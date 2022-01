Les demandeurs d’emploi révèlent ce qu’ils veulent dans un nouveau concert

23. Six mois ou plus de congé de maternité/paternité payé

20. Un lieu de travail très vert et respectueux de l’environnement

12. Opportunités visibles de promotion et de gravir les échelons

9. Travailler quelque part où vous êtes sûr de pouvoir appeler en cas d’urgence et d’avoir du temps libre

4. Des patrons compréhensifs et amicaux

« Nous encourageons tous nos employés à ‘s’approprier leur façon de travailler’ en proposant une politique de travail hybride, permettant aux employés de gérer plus facilement leurs routines travail-vie personnelle avec le choix de travailler à la fois au bureau et à la maison à des moments qui leur conviennent .”

« Le travail flexible est devenu une grande partie de notre vie quotidienne depuis le début de la pandémie, et il semble que ce soit là pour rester.

Selon l’étude de OnePoll, plus d’un quart d’entre eux espèrent un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

S’il n’en tenait qu’à eux, 35 % voudraient qu’un salaire plus élevé soit mis en œuvre dans leur travail actuel, et 31 % souhaitent une prime annuelle.

Trouver un meilleur rôle, ne pas être suffisamment payé et être surchargé de travail étaient d’autres principales raisons pour lesquelles les gens avaient précédemment quitté leur emploi.

L’étude a également révélé que plus d’un tiers des adultes ont quitté leur emploi dans le passé parce qu’ils se sentaient sous-évalués.

« Par exemple, donner une participation au personnel dans une entreprise est un moyen fantastique de récompenser le travail acharné et de partager le succès.

« Comme le suggère la recherche, les consommateurs se soucient à juste titre de la façon dont les entreprises traitent leurs employés, et nous pensons qu’écouter ce que les gens attendent réellement de leur travail est essentiel pour créer une main-d’œuvre heureuse.

Cas Paton, PDG de la place de marché en ligne OnBuy, qui a mené l’étude, a déclaré : « Les gens sont au cœur de tout ce que nous faisons, de nos clients et détaillants à notre fantastique personnel qui nous aide à prospérer.

Les voitures de société et les bornes de recharge électrique faisaient également partie des priorités.

Alors que plus d’un sur vingt a déclaré qu’un bureau à la mode était un facteur, à côté d’une cuisine entièrement équipée sur place.

Un salaire élevé et une excellente équipe de collègues étaient les autres principaux facteurs.

La moitié des personnes interrogées considèrent que le travail flexible est l’avantage professionnel le plus important lorsqu’il s’agit de décider pour quel employeur travailler.

Une étude portant sur 2 000 adultes britanniques a révélé que les patrons compréhensifs et une bonne indemnité de maladie sont également des facteurs majeurs lors de la candidature à de nouveaux rôles – ainsi que d’avoir de bons collègues et des horaires de travail flexibles.

Les CHERCHEURS D’EMPLOI ont révélé ce qu’ils veulent dans un nouveau concert – et ce n’est pas qu’une question d’argent.

