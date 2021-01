Prêt à destituer, la Chambre a accéléré lundi avec des plans pour évincer le président Donald Trump de ses fonctions, avertissant qu’il était une menace pour la démocratie et poussant le vice-président et le Cabinet à agir en premier dans un effort extraordinaire pour destituer Trump dans les derniers jours de sa présidence. .

Trump fait face à une seule accusation – «incitation à l’insurrection» – après l’émeute meurtrière du Capitole dans une résolution de destitution dont la Chambre commencera à débattre mercredi.

Dans le même temps, le FBI a mis en garde lundi de manière inquiétante contre d’éventuelles manifestations armées à Washington et dans de nombreux états par les loyalistes de Trump avant l’investiture du président élu Joe Biden, le 20 janvier. Dans une sombre préfiguration, le Washington Monument était fermé au public au milieu des menaces de perturbation.

Tout cela s’ajoute aux derniers moments époustouflants de la présidence de Trump alors que les démocrates et un nombre croissant de républicains déclarent qu’il est inapte au poste et pourrait faire plus de dégâts après avoir incité une foule qui a violemment saccagé le Capitole américain mercredi dernier.

«Le président Trump a gravement mis en danger la sécurité des États-Unis et de ses institutions gouvernementales», lit-on dans le projet de loi de destitution de quatre pages.

«Il restera une menace pour la sécurité nationale, la démocratie et la Constitution s’il est autorisé à rester au pouvoir», lit-on.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, convoque les législateurs à Washington pour les votes, et les démocrates ne sont pas les seuls à dire que Trump doit y aller. Un certain nombre de républicains de la Chambre peuvent voter pour le destituer, tandis que d’autres veulent au moins voter pour la censure. L’ancien président du GOP, John Boehner, a déclaré qu’il était «temps» que Trump démissionne.

Le sénateur républicain Pat Toomey de Pennsylvanie, a rejoint la sénatrice du GOP Lisa Murkowski de l’Alaska au cours du week-end pour appeler Trump à «s’en aller dès que possible».

Alors que la sécurité se renforçait, Joe Biden a déclaré lundi qu’il n’avait «pas peur» de prêter serment à l’extérieur – comme cela se fait traditionnellement sur les marches ouest du Capitole, l’une des zones où les gens ont pris d’assaut le bâtiment.

En ce qui concerne les émeutiers, Biden a déclaré: «Il est extrêmement important que l’accent soit mis sérieusement sur la détention de ces personnes qui se sont livrées à la sédition et à la menace de vies, à la dégradation des biens publics, à de graves dommages – à ce qu’elles soient tenues pour responsables. «

Biden a déclaré qu’il avait eu des conversations avec des sénateurs avant un éventuel procès de destitution, qui, selon certains, assombrirait les jours d’ouverture de son administration. Le président élu a suggéré de diviser le temps du Sénat, peut-être « passer une demi-journée sur la mise en accusation, une demi-journée sur la nomination et la confirmation de mon peuple au Sénat, ainsi que sur le paquet » pour plus de soulagement COVID.

Alors que le Congrès a brièvement repris lundi, un malaise a balayé le gouvernement. Plus de législateurs ont été testés positifs au COVID-19 après s’être abrités pendant le siège. Et de nouveaux responsables de la sécurité ont été rapidement installés après que le chef de la police du Capitole et d’autres aient été évincés à la suite de l’attaque extraordinaire contre le dôme emblématique de la démocratie.

En attendant la destitution, les démocrates ont appelé le vice-président Mike Pence et le Cabinet à invoquer l’autorité constitutionnelle en vertu du 25e amendement pour démettre Trump de ses fonctions avant le jour de l’inauguration.

Leur résolution de la Chambre a été bloquée par les républicains. Cependant, la Chambre plénière doit tenir un vote par appel nominal mardi, et il devrait passer.

Après cela, Pelosi a déclaré que Pence aurait 24 heures pour répondre. Vient ensuite la procédure de destitution.

Pence n’a donné aucune indication qu’il est prêt à poursuivre un cours impliquant le 25e amendement et un vote à la majorité du Cabinet pour évincer Trump avant le 20 janvier. Aucun membre du Cabinet n’a publiquement appelé à la démission de Trump de ses fonctions en de cette façon.

Le chef de la majorité à la Chambre, Steny Hoyer, D-Md., A offert la résolution lors de la brève session de lundi. Il a été bloqué par le représentant Alex Mooney, RW. Va., Alors que d’autres législateurs du GOP l’ont soutenu.

Pelosi a déclaré que les républicains permettaient aux « actes de sédition désordonnés, instables et dérangés de Trump de se poursuivre. Leur complicité met en danger l’Amérique, érode notre démocratie et cela doit cesser. »

Le projet de loi de destitution des représentants.David Cicilline du Rhode Island, Ted Lieu de Californie, Jamie Raskin du Maryland et Jerrold Nadler de New York s’inspire des fausses déclarations de Trump sur sa défaite électorale face à Biden.

Les juges de tout le pays, y compris certains nommés par Trump, ont rejeté à plusieurs reprises des affaires contestant les résultats des élections, et le procureur général William Barr, un allié de Trump, a déclaré qu’il n’y avait aucun signe de fraude généralisée.

La législation d’impeachment détaille également la pression exercée par Trump sur les responsables de l’État en Géorgie pour lui «trouver» plus de voix, et son rassemblement à la Maison Blanche avant le siège du Capitole, dans lequel il a encouragé des milliers de partisans mercredi dernier à «se battre comme un enfer» et à marcher vers le bâtiment.

La foule a maîtrisé la police, a franchi les lignes de sécurité et les fenêtres et a saccagé le Capitole, forçant les législateurs à se disperser alors qu’ils finalisaient la victoire de Biden sur Trump au Collège électoral.

Alors que certains ont remis en question la destitution du président si près de la fin de son mandat, les démocrates et d’autres soutiennent qu’il doit être tenu responsable et empêché d’exercer de futures fonctions publiques. Il serait le seul président mis en accusation à deux reprises.

Les démocrates de la Chambre envisagent une stratégie visant à retarder de 100 jours l’envoi d’articles de destitution au Sénat pour procès, afin de permettre à Biden de se concentrer sur d’autres priorités.

Il existe un précédent de poursuite de la mise en accusation après le départ d’un fonctionnaire. En 1876, pendant l’administration Ulysses Grant, le secrétaire à la Guerre William Belknap fut destitué par la Chambre le jour de sa démission, et le Sénat convoqua un procès des mois plus tard. Il a été acquitté.

Certains républicains mettent en garde contre la destitution. « Ils ne vont pas seulement créer de mauvais sentiments au Congrès, ils vont vraiment créer des sentiments extrêmement mauvais en Amérique », a déclaré le représentant Jeff Van Drew du New Jersey.

Pourtant, d’autres républicains pourraient être favorables.

Le sénateur du Nebraska Ben Sasse a déclaré qu’il examinerait tous les articles envoyés par la Chambre. Le représentant de l’Illinois, Adam Kinzinger, un critique fréquent de Trump, a déclaré qu’il «voterait dans le bon sens» si l’affaire lui était soumise.

Cicilline, leader des efforts de la Chambre pour rédiger des articles sur la destitution, a tweeté lundi que « nous avons maintenant les votes pour destituer », y compris 213 coparrainants et engagements privés.