Les demi-finalistes de l’Euro 2022, l’Angleterre, la Suède, l’Allemagne et la France, forment le carré d’as parfait

Nous y sommes donc : le Championnat d’Europe féminin 2022 est sur le point d’atteindre son apogée et vous ne pouvez qu’être enthousiasmé par ce que vous vous apprêtez à regarder.

Ce n’est pas souvent que les quatre meilleures équipes – dans ce cas, l’Angleterre, la Suède, l’Allemagne et la France – font les quatre dernières ensemble dans un tournoi majeur. Souvent, vous avez des surprises, des déceptions, des dépassements, des vairons, etc. Pas cette fois. Cette fois, nous avons ce que nous attendions tous depuis le tirage au sort du tournoi : les quatre vainqueurs de groupe s’affrontent dans une paire de demi-finales de rêve qui mènera à une finale de renom, quel que soit celui qui se rendra à Wembley en juillet. 31.

Mais ne nous emballons pas trop. Dégustons d’abord nos deux plats principaux avant notre dessert : Angleterre vs Suède mardi (EN DIRECT à 15 h HE sur ESPN2, ESPN +) et France contre Allemagne mercredi (EN DIRECT à 15 h HE sur ESPN2, ESPN +). Les quatre meilleures équipes d’Europe et les quatre meilleures équipes de ce tournoi sans aucun doute.

Imaginez les demi-finales de Wimbledon avec Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic et Andy Murray à leur meilleur. Imaginez le dernier NCCA March Madness Final Four avec les quatre têtes de série du Kentucky, de la Caroline du Nord, de Duke et de Villanova. Imaginez deux tours à faire dans un Grand Prix de Formule 1 avec Max Verstappen, Charles Leclerc, Lewis Hamilton et Fernando Alonso toujours en course pour le drapeau à damier. C’est de cela dont nous parlons ici. L’excellence du football, le jeu à son meilleur, avec le plus gros prix de la saison en jeu.

Et les récits sont tous parfaits aussi. Le drame, l’excitation et les intrigues sont là pour que nous puissions en profiter. L’Angleterre, à domicile, se rapproche, enfin, d’un premier grand triomphe depuis la Coupe du monde masculine de 1966. La Suède, la meilleure équipe perdante du 21ème siècle, toujours dans le dernier carré mais jamais vainqueur. L’Allemagne, huit fois vainqueur de ce tournoi, tente de renouer avec la victoire avec quelques vieilles têtes et une nouvelle génération talentueuse. Et la France, brisant enfin la malédiction des huit derniers. C’est difficile à prévoir. C’est plein de qualité. C’est excitant d’attendre avec impatience.

Le fait que l’Angleterre soit là avec le meilleur groupe de joueurs et le meilleur manager qu’elle ait jamais eu ainsi qu’un incroyable soutien à domicile signifie que rien de moins qu’atteindre ce stade aurait été un échec. Maintenant, c’est leur plus gros test depuis très longtemps car ils sont dans une position où ils pourraient et devraient battre la Suède.

Les Scandinaves veulent que l’Euro 2022 soit enfin celui où ils rentreront à la maison avec le trophée après, pour ne citer que les déchirements les plus récents, perdant des finales consécutives aux deux derniers Jeux olympiques et une demi-finale de Coupe du monde en 2019. Peter Gerhardsson a fait un travail incroyable depuis qu’il a pris ses fonctions d’entraîneur en 2017; maintenant, il a juste besoin de cette dernière poussée.

Pour l’Allemagne, c’est enfin un retour aux grands moments. Depuis leur médaille d’or olympique à Rio en 2016, elles ont échoué en 2017 et en 2019. C’est maintenant leur chance, avec un trio de tête incroyable composé d’Alexandra Popp, Klara Buhl et Svenja Huth.

Et puis, il y a la France. Après cinq tournois consécutifs où leur campagne s’est terminée en quarts de finale, ils ont finalement franchi la prochaine étape. Désormais, elles pourront laisser libre cours aux talents de Delphine Cascarino et Kadidiatou Diani à l’avant pour desserrer le frein à main, et s’appuyer sur l’expérience de Wendie Renard et Pauline Peyraud-Magnin à l’arrière.

Ces quatre pays nous ont fourni les meilleures histoires du tournoi jusqu’à présent. Rédemption pour l’attaquante allemande Popp, 31 ans et qui participe à ses premiers Euros après avoir raté les deux derniers sur blessure, qui n’avait pas marqué pour son pays pendant 972 jours avant ce tournoi. Il y a un miracle pour Fran Kirby, l’attaquante anglaise qui, il n’y a pas si longtemps, n’était pas sûre de pouvoir remarcher, encore moins jouer au football, après avoir souffert d’une péricardite puis d’une fatigue extrême. Il y a eu du chagrin pour la gardienne de l’équipe de France Peyraud-Magnin, qui a perdu son ex-petite amie dont elle était encore très proche juste avant le début du tournoi. Et il y a eu de la persévérance pour Caroline Seger, 37 ans, la capitaine suédoise et joueuse la plus expérimentée, qui a raté un penalty qui aurait pu permettre à son pays de remporter l’or olympique à Tokyo et qui est toujours là pour cet Euro, probablement son dernier tournoi.

Ces quatre équipes et ces deux matches offrent tout ce dont nous avons besoin et tout ce que nous voulons. Il y aura du talent, du divertissement, de l’expérience, du spectacle, de la vitesse, du plaisir, de la passion. Il y aura des buts, il y aura des tensions, il y aura du drame. Nous pouvons garantir que ce ne sera ni ennuyeux ni ennuyeux car les quatre équipes aiment jouer et attaquer.

C’est la formation parfaite au moment parfait, dans la patrie du football avec des stades pleins et des ambiances formidables. Nous n’avons plus que quelques jours à attendre.