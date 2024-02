Les démissions en Hongrie placent Viktor Orban dans la plus grande crise jamais vue

Par Nick Thorpe

C’est devenu la plus grande menace pour le pouvoir du Premier ministre Viktor Orban depuis son retour au pouvoir en 2010.

La Hongrie a été secouée par la démission soudaine des deux femmes les plus populaires et les plus titrées d’un parti au pouvoir par ailleurs fortement dominé par les hommes.

La présidente Katalin Novak et l’ancienne ministre de la Justice Judit Varga ont toutes deux assumé la responsabilité de la décision d’accorder la grâce à Endre K, ancien directeur adjoint d’un orphelinat public.

Endre K a été emprisonné pour avoir persuadé des enfants de retirer leur témoignage contre le directeur de l’orphelinat pour abus sexuels.

Il faisait partie des 25 personnes graciées par le président lors d’une visite du pape François l’année dernière. Mais son nom n’a été rendu public que le 2 février.

La question est devenue profondément problématique pour un gouvernement qui a fait de la protection des enfants et des valeurs familiales traditionnelles la pierre angulaire de sa politique.

Pire encore pour M. Orban et son parti, les départs des deux femmes ont été suivis d’une avalanche d’allégations sur la manière dont il dirige le pays.

Et cette double démission, intervenue sur fond de contestations croissantes, a privé Viktor Orban de deux alliés très différents mais essentiels.

Le président Novak dégageait une image de « mère de la nation », étroitement associée aux politiques populaires visant à encourager les couples à avoir plus d’enfants. Elle a également promu un style plus inclusif et moins agressif que le Premier ministre dans son rôle largement symbolique de chef de l’État.

Lors des élections européennes de juin, Judit Varga devait mener le parti au pouvoir, le Fidesz, dans la bataille contre les “bureaucrates bruxellois”. Aujourd’hui, elle a démissionné de son poste de députée et s’est retirée de la vie publique.

Deux autres personnalités clés ont également été attaquées : le chef des communications de M. Orban, Antal Rogan, également en charge des services secrets, et Zoltan Balog, évêque protestant et conseiller personnel du Premier ministre.

M. Balog aurait fait pression en coulisses pour obtenir la grâce présidentielle dans l’affaire Endre K. Il a nié cette allégation.

Quelques minutes après la démission de Judit Varga, son ex-mari, Peter Magyar, un puissant initié du Fidesz, a annoncé : “Je ne veux pas faire partie une minute de plus d’un système où les vrais coupables se cachent derrière les jupes des femmes.”

“J’ai longtemps cru en un idéal, en une Hongrie nationale, souveraine et civique”, a-t-il déploré. “Mais ces dernières années, et surtout aujourd’hui, je me suis rendu compte que tout cela n’était en réalité qu’un produit politique, un enrobage sucré qui ne sert qu’à deux fins : dissimuler le fonctionnement de l’usine électrique et acquérir d’énormes richesses.”

Il a enchaîné avec une interview de 100 minutes dimanche soir sur la chaîne YouTube critique du gouvernement Partizan, qui a désormais été visionnée 1,4 million de fois.

Chaque jour, il publie sur Facebook de nouvelles critiques à l’égard de personnalités gouvernementales.

Mardi, il a pointé du doigt Antal Rogan, le maestro de la communication du gouvernement, en lui demandant pourquoi il gardait le silence, se cachant derrière le porte-parole du Premier ministre.

“Avant, vous aviez une silhouette beaucoup plus dure”, a-t-il déclaré. “Pourquoi vous cachez-vous de vos électeurs ? Pourquoi n’avez-vous pas tenu de conférence de presse depuis des années ? Avez-vous peur de répondre aux questions ?”

Il s’en est ensuite pris à Istvan Tiborcz, gendre du Premier ministre et époux de Rahel, la fille de M. Orban.

“Cher Stéphane [Istvan]vous êtes une personne vraiment talentueuse, à 37 ans, vous possédez 100 milliards de forints (220 millions de livres sterling), autant d’hôtels, de banques, de gestionnaires de fonds, de précieuses anciennes propriétés appartenant à l’État.

“Quelles autres entreprises avez-vous rachetées récemment ? Quel est le total des prêts ou subventions du gouvernement que vous avez reçus pour constituer votre portefeuille ? Avez-vous récemment visité des villages de Borsod [in northeast Hungary]où les enfants jouent parfois dans la cour sans vêtements chauds en hiver ?”

Les partis d’opposition ont déposé des demandes visant à enquêter sur la manière dont la grâce a été accordée, sur la manière dont l’État est géré et à appeler à l’élection directe du prochain président.

La réponse du gouvernement et des médias pro-gouvernementaux a été furieuse.

“Nous ne répondons pas aux tentatives désespérées de personnes se trouvant dans des situations désespérées”, a insisté le porte-parole du Premier ministre, Bertalan Havasi, à propos de Peter Magyar.

“Nous devons démontrer notre force, car la meute de hyènes, ces salauds complètement amoraux et menteurs… sentent désormais le sang parce qu’ils pensent que le moment est venu”, a écrit Zsolt Bayer dans le quotidien phare du gouvernement Magyar Nemzet.

Il propose ensuite une démonstration de force des partisans du gouvernement le 15 mars, jour de fête nationale : “”Montrons-leur que ce moment n’est pas bien venu !”

Un autre commentateur, Zsolt Jeszenszky, ne s’est pas retenu dans le tabloïd gouvernemental Pesti Sracok.

“Ceux qui proclament [Judit Varga] un allié des pédophiles, qui écument à la bouche en exigeant sa tête, sont la même foule ignoble et satanique qui a exigé la mort du Christ de Ponce Pilate”, a-t-il fulminé. “La racaille, les rats d’égout, n’ont pas changé depuis 2 000 ans. “

Le Premier ministre lui-même a gardé un silence absolu. Au moins pour l’instant.

Il s’agit sans aucun doute de son plus grand défi en 14 ans de règne ininterrompu du Fidesz et les démissions très médiatisées ont ébranlé son pouvoir, sans toutefois l’endommager sérieusement.