ce n’est pas quelque chose que nous voyons généralement”, a-t-elle déclaré. “Est-ce que cela commence à baisser alors que nous entrons dans les élections générales d’automne – après la fête du Travail?”

“Nous verrons.”