Les démocrates adoptent un important projet de loi sur l’inflation

La mesure se dirigera maintenant vers la Maison Blanche pour être promulguée après des mois de négociations

Le Congrès des États-Unis a adopté un projet de loi radical destiné à lutter contre l’inflation, les soins de santé et le changement climatique, les démocrates s’unifiant pour envoyer la mesure au bureau du président malgré l’absence de soutien des républicains.

La Chambre a adopté la loi sur la réduction de l’inflation lors d’un vote de parti 220-207 vendredi, avec aucun législateur du GOP approuvant la loi et tous les démocrates unissant leurs forces pour voter «oui». Le président Joe Biden devrait signer le projet de loi dans les prochains jours.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a célébré plus tard cette décision lors d’une interview, affirmant que le vote réussi était “Rien de ce que quiconque, il y a trois mois, aurait dit n’est une possibilité.” Dans des commentaires séparés sur le parquet de la Chambre, elle s’est également vantée que le projet de loi « élargit la promesse de la santé et de la sécurité financière pour les générations à venir.

La loi a fait face à un concours tout aussi serré au Sénat la semaine dernière, passant par un étroit 51-50 après une période de débat de 15 heures. N’obtenant également aucun soutien républicain à la chambre haute, le projet de loi n’a été adopté que grâce à un vote décisif du vice-président Kamala Harris.

Bien qu’apparemment conçu pour maîtriser l’inflation record aux États-Unis, le projet de loi fixe plusieurs autres objectifs ambitieux, appelant à consacrer quelque 700 milliards de dollars à la lutte contre le changement climatique et à la hausse des coûts des soins de santé, en plus de la flambée des prix ailleurs dans l’économie.

Les démocrates ont d’abord cherché à adopter la loi beaucoup plus vaste Build Back Better Act, qui aurait coûté environ 1,75 billion de dollars, mais ont été contraints de faire des compromis importants grâce à un débat interne au parti entre modérés et progressistes. À la fin du mois dernier, cependant, le sénateur senior Joe Manchin (D-Virginie occidentale) a annoncé qu’il avait conclu un accord avec ses collègues démocrates pour la facture d’inflation de 700 milliards de dollars, après un an de négociations stop-start.

Les républicains de la Chambre ont exprimé leur vive opposition au projet de loi sur les dépenses, certains législateurs avertissant que la loi élargirait les pouvoirs de l’administration fiscale américaine, l’Internal Revenue Service (IRS), et augmenterait les impôts des Américains de la classe moyenne.

“Aujourd’hui, la maison du peuple devrait travailler pour répondre à l’appel de notre pays à faire face à la hausse du prix de l’essence, des produits d’épicerie et à peu près n’importe quoi d’autre”, Le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy (R-Californie), a déclaré lors du débat au sol de vendredi, insistant sur le fait que la législation parrainée par les démocrates ne fera rien de ce qui précède.