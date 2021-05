Les demi-finales de la Coupe Challenge masculine et la finale de la Coupe Challenge féminine se tiendront au Leigh Sports Village | Actualités de la Ligue de Rugby

Leigh Sports Village accueillera trois matchs de la Challenge Cup le 5 juin

Leigh Sports Village accueillera les demi-finales de la Betfred Challenge Cup le samedi 5 juin dans le cadre d’un triple en-tête devant une foule attendue de 4 000 personnes.

L’affrontement de Hull avec St Helens débutera à 14h30, suivi de l’égalité entre Castleford et Warrington à 17h.

Les rencontres masculines suivront la finale de la Women’s Challenge Cup.

Les restrictions de Covid signifient que la fréquentation du stade de 12 000 places sera sévèrement limitée et le RFL indique que chacun des quatre demi-finalistes se verra attribuer une allocation initiale d’environ 600 billets.

Le RFL dit qu’il travaille avec le gouvernement et d’autres autorités sur la possibilité d’augmenter la capacité, basée sur l’entrée échelonnée des supporters des six équipes dans le stade.

Mark Foster, directeur commercial de RFL, a déclaré: «Nous savons que les restrictions de capacité au Leigh Sports Village vont entraîner de la frustration et de la déception pour certains qui voudraient soutenir leurs équipes en personne.

« Nous partageons cette frustration, mais cet événement était prévu il y a plus de six mois et il est devenu clair récemment que, même s’il est formidable que les fans soient autorisés à entrer dans le stade, ce sera un événement avec des défis uniques, dans la période entre la réouverture partielle des stades aux supporters et la poursuite de l’assouplissement du verrouillage.

« Après que toute la compétition de la Betfred Challenge Cup ait été disputée à huis clos en 2020, cela représente un pas dans la bonne direction – avec toutes les raisons d’espérer une foule beaucoup plus nombreuse à Wembley le 17 juillet pour la finale. »

Les demi-finales de la Women’s Challenge Cup – entre York et Castleford et St Helens contre la titulaire Leeds – se joueront en double au nouveau stade LNER de York.