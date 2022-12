Les démocrates américains obtiennent un précieux siège au Sénat. Et Donald Trump gagne un nouveau mal de tête

Préparez-vous à voir une chaîne de production crépiter dans la capitale américaine : parce que le Sénat américain est sur le point de devenir une usine de confirmation judiciaire pour les démocrates.

Le résultat d’une course au Sénat, d’un seul second tour en Géorgie mardi soir, où une légende du football erratique a perdu contre un de gauche prédicateur, pourrait laisser une marque persistante pendant des décennies.

La défaite du démocrate Raphael Warnock contre le républicain Herschel Walker a brisé une égalité au Sénat : la répartition actuelle 50-50 de la chambre se transformera en un avantage démocrate 51-49.

Ce n’est que la quatrième fois en un demi-siècle que le parti du président obtient un siège au Sénat lors des 13 élections de mi-mandat tenues depuis lors, un exploit également pour les républicains. atteint en 2018.

Pourtant, cette plus mince des marges a des implications considérables. Il libère les démocrates d’un accord de partage du pouvoir avec leurs adversaires et leur donne un contrôle absolu sur les commissions de la chambre.

Et c’est là, ne vous y trompez pas, que l’action résidera principalement ces deux prochaines années – dans les comités.

Le prochain Congrès n’adoptera pas beaucoup de projets de loi majeurs car chaque parti détient une chambre et ils seront généralement dans l’impasse.

Mais les comités continueront à faire leur travail, qui est une double affaire : enquêter sur les sujets de leur choix et confirmer les candidats au choix du président.

Le parti de Joe Biden peut se concentrer sur un projet à long terme de remodelage des tribunaux conservateurs qui ont infligé aux libéraux une série de défaites sur l’avortement, les armes à feu et la réglementation climatique.

Le comité sénatorial de la justice est sur le point d’accélérer son rythme jusqu’ici médiocre alors que l’organisme devient une plaque tournante pour confirmer les candidats en robe noire à la branche.

Un président heureux a salué les journalistes alors qu’il quittait Air Force One mardi soir: “Nous allons gagner. Nous allons gagner la Géorgie”, a déclaré Biden.

Actuellement, une égalité dans les comités les forces le Sénat à utiliser une procédure inefficace et lente appelée demande de décharge pour forcer un vote sur les candidats.

Cela requiert jusqu’à quatre heures de débat, puis le temps des objections supplémentaires, puis un vote où le vice-président Kamala Harris doit venir à Capitol Hill pour briser l’égalité.

“Cela prend vraiment du temps”, a déclaré Molly E. Reynolds, experte en procédure du Congrès auprès de la Brookings Institution à Washington.

“Avoir une majorité claire – pas une égalité – rendrait ce processus sans objet.”

C’est sur le point d’arriver.

Biden passera désormais du milieu du peloton dans les confirmations judiciaires vers le front, avec 130 courant et en attendant postes vacants dans les tribunaux fédéraux.

La victoire de Warnock donne aux démocrates leur 51e siège, un rare exemple du parti sortant remportant un siège au Sénat à mi-mandat. (Carlos Barria/Reuters)

Plus de couteaux pour Trump

Le passé et l’avenir possible de Biden, opposant aux élections, pourraient ne pas partager son humeur enjouée. Les couteaux politiques sont déjà sortis pour Donald Trump.

Les rivaux de Trump au sein du parti républicain étaient utilise déjà les récentes pertes des candidats soutenus par Trump pour affirmer qu’il est l’homme d’hier, un perdant pour leur parti.

Cela augmentera probablement; le cycle de mi-mandat de 2022 se termine par une démonstration classique des républicains qui s’en sortent mieux sans Trump.

En Géorgie, comme dans le New Hampshire, l’Ohio, l’Arizona et ailleurs, d’autres républicains ont gagné : les républicains que Trump déteste ont facilement remporté des postes de gouverneur et des postes dans l’État de Peach.

Pourtant, les candidats que Trump a promus ont perdu ou ont eu du mal.

Une estimation a conclu que les candidats approuvés par Trump s’en sortaient sept points de pourcentage pire dans les sièges pivotants que les autres républicains.

Le fils d’Herschel Walker reproche à Trump de l’avoir recruté :

La vérité : Trump a appelé mon père pendant des mois EN EXIGEANT qu’il s’enfuie. Tous ceux qui avaient un cerveau le suppliaient : « S’IL VOUS PLAÎT, NE FAITES PAS CELA. C’est trop sale, vous avez un passé fou… S’IL VOUS PLAÎT, NE FAITES PAS CELA. » Nous avons le majeur. Il courut. —@ChristianWalk1r

Et Walker était l’allié de Trump. Un allié de longue date. Ils se connaissent depuis décennies . Walker était une star dans Trump disparu depuis Ligue de football.

