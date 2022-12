Les demi-frères et sœurs de Meghan Markle critiquent les docuseries Netflix après que le prince Harry a affirmé qu’elle n’avait pas de père

Les demi-frères et demi-sœurs paternels de Meghan Markle, Thomas Markle Jr. et Samantha Markle, se sont exprimés après la sortie jeudi des trois premiers épisodes des docuseries Netflix du duc et de la duchesse de Sussex.

Lors d’une apparition sur Talk TV avec Piers Morgan, Markle Jr. a partagé sa réaction aux remarques du prince Harry sur la relation de sa femme avec son père Thomas Markle Sr.

Dans le troisième épisode de “Harry & Meghan”, le couple a discuté de la chaîne d’événements avant leur mariage en mai 2018 qui a conduit à une brouille entre l’ancienne actrice de “Suits” et son père.

“Bien sûr, c’est incroyablement triste ce qui s’est passé. Elle avait un père avant ça, et maintenant elle n’a plus de père. Et j’ai assumé ça, parce que si Meg n’était pas avec moi, alors son père serait toujours son père, », a déclaré Harry, 38 ans, dans le troisième épisode.

“Je pense que c’est horrible”, Markle. dit Jr. “Le documentaire est si loin à tant de niveaux différents. C’est vraiment un peu dérangeant. ” Dire qu’elle n’a pas de famille et qu’elle n’a pas de père, et Harry dit qu’elle n’a plus de père maintenant. C’est juste ridicule.”

Dans les semaines qui ont précédé le mariage royal du couple au château de Windsor, Markle Sr. a été impliqué dans un scandale à propos de photos de paparazzi mises en scène. Après avoir subi une crise cardiaque, il a décidé de ne pas assister aux noces.

Lorsque Morgan a demandé à Markle Jr. si Meghan avait tenté de contacter son père après avoir subi un accident vasculaire cérébral en mai dernier, il a répondu: “Aucun.”

“Aucun d’entre nous n’a été entraîné ou n’a reçu d’aide avec les paparazzi depuis le tout début, ce qui a causé beaucoup de problèmes”, a déclaré Markle Jr.

“Personne n’a tendu la main. En fait, j’ai tendu la main, et tout ce que j’ai récupéré, c’est une” famille éloignée “et elle” ne nous connaît pas “. C’est juste très bizarre de voir comment elle a simplement balayé toute la famille sous le tapis comme si nous n’existions pas, puis a menti sur le fait de ne pas avoir de famille et a menti sur le fait qu’elle n’a pas de famille qu’elle a toujours voulue. .”

Markle Jr. a déclaré à Morgan que regarder la série Netflix l’avait incité à travailler sur son propre documentaire.

“Le documentaire est loin”, a déclaré Markle Jr. “C’est ce qui m’a en fait incité à travailler avec ma propre équipe de production et, en sortant en 2023, notre côté d’un documentaire qui va jeter beaucoup de lumière qui doit être faite.

“La quantité de fichiers, de photos, de vidéos et de documentation sans précédent que nous allons inclure dans notre documentaire … ça va raconter une toute autre histoire. Je pense que le grand public au Royaume-Uni et en Amérique sait que maintenant les Markles ne sont pas Nous sommes comme une famille normale comme tout le monde.

“Nous existons, et quand une personne raconte des mensonges, puis raconte 10 autres mensonges pour couvrir le mensonge, c’est ce qui se passe. Vous finissez par avoir l’air ridicule.”

Markle Jr. a déclaré qu’il pensait que son père avait regardé la première moitié des docuseries et partagé une mise à jour sur sa santé.

“Papa va très bien, fait beaucoup de progrès. Il est de bonne humeur. Parfois, il ne se sent pas à l’aise pour faire une apparition en direct, mais il va très bien”, a déclaré Markle Jr.

“Son discours revient définitivement. Nous faisons beaucoup de progrès avec l’orthophonie et, pour la plupart, c’est assez normal. Il s’éteint pendant quelques instants et revient”, a-t-il ajouté.

“Je suis juste très heureux d’avoir pu être là tous les jours pour lui depuis que c’est arrivé en mai.”

Samantha a également excorié les docuseries, disant à GB News qu’elle ne voulait pas que son père les regarde.

“Je ne voulais pas qu’il regarde parce que, comme tout, c’est mensonge sur mensonge sur mensonge”, a déclaré Samantha.

“Il a traversé tellement de choses – deux crises cardiaques et un accident vasculaire cérébral – et elle a permis cela, l’a regardé, n’a rien fait à ce sujet. Et pour Harry, dire quelque chose comme ça est flagrant”, a ajouté Samantha.

Samantha a également accusé Meghan d’avoir menti à la fille de Samantha, Ashleigh Hale. Bien que Meghan ait déclaré qu’elle n’avait jamais eu de relation étroite avec Samantha, la duchesse de Sussex partage un lien fort avec sa nièce.

Dans les docu-séries, Meghan a déclaré que le palais lui avait dit qu’elle ne pouvait pas inviter Hale à son mariage car elle n’invitait pas Samantha.

« Comment expliquer que cette demi-sœur n’est pas invitée au mariage, mais que la fille de la demi-sœur l’est ? Meghan a déclaré dans le troisième épisode.

“Avec Ashleigh, les conseils à l’époque étaient de ne pas la faire venir à notre mariage”, a-t-elle ajouté. “J’étais dans la voiture avec H. Je l’avais sur haut-parleur, et nous lui avons parlé des conseils qui nous ont été donnés et pourquoi cette évaluation a été faite … et c’est douloureux.”

“Je pense avoir dit que j’étais blessé à un certain niveau, mais j’ai compris d’où cela venait”, a déclaré Hale dans le documentaire. “Savoir que c’est à cause de ma mère biologique que cette relation qui est si importante pour moi a été impactée de cette façon … avoir l’impression que, à cause d’elle, cela m’a été enlevé, a été difficile.”

Samantha a déclaré à GB News qu’un initié du palais l’avait informée que Meghan avait pris la décision de ne pas inviter Hale.

“On a menti à Ashleigh, et c’est en fait ma sœur qui aurait dit à Ashleigh qu’elle ne pouvait pas aller au mariage”, a déclaré Samantha.

“Alors j’avais l’impression qu’elle manipulait ma fille, et c’est vraiment triste parce que ma fille était apparemment rancunière et avait l’impression que j’étais la raison pour laquelle elle ne pouvait pas venir au mariage.”

Les représentants de Harry et Meghan n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.