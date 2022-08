Les démocrates allèguent la dissimulation des textes des services secrets et exigent des enregistrements

WASHINGTON (AP) – Les meilleurs démocrates du Congrès ont demandé des entretiens et des documents internes à l’inspecteur général du Département de la sécurité intérieure dans le cadre d’une enquête approfondie sur le traitement par l’agence des messages texte des services secrets désormais supprimés entourant l’attaque du 6 janvier contre le Capitole.

Les dirigeants des puissants comités de surveillance de la Chambre et de la sécurité intérieure ont écrit lundi une lettre à l’inspecteur général Joseph Cuffari, détaillant le besoin urgent d’entretiens avec son personnel concernant de nouvelles preuves d’efforts présumés pour dissimuler l’effacement des communications des services secrets.

“Nous écrivons avec de nouvelles inquiétudes concernant votre manque de transparence et d’indépendance, qui semble mettre en péril l’intégrité d’une enquête cruciale menée par votre bureau”, ont écrit la présidente de la surveillance de la Chambre, Carolyn Maloney, et le président de la sécurité intérieure, Bennie Thompson, dans la lettre. Ils ont également renouvelé leurs appels à Cuffari pour qu’il se récuse des enquêtes sur les textes effacés.

Les comités ont déclaré avoir obtenu des preuves qui montrent que le bureau de l’inspecteur général a été informé pour la première fois des SMS manquants des services secrets, dans le cadre de son enquête sur l’attaque contre le Capitole américain, en mai 2021. Et que les e-mails entre les hauts responsables du DHS IG montrent le L’agence a décidé d’abandonner ses efforts pour récupérer ces messages texte en juillet 2021, près d’un an avant d’informer pour la première fois le Congrès qu’ils avaient été effacés.

«Ces documents soulèvent de nouvelles préoccupations troublantes selon lesquelles votre bureau a non seulement omis d’informer le Congrès pendant plus d’un an que des preuves essentielles dans cette enquête manquaient, mais vos cadres supérieurs ont délibérément choisi de ne pas poursuivre ces preuves et semblent ensuite avoir pris des mesures pour couvrir ces échecs », poursuit la lettre.

Cuffari a envoyé une lettre aux deux comités le mois dernier révélant que les messages texte des services secrets envoyés et reçus vers le 6 janvier 2021 ont été supprimés malgré les demandes du Congrès et des enquêteurs fédéraux de les conserver.

La suppression des messages a soulevé la perspective de preuves perdues qui pourraient éclairer davantage les actions du président de l’époque, Donald Trump, pendant l’insurrection, en particulier après le témoignage de sa confrontation avec la sécurité alors qu’il tentait de rejoindre des partisans au Capitole. Depuis cette lettre du 19 juillet, une série de révélations sur la mauvaise gestion de ces communications par les services secrets et le DHS ont été révélées, provoquant une enquête du Congrès sur la question.

La lettre de lundi notait un e-mail, daté du 27 juillet 2021, dans lequel Thomas Kait, l’IG adjoint, a écrit à Jim Crumpacker, un haut fonctionnaire de liaison au DHS : « Jim, veuillez utiliser cet e-mail comme référence à notre conversation où j’ai dit que nous ne plus demander les enregistrements téléphoniques et les SMS de l’USSS (services secrets des États-Unis) concernant les événements du 6 janvier.

Les législateurs ont déclaré qu’ils voulaient savoir pourquoi les responsables de la surveillance avaient choisi “de ne pas rechercher d’informations critiques auprès des services secrets à ce stade de cette enquête” et n’ont décidé de renouveler leur demande au DHS pour certains SMS que plus de quatre mois plus tard, en décembre. 2021.

Les législateurs ont également révélé lundi que Ken Cuccinelli, qui était secrétaire adjoint par intérim du DHS le 6 janvier, utilisait un téléphone personnel à l’époque, mais l’inspecteur général n’a pas signalé ce fait au Congrès. Les textes de Cuccinelli, ainsi que ceux du secrétaire par intérim Chad Wolf, auraient également été effacés.

Les législateurs ont exigé que le bureau de l’IG remette d’ici le 8 août tous les documents et communications liés à la décision de ne pas collecter ou récupérer de SMS et liés à la suppression, l’effacement, l’indisponibilité ou la récupération de SMS des services secrets, Wolf , et Cuccinelli.

Les comités ont également demandé à l’agence de mettre à disposition Kait et son collègue inspecteur général adjoint Kristen Fredricks pour des entretiens transcrits au plus tard le 15 août.

Farnoush Amiri, Associated Press