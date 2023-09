Les demi-finales de la Copa Libertadores sur le fil du rasoir après le match aller

Palmeiras et Boca Juniors ont fait match nul 0-0 au match aller. Marcelo Endelli/Getty Images

Abel Ferreira, l’entraîneur portugais du club brésilien de Palmeiras, ne pouvait contenir sa joie en débarquant à La Bombonera, le stade mythique du Boca Juniors argentin. C’était un terrain, dit-il, qu’il n’avait jamais vu qu’à la télévision. Mais maintenant, il était arrivé pour disputer une demi-finale aller de la Copa Libertadores.

Ferreira, cependant, n’est pas un novice chez les Libertadores. Il s’agit de sa quatrième demi-finale consécutive, et c’est la première fois que son équipe de Palmeiras remporte le trophée. C’est un entraîneur très prometteur – un peu dans le moule de son compatriote José Mourinho dans lequel l’histrionique exagérée et l’approche axée sur la sécurité s’associent à un cerveau vif et à une capacité à la fois d’organiser des équipes et de développer des joueurs individuels.

Cette année, Ferreira mérite un crédit particulier pour avoir maintenu Palmeiras dans la course à deux titres. Outre les Libertadores, son équipe est deuxième du championnat brésilien, mais son effectif manque de profondeur et la perte de l’ailier blessé Dudu est un coup dur. Les buts se sont taris et, avec trois des quatre matches à élimination directe de Boca se terminant par des matchs nuls et vierges, le 0-0 que les deux équipes ont disputé à Buenos Aires était tout à fait prévisible.

Ferreira a fait de son mieux. Préoccupé par la menace du latéral gauche de Boca, Valentin Barco, il a gardé l’arrière Mayke sur l’aile droite pour une couverture défensive supplémentaire. Mais cela signifiait qu’il déplaçait l’attaquant polyvalent Rony sur l’aile gauche, en espérant qu’il interviendrait en diagonale et se placerait derrière la défense de Boca. Cela n’a jamais vraiment fonctionné et Palmeiras n’a pas menacé.

Boca, quant à lui, a réussi à prendre de l’ampleur. La liaison rapide occasionnelle entre Barco et Edinson Cavani a causé des problèmes, et lorsque l’équipe a bien fait circuler le ballon au milieu de terrain, elle a pu créer un espace pour que les arrières latéraux puissent avancer et envoyer des centres dangereux.

Le gardien de Palmeiras, Weverton, a été contraint à quelques arrêts intelligents, même si un échappé sur un tir de Barco a presque permis à Cavani de rentrer chez lui au deuxième poteau. De l’autre côté, Sergio Romero de Boca n’avait rien à faire. Mais sa spécialité en matière de sauvetage sur penalty sera très importante à Sao Paulo la semaine prochaine si personne ne parvient à sortir de l’impasse lors du match retour le 6 octobre.

Fernando Diniz de Fluminense est également l’actuel sélectionneur de l’équipe nationale du Brésil. Buda Mendes/Getty Images

L’autre demi-finale des Libertadores est également à égalité, 2-2, après le match aller. Mais le match 100 % brésilien entre Fluminense et Internacional au Maracana a été très différent du choc Boca-Palmeiras.

Si l’un se caractérisait par la prudence, l’autre se définissait par le courage. Deux entraîneurs à l’esprit offensif ont envoyé leurs équipes pour s’imposer face à l’opposition, et le résultat a été un spectacle passionnant.

Fernando Diniz de Fluminense, également actuel sélectionneur de l’équipe nationale du Brésil, a créé la surprise avec sa sélection. Face à un adversaire qui aime défendre avec une ligne haute, la présence de l’attaquant rapide John Kennedy était attendue. Mais deux attaquants, deux ailiers et le meneur de jeu sculptural Paulo Henrique Ganso ne l’étaient pas. Cela a laissé l’équipe légère au milieu de terrain – la zone qu’Eduardo Coudet, l’entraîneur argentin de l’Internacional, aime inonder.

Le tireur d’élite argentin de Fluminense, German Cano, leur a donné rapidement l’avantage. Mais l’histoire de la première mi-temps a été l’incapacité de Fluminense à se défendre contre Enner Valencia, l’attaquant équatorien de l’Internacional. Valence les a mis en difficulté et a forcé l’expulsion de Samuel Xavier, l’arrière droit de Fluminense, peu avant la pause. L’Inter était instantanément à égalité, avec une tête de l’arrière latéral espagnol Hugo Mallo – fidèle à son nom, l’équipe compte sept nationalités différentes dans le onze de départ.

Fluminense a été contraint à une réorganisation complète à la pause, effectuant trois remplacements et défendant plus profondément en seconde période. Malgré cela, ils se sont inclinés 2-1 face à un but bien travaillé d’Alan Patrick.

L’Inter a tenté de tuer. Mais la condition physique de l’équipe a été remise en question tout au long de la saison, et ils semblaient manquer d’endurance pour maintenir la mainmise. Fluminense, quant à lui, tentait de se frayer un chemin sur le terrain chaque fois qu’il le pouvait, la cible de Liverpool, Andre, les faisant avancer depuis le milieu de terrain. Ils valaient bien leur égalisation, une volée typiquement intelligente de Cano sur corner.

Le tirage au sort laisse donc les choses en bonne voie pour le match retour à Porto Alegre. Fluminense sera préoccupé par son incapacité à se défendre contre Valence dans l’espace ouvert ; Internacional sera inquiet de ses problèmes qui dureront pendant 90 minutes.

Les deux faiblesses seront examinées à la loupe et mises à l’épreuve la semaine prochaine alors que les supporters des deux clubs compteront les jours jusqu’au match retour le 5 octobre.