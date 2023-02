Les Demi Sims de Towie se sont précipités à l’hôpital après être tombés malades d’une maladie grave

La star de TOWIE, Demi Sims, a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de maladie grave après une visite d’urgence à l’hôpital.

La star de télé-réalité a contracté la maladie de Lyme en Amérique avant de retomber malade au Royaume-Uni.

La condition est une infection bactérienne qui se propage par des tiques infectées, généralement trouvées dans les zones de végétation envahie.

Demi a déclaré aux fans qu’on lui avait prescrit une cure d’antibiotiques de trois semaines et qu’elle était soulagée que les médecins l’aient diagnostiquée avant que la maladie ne devienne plus grave et n’ait des conséquences qui changent sa vie.

Lorsqu’un adepte lui a demandé pourquoi elle n’était pas à Los Angeles, où elle est maintenant basée, Demi a répondu : « J’ai attrapé la maladie de Lyme en Amérique et je ne savais pas ce que c’était jusqu’à ce que cela me rende très malade au Royaume-Uni. Heureusement, je suis allé à l’hôpital et j’ai été soigné avant que cela ne devienne dangereux.

“J’ai trois semaines sous antibiotiques pour m’en débarrasser puis j’y retourne !”

Elle a ensuite rappelé aux fans que Justin Bieber et Bella Hadid souffraient d’une version plus grave de la maladie qui affecte leur système nerveux.

Demi, qui vient tout juste de raviver sa relation avec Megan Barton-Hanson, a signé en rassurant les fans qu’elle n’était pas contagieuse et qu’elle se sentait déjà mieux.

La maladie de Lyme est traitée avec des antibiotiques et vous devez consulter immédiatement un médecin si vous développez l’un des symptômes décrits après avoir été piqué par une tique.

La plupart des gens ont besoin d’une prescription de deux à quatre semaines selon le degré d’évolution de la maladie.

Pour les cas particulièrement graves, les patients sont référés à un spécialiste pour des injections d’antibiotiques.

Il n’existe actuellement aucun vaccin pour prévenir la maladie de Lyme.

Demi est de retour avec Megan Barton-Hanson[/caption]