Avec l’inauguration militarisée de Joe Biden derrière 20 000 soldats et un mur de sécurité, les médias traditionnels ont trouvé une cérémonie beaucoup plus douce à vous raconter – «l’indogération» du chien de sauvetage de Biden.

Major, un berger allemand sauvé par la Delaware Humane Association avant d’être adopté par les Bidens en 2018, emménagera mercredi à la Maison Blanche, avec les Bidens et leur autre berger allemand, Champ. Pour célébrer l’occasion, la Delaware Humane Association organise une collecte de fonds virtuelle «Indogération» dimanche, et les démocrates hurlent déjà de joie.

Jill Martin de NBC organise l’événement virtuel, qui a été promu ces derniers jours par CNN, ABC et NPR – ce dernier a déclaré en octobre que le trésor d’e-mails apparemment incriminants trouvés sur l’ordinateur portable de Hunter Biden était « Pas vraiment une histoire » et un « distraction, » par rapport à un long métragerécit à propos d’un adorable chien.

Les partisans de Biden étaient « Excité incontrôlable, » avec un auto-décrit «Activiste démocratique du numérique» tweeter «Je vais adorer avoir Joe Biden comme président.»

Le berger allemand de Biden sera célébré avec une « indoguration » organisée par un refuge pour animaux https://t.co/xhzl0hwyyc J’adorerai avoir Joe Biden comme président – HawaiiDelilah ™ est tellement prêt pour le président Biden (@HawaiiDelilah) 14 janvier 2021

D’accord, inDOGeration est mignon. https://t.co/ariIldlgix – Soledad O’Brien (@soledadobrien) 15 janvier 2021

Je suis incontrôlablement excité pour la toute première indoguration https://t.co/wiHddds8ZF – le mand-AL-orien (@almannarino) 16 janvier 2021

En entrant à la Maison Blanche en 2017, le président Donald Trump a rompu avec la tradition en devenant le premier président à ne pas posséder d’animal de compagnie depuis le milieu du XIXe siècle. Biden a utilisé l’aversion apparente de Trump pour les animaux lors de sa propre campagne,tweeter, «Remettons les chiens à la Maison Blanche» avant l’élection.

Une fois que l’indogération sucrée du major Biden sera terminée, Biden lui-même prêtera serment mercredi. Ensuite, Biden sera inauguré derrière une clôture de sécurité non extensible, protégée par 20000 gardes nationaux. Washington DC a été fortifié avant la cérémonie, les services secrets divisant des pans de la ville en zones impénétrables «rouges» et «vertes» très restreintes. Les restrictions interviennent après que des manifestants pro-Trump aient vandalisé le Capitole américain plus tôt ce mois-ci, bien que Biden aurait planifié une cérémonie d’inauguration réduite avant même que la manifestation pro-Trump ne devienne incontrôlable.

Avant le transfert de pouvoir, la militarisation de DC a été décrite par les commentateurs comme « Comme Bagdad » après l’occupation américaine.

Au milieu d’une transition tumultueuse, les mêmes médias vantant la propriété du chien de Biden ont été occupés à décrire les partisans de Trump comme «Terroristes nationaux», «Suprémacistes blancs», et «Extrémistes» dont le mouvement doit être «Nettoyé» de la vie publique. Biden et sa colistière Kamala Harris, quant à eux, ont eu droit au softball et à des interviews favorables. Alors que le chien de Biden devait être honoré dimanche, une interview de CBS avec Harris et son mari, Doug Emhoff, a frappé les écrans. Dans des tweets promotionnels, CBS s’est vanté que la journaliste Jane Pauley avait interrogé Harris sur ses goûts en matière de chaussures et son premier rendez-vous avec Emhoff.

Demain le #CBSSunday Vice-président élu @KamalaHarris et son mari, @DouglasEmhoff, asseyez-vous avec Jane Pauley et discutez de leur relation et de l’histoire derrière ces @Converser baskets https://t.co/Ok50jH6hkn pic.twitter.com/gtZ27cJ2AM – CBS dimanche matin 🌞 (@CBSSunday) 16 janvier 2021

