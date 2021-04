L’UEFA prévoit que les demi-finales de la Ligue des champions de la semaine prochaine impliquant les clubs rebelles de la Super League européenne Real Madrid, Chelsea et Manchester City se déroulent comme prévu, ont déclaré des sources à ESPN, malgré la menace d’expulser des équipes séparatistes de la compétition.

Le Real, Chelsea et City sont membres du groupe de 12 équipes qui se sont inscrits sur des plans pour former une compétition qui remplacerait la Ligue des champions, le président de l’UEFA Aleksander Ceferin décrivant les personnes impliquées comme « des serpents et des menteurs » lundi et rejetant le projet comme « honteux et égoïste ».

Ceferin a également évoqué la possibilité que les 12 clubs séparatistes, qui comprennent également Liverpool, Manchester United, Arsenal et Barcelone, entre autres, soient bannis de la compétition de l’UEFA en raison de leurs tentatives de former leur propre tournoi lucratif.

Le président danois de la FA, Jesper Moller, membre du comité exécutif de l’UEFA, a déclaré lundi que les clubs toujours impliqués dans la compétition européenne pourraient être expulsés de la Ligue des champions et de la Ligue Europa dès ce vendredi.

Une telle décision verrait également United et Arsenal expulsés de la Ligue Europa avant leurs matchs aller en demi-finale la semaine prochaine contre la Roma et Villarreal respectivement.

Ceferin a semblé offrir une branche d’olivier aux propriétaires des clubs rebelles mardi, cependant, en disant: « Messieurs, vous avez fait une erreur. Il est encore temps de changer d’avis. »

Et des sources ont déclaré à ESPN que l’UEFA n’envisageait pas l’expulsion des clubs de leurs compétitions cette semaine et que les matches de la semaine prochaine se poursuivraient.

Le Real doit affronter Chelsea à Madrid le 27 avril, City se rendant en France pour affronter le Paris Saint-Germain au match aller 24 heures plus tard.