Il soutenu les plaintes de Trump concernant une élection volée ; et Trump soutenu lui.

Le reste de la fête suivi et coincé avec Walker à travers une succession de scandales personnels, d’allégations de violence, drame familial et les excentricités sur scène.

Obama a ridiculisé Walker comme non qualifié :

Obama : M. Walker a parlé de questions qui sont d’une grande importance pour le peuple géorgien, comme s’il vaut mieux être un vampire ou un loup-garou. C’est un débat que je dois avouer avoir eu moi-même une fois. 7 pic.twitter.com/TonaibyZ1u —@Acyn

La perte a couronné une journée lamentable pour l’ex-président.

En l’espace de plusieurs heures, l’entreprise familiale de Trump a été coupable de commettre une fraude fiscale ; il y avait aussi des nouvelles qu’une autre enquête criminelle, à son encontre, menée par un conseil spécial Publié citations à comparaître ; une enquête du Congrès sur le 6 janvier a également fait une saisine pénale à la police.

Pendant ce temps, les républicains de Capitol Hill ont passé une partie de la journée grogner à propos de Trump ayant songé à suspendre la Constitution.

Le résultat de la Géorgie donne de nouvelles munitions aux rivaux de Trump.

Alors que CNN a déclaré vainqueur en Géorgie, un républicain sceptique de Trump sur son panel a estimé que Trump avait peut-être coûté à son parti des sièges clés en Géorgie pour le deuxième fois en deux ans .

L’État qui a « finalement brisé Donald Trump » ?

“La Géorgie … peut être rappelée comme l’État qui a finalement brisé Donald Trump”, a déclaré Scott Jennings, un ancien assistant de campagne de nombreux républicains de premier plan.

“Ce n’est pas un État que les républicains devraient perdre.”

Alors que les votes étaient comptés mardi soir, Trump publiait sur son site de médias sociaux, en majuscules, qu’il était victime de la plus grande chasse aux sorcières de tous les temps.

Walker avait le soutien de Donald Trump. Mais ses scandales personnels et ses excentricités ont nui à sa campagne. (Alyssa Pointer /Reuters)

Les républicains de la Chambre viennent d’annoncer qu’ils lanceront environ six douzaines d’enquêtes sur des sujets allant des origines de COVID aux sources de revenus de la famille Biden et ce que les républicains allèguent montrera un comportement illégal.

Mais maintenant, nous savons que le Sénat a un nouveau pouvoir – celui de mener contre-programmation .

Après avoir gagné mardi, les démocrates peuvent enquêter sur tout ce qu’ils veulent, qu’il s’agisse de Trump ou de quoi que ce soit d’autre, et ils n’auront pas à négocier avec les républicains.

C’est alors que leurs comités confirment plus facilement les ambassadeurs et les membres du cabinet.

Carte difficile de 2024: les démocrates auront besoin de tous les sièges qu’ils peuvent obtenir

Par exemple, le maire sortant de Los Angeles a été nommé il y a un an et demi pour être ambassadeur en Inde ; il attend toujours une audience de confirmation, comme les républicains enquêter lui.

Les démocrates ont célébré mardi soir lors d’un rassemblement pour Warnock à Atlanta, alors que le titulaire a été réélu au Sénat. (Carlos Barria/Reuters)

Un autre effet à long terme de la victoire de Warnock en Géorgie concerne les élections de 2024.

Les démocrates se préparent à un cycle de campagne sans merci et à la perte potentielle de sièges au Sénat ; gagner ce siège supplémentaire leur donne maintenant un petit coussin pour absorber une perte de siège.

Le média POLITICO fait référence à la composition du Sénat 2024 comme le carte de l’enfer pour les démocrates, car ils détiennent la grande majorité des sièges aux élections cette année-là, y compris des sièges difficiles (Nevada, Arizona et Michigan) et extrêmement difficiles (Virginie occidentale et Montana).

En attendant, à partir du 3 janvier, ils obtiennent une majorité absolue au Sénat. Et commencez à allumer la chaîne de montage menant directement aux tribunaux fédéraux.

Le pouvoir judiciaire a peut-être remodelé les élections américaines de 2022, avec sa décision d’avortement qui a bouleversé la campagne. Désormais, les élections américaines de 2022 pourraient remodeler le système judiciaire.