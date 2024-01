Les démocrates affirment que Joe “ne peut pas gagner” en 2024 et promet de poursuivre sa campagne

Par Nikki Schwab, journaliste politique américaine principale pour Dailymail.Com à Manchester, New Hampshire





Le représentant démocrate Dean Phillips s’est engagé à poursuivre ses efforts après avoir recueilli environ 21 % des voix lors de la primaire démocrate de mardi dans le New Hampshire.

En octobre, il a lancé une campagne pour 2024 après avoir déclaré pendant des mois qu’il craignait que le président Joe Biden, âgé de 81 ans, ne perde face à l’ancien président Donald Trump.

Phillips a déclaré à un groupe de partisans à Manchester, dans le New Hampshire, que Biden « ne peut pas gagner », ajoutant qu’il était « prêt à garder ce bébé en vie ».







Phillips et la gourou du développement personnel Marianne Williamson ont été les seuls démocrates à apparaître nommément sur le bulletin de vote de Granite State en raison de la décision du Comité national démocrate de sauter le New Hampshire et de faire passer la Caroline du Sud en premier.

Dès la fermeture des bureaux de vote à 20 heures, CNN et Associated Press ont presque immédiatement annoncé la course à l’élection du président Joe Biden, alors que ses partisans organisaient une campagne écrite dans l’État.

« Joe Biden est un homme bon. C’est un homme bien. Oui, il est tout le monde”, a déclaré Phillips, lorsqu’un partisan a crié que ce n’était pas le cas. «C’est notre président. Mais je dois vous dire à tout le monde qu’il ne peut pas gagner. Les sondages disent qu’il ne peut pas gagner, ses chiffres d’approbation disent qu’il ne peut pas gagner.

De plus, a souligné Phillips, « un membre inconnu du Congrès du Minnesota » a tout juste réussi à capturer 21 pour cent. “Alors je suis là pour te dire : es-tu prêt à garder ce bébé en vie ?” » a-t-il demandé à la foule enthousiaste rassemblée au Millyard Museum de Manchester.

Le représentant démocrate Dean Phillips a organisé une soirée électorale au Millyard Museum du centre-ville de Manchester, dans le New Hampshire, disant à ses partisans qu’il poursuivrait son défi contre le président Joe Biden après avoir recueilli 21 % des voix.

Phillips félicite un partisan potentiel alors qu’il faisait campagne dans le New Hampshire le jour des primaires de mardi. Le membre du Congrès du Minnesota a déclaré qu’il prévoyait de poursuivre sa campagne et de participer aux primaires de Caroline du Sud et du Michigan.

Il a fait remarquer à ses partisans que sa candidature n’avait que 10 semaines et que le soutien ne pouvait donc que croître.

“Et nous venons de gagner 20 pour cent ce soir et personne ne savait qui nous étions il y a 10 semaines”, a déclaré le membre du Congrès du Minnesota.

“Alors je dois dire mec, si nous avions 20 semaines, fais attention!”

Phillips a déclaré qu’il mènerait sa campagne en Caroline du Sud pour les primaires démocrates du 3 février, puis au Michigan, qui organisera une primaire plus tard dans le mois.

Dans ce qui n’était pas vraiment un Dean Scream, Phillips a déclaré : “Je me suis tellement amusé que je ne sais pas quoi faire de moi-même !”

«Je n’ai pas de discours préparé sur un prompteur. Nous ne sommes pas ce genre de campagne. Je réponds aux questions. J’aime la presse, croyez-le ou non. Je ferai des débats, je ferai des assemblées publiques, je me présenterai et je marcherai dans la neige et je vous rencontrerai tous”, a-t-il déclaré.

Phillips a déclaré que lors d’une interview sur CNN avant les primaires, un journaliste lui avait demandé ce que cela faisait d’être interrogé à 7 pour cent.

Un panneau pour Dean Phillips se trouve dans la neige près d’un bureau de vote au centre-ville de Manchester, dans le New Hampshire. Le membre du Congrès du Minnesota a reçu 21 pour cent des voix des démocrates de Granite State. Le nom du président Joe Biden ne figurait pas sur le bulletin de vote

Il a répondu : “Je ne pense pas que ce soit tout à fait vrai.”

“En fait, nous avons fait trois fois mieux que cela. Je vous le dis, si nous pouvons passer de 7% à 21% en neuf heures, imaginez ce que nous pouvons faire dans le pays”, a déclaré Phillips.

Phillips a reconnu que Biden avait effectivement remporté la campagne écrite – recueillant environ 68 pour cent des voix avec 80 pour cent de reportages.

“Félicitations au président Biden qui a absolument gagné ce soir”, a-t-il déclaré.

Mais il a ajouté : “Mais en aucun cas d’une manière qu’un président sortant fort devrait faire, mais je le respecte, il a gagné.”

Il a également levé son chapeau à Williamson.

« Cela fait deux fois qu’elle travaille dur pour cela. Elle n’a aucune attention des médias. Ses propositions sont celles auxquelles nous devrions tous réfléchir”, a-t-il déclaré à propos de l’auteure à succès, qui organisait sa propre soirée électorale dans la rue.

“Et je pense que son courage et sa ténacité à une époque où nous avons besoin de compétition et non de couronnement devraient être célébrés par tout le monde ici”, a-t-il déclaré à ses partisans.

Le député de 55 ans a également souligné la victoire de Trump sur l’ancien ambassadeur de l’ONU. Nikki Haley et l’a félicitée d’être restée dans la course.

“Je veux célébrer Nikki Haley ce soir, pour la ténacité dont elle a besoin pour rester dans cette course et essayer de vaincre cet homme parce que vous savez quoi ?” Je pense que nous devons le faire », a déclaré Phillips.

“Et je pense que l’avoir dans la course et moi dans la course pourrait être la décision la plus importante pour nous deux dans notre vie”, a-t-il ajouté.