Les démarrages lents de Man United à Leeds attirent “inacceptable”

L’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, a déclaré que ses joueurs n’étaient “pas prêts” à débuter l’une ou l’autre mi-temps lors de leur match nul 2-2 contre Leeds United.

Leeds a marqué 55 secondes après le coup d’envoi et encore trois minutes après la mi-temps pour mener 2-0 à Old Trafford.

Les buts en seconde période de Marcus Rashford et du remplaçant Jadon Sancho ont valu à United un point et alors que Ten Hag était satisfait de la riposte, il a admis que son équipe avait payé le prix de deux départs lents.

“C’est vrai qu’à chaque mi-temps, nous ne sommes pas prêts”, a déclaré Ten Hag.

“Je commence mon discours à la mi-temps avec” hé les gars, nous ne sommes pas prêts, assurez-vous que vous êtes prêts “, puis nous sortons [and concede again] et c’est le point. Je suis déçu que nous ayons perdu toutes les batailles dans les premières minutes de chaque mi-temps.

“Vous pouvez dire que nous avons gagné un point parce que quand vous êtes dans un derby et que vous revenez de 2-0, c’est bien. Mais d’un autre côté, quand vous commencez un derby comme nous l’avons fait, c’est inacceptable. Il faut être prêt à se battre et nous n’étions pas prêts pour la bataille.”

Erik Ten Hag était frustré par le match nul de Manchester United contre Leeds. Matthew Peters/Manchester United via Getty Images

United est entré dans le match après avoir remporté ses 13 derniers matchs à Old Trafford, mais avait besoin de buts de Rashford et Sancho pour repartir avec un match nul contre Leeds, qui n’avait pas remporté de match de championnat depuis plus de trois mois et a limogé le manager Jesse Marsch lundi.

Sancho est sorti du banc pour marquer son premier but depuis septembre lors de son deuxième match seulement après un séjour loin du club pendant la pause de la Coupe du monde.

“Je suis vraiment heureux qu’il soit dans la bonne direction”, a déclaré Ten Hag.

“J’espère qu’il pourra continuer sur sa lancée et je suis sûr que cela le renforcera et le motivera encore plus. C’est un footballeur brillant et s’il peut investir dans les bons niveaux, il peut être exceptionnel. Nous avons maintenant une équipe qui peut jouer dans la moitié de terrain adverse, il aime ça, il peut jouer dans des zones étroites.

“J’aime vraiment le voir jouer comme il l’a fait avec tant de confiance, comme il l’a fait avec tant de conviction.